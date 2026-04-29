김영록 "민주당 전남광주 통합시장 경선 '깜깜이'… 중앙당 해명 촉구"

큰사진보기 ▲김영록 전남광주 통합특별시장 예비후보 ⓒ 전남도 제공 관련사진보기

AD

더불어민주당 전남광주 통합특별시장 경선에서 석패한 김영록 예비후보가 29일 경선 과정에서 불거진 여론조사 오류와 비민주적 절차에 대해 중앙당의 명확한 해명과 책임 있는 조치를 강력히 촉구했다.김 예비후보는 이날 발표한 입장문을 통해 "결선투표에서 근소한 차이로 아쉽게 패했지만, 통합특별시의 성공적 출범이라는 대의를 위해 결과를 겸허히 수용하고 도정 현안에 매진하고 있다"면서도 "하지만 경선 과정에서 제기된 중대한 의혹들에 대한 중앙당의 침묵은 납득할 수 없다"고 비판했다.그는 이번 경선을 '민주적 절차가 배제된 깜깜이 경선'으로 규정하며, 법률적 대응(가처분 신청 등)을 요구하는 시민들의 목소리가 컸음에도 당의 화합을 위해 이를 자제한 만큼 중앙당이 직접 의혹을 해소해야 한다고 강조했다.김 예비후보가 제기한 핵심 의혹은 지난 12일 결선투표 첫날 진행된 ARS 투표 오류다. 그는 "주민등록상 거주지를 '전남'이라고 입력했을 때 전화가 끊기는 사례가 무려 2,308건이나 발생했다"며 "이는 전남지역 응답자만 구조적으로 배제된 중대한 결함"이라고 지적했다.이어 "응답률이 5~7%에 불과한 상황에서, 끊긴 2,308건에 대해 단 1회의 재발신만 진행한 선관위의 조치는 통계조사 기법상 무의미하다"며 "사실상 2,100명이 넘는 유권자의 의사가 배제된 치유 불가능한 오류이자 경선 결과를 뒤바꾸고도 남을 중차대한 사안"이라고 주장했다.또한 전남·광주 31만여 권리당원에 대한 투표 안내 문자 누락 및 오안내 사태를 언급하며 "선거의 공정성과 투명성이 근본적으로 훼손됐고, 당원 주권주의가 심각하게 침해받았다"고 덧붙였다.김 예비후보는 당 지도부와 중앙당 선관위에 ▲여론조사 설계 부주의 발생 원인 및 설계 내역 일체 공개 ▲부실한 재발신 조치가 경선에 미친 영향에 대한 전면 재조사를 공식 요구했다.그는 끝으로 "설명하지 않는 권력은 신뢰를 잃는다"며 "전북지사 경선이나 기초단체장 경선 등 곳곳에서 반복되는 줄세우기식 구태를 시정하고, 6·3 지방선거 승리와 온전한 통합을 위해 중앙당이 책임 있는 조치에 나서달라"고 거듭 촉구했다.