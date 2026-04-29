노동·녹색·정의 진보3당, 지방선거 선거연대 추진한다

큰사진보기 ▲2026 지방선거 신호등연대 공동선언 기자회견 ⓒ 정의당 관련사진보기

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노동당, 녹색당, 정의당과 사회대전환연대회의는 지난 대선에 이어 다가오는 지방선거에서도 적극적인 선거연대를 추진하기로 합의했다고 밝혔다. 이들은 4월 28일 오후, 광화문광장에서 기자회견을 열고 '2026 지방선거 신호등연대 공동선언'을 발표했다. 신호등연대는 노동당, 녹색당, 정의당 등 진보3당의 상징색을 활용한 명칭이다."부자들의 성장 대신 모두의 존엄을"이라는 제목으로 발표한 공동선언문은 ▲ '성장주의' 정책에 맞서 '지역정의'에 기반한 생태적이고 평등한 사회 실현 ▲ '사회보장이 우선'인 사회를 만들고, 생활의 핵심 영역에서 모든 사람의 존엄 보장을 주요한 방향으로 제시하고 있다.아울러 이를 실현하기 위해 공동 실천을 추진하기로 했다. 공동 실천은 ▲ 공동의 사회 비전에 기반한 '10대 공통 정책' 수립 ▲ 지역 상황에 맞게 연합 선대위 등의 방식으로 공동 선거 추진 ▲ 공동의 가치와 정책을 공유하는 무소속 녹색·진보 후보 지지 ▲ 선거 이후 공동의 평가를 통한 독자적 녹색·진보정치 세력화를 위한 논의와 행동 지속 등이다.기자회견에 참여한 진보3당과 사회대전환연대회의에 참여하고 있는 사회운동단체의 대표자들은 다양한 내용으로 공동선언의 의미와 필요성을 강조했다.서울시장 후보로 출마한 권영국 정의당 대표는 "이재명 정부가 외면하는 분배와 평등, 인권과 기후 정의의 빈 자리를 누가 채우겠는가"라고 자문하며 운을 뗐다. "이번 선거연대는 단순히 표를 얻기 위한 일회성 연합이 아니"라며 "선거가 끝난 뒤에도 우리는 흩어지지 않을 것"이라고 강조했다. 이어 "오늘 선언을 발판으로 삼아 독자적인 진보정치 세력으로서 굳건히 뿌리내릴 것"이라고 의지를 밝혔다.이백윤 노동당 공동대표는 "서광석 열사의 죽음은 오늘날 수백만 불안정 노동자들이 처한 현실과 이어져 있다"고 지적하며 "노동을 모르는 정치, 투기를 부추기는 정치, 불안정 노동을 외면하는 정치는 멈춰야 한다"고 강조했다.이상현 녹색당 공동대표는 "왜 '잘 사는 나라'에서 사람들은 이렇게 불행한가"라고 물으면서 "우리가 가야할 길은 '더 잘 사는 나라'가 아니라, '모두가 존엄한 나라'"라고 강조했다. 아울러 "흔들림 없는 독자적 진보정치의 가치 아래, 사회대전환의 길을 활짝 열어젖히고 성장 지상주의의 폭주를 멈춰 세우자"고 힘주어 말했다.이도흠 탄핵너머연구자네트워크 공동대표도 마이크를 잡고 "노동자와 서민, 약자의 편에 서서 모두가 존엄하고 평등한 사회, 기후위기를 극복한 생명 평화 공동체를 만들기 위하여 오랫동안 자신을 희생하며 운동해 온 이들에게 출전 기회를 달라"고 호소했다.마지막 발언에 나선 민희 플랫폼C 활동가는 "지금 이 자리는, 우리가 어떤 사회를 만들 것인지에 대한 방향을 확인하는 자리"라고 의의를 부여하며 "부자들의 성장이 아니라 누구도 배제되지 않는 존엄을 향해 힘 있게 나아가자"고 강조했다.이들은 기자회견문을 통해 "내란은 단지 계엄세력을 심판하는 것으로 종식되지 않는다"고 잘라 말하며 "기득권 구조를 타파하고, 풀뿌리 시민들의 요구를 아래에서부터 실현하는 '사회대전환'이 진정한 내란 종식"이라고 강조했다.또한 이번 지방선거 공동 대응을 계기로 "그동안 배제되어 온 지역민들과 여전히 '사회대전환'을 열망하는 시민들을 모아내고 이에 기반한 녹색·진보정치의 독자적 정치세력화를 기획해 나갈 것"이라고 이후 계획을 밝혔다.