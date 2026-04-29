"1000명 지지선언 허위 의혹"... 계룡시장 선거, 압수수색으로 수사 확대

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 불거진 '1000명 지지선언 허위 의혹'과 관련해 경찰이 압수수색에 착수했다. 선거관리위원회 고발 이후 수사가 본격화되면서 사실관계 확인과 책임 범위 규명이 진행 중이다(관련 기사: "서명해 준 적 없다"… '1000명 시민선대위' 명단 논란
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충남 논산경찰서는 최근 계룡시 금암동에 위치한 A후보 선거사무실을 압수수색했다. 이번 압수수색은 충청남도선거관리위원회가 지난 4월 9일 A후보 측을 허위사실 공표 혐의로 고발한 데 따른 것이다.
경찰은 자원봉사자 컴퓨터와 휴대전화 등을 확보해 지지선언 명단 작성과 보도자료 배포 경위를 확인하고 있다. 수사당국은 "선거에 영향을 미칠 수 있어 자세한 내용은 말씀 드릴 수 없다"며 말을 아끼고 있다.
A후보 측은 "해당 보도자료가 자원봉사자의 판단으로 작성·배포됐으며 선관위 질의를 거쳐 배포했다"고 주장하고 있다.
반면 계룡시선거관리위원회는 "관련 내용을 승인한 사실이 없다"며 "내용에 대한 우려를 전달하고 배포 자제를 권고했다"고 밝혔다.
선관위 조사 과정에서는 명단에 포함된 일부 시민들이 참여 사실을 부인한 것으로 전해졌다. 일부는 "지지선언에 동의한 적이 없다"거나 "후보를 알지 못한다"고 밝힌 것으로 알려졌다.
특히 명단에 이·통장, 주민자치위원, 체육회 관계자 등이 포함된 것으로 전해지면서 공직선거 중립 의무 위반 가능성도 제기되고 있다.
이번 사안에는 공직선거법 제250조(허위사실공표죄) 적용 가능성이 거론된다. 해당 조항은 후보자가 당선을 목적으로 지지 여부 등에 대해 허위 사실을 공표할 경우, 5년 이하 징역 또는 3000만 원 이하 벌금에 처하도록 규정하고 있다.
수사의 핵심은 지지선언 명단 작성 주체와 보도자료 배포 과정이다. 자원봉사자의 단독 행위인지, 캠프 차원의 개입이 있었는지에 따라 책임 범위가 달라질 수 있다. 명단 작성 이후 캠프 내부 보고나 승인 여부, 선관위의 우려 전달 이후에도 배포가 이루어졌는지 등도 주요 확인 대상이다.
결국 이번 사안은 '단순 실수냐, 조직적 허위 공표냐'를 가르는 수사로 이어질 전망이며, 결과에 따라 선거의 중대 변수로 작용할 가능성이 높다.
지역 정가에서는 이번 사안을 단순한 선거 이슈가 아닌 지역 정치 신뢰도를 뒤흔드는 중대 사건으로 보고 있다.
향후 수사당국의 판단에 따라 후보자의 정치적 명운은 물론 선거 구도 전반에도 중대한 영향을 미칠 수 있다는 점에서 사건의 최종 결론에 지역사회의 이목이 집중되고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다.