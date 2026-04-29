"1000명 지지선언 허위 의혹"... 계룡시장 선거, 압수수색으로 수사 확대

시민사회와 지역민에게 가치 있는 신문으로서 올바른 여론형성과 동시에 지역민들의 의사를 대변하는 지역 풀뿌리 언론으로 거듭나고자 노력하고 있으며,바른 인터넷 언론문화 창달의 기치로 뛰어든 충청24시뉴스가 되겠습니다 앞으로도 충청24시뉴스는 빠른 소식 전달과 지방화 시대에 지역 언론으로 우뚝 솟을 수 있도록 많은 격려와 성원을 부탁 드립니다