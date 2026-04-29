자택 호스피스 의사가 전하는 삶과 죽음

큰사진보기 ▲나는 나답게 죽기로 했습니다, 나이토 이즈미(지은이), 위지영 (옮긴이) ⓒ 마음의숲 관련사진보기

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마지막까지 나답게 살 수 있다는 건 매우 행복한 일입니다. 후회나 미련을 넘어 이전의 삶을 지속하는 것, 그것은 자신의 삶 전체를 긍정하는 일일지도 모릅니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

나이 드는 일이 유독 두렵게 느껴지는 때가 있다. 신체는 예전 같지 않고, 세월은 생각보다 빠르게 몸을 통과한다. 어느 순간부터 '늙어간다'는 감각은 막연한 불안이 아니라 선명한 공포로 다가온다. 그러나 오래 살아 늙는다는 것조차 누구에게나 주어진 당연한 권리가 아니라는 사실을 떠올리는 순간, 나이 듦은 전혀 다른 얼굴로 다가온다. 늙어서 죽는다는 일은 어쩌면 두려움 이전에, 끝까지 살아낸 사람에게만 허락되는 경이일지도 모른다.<나는 나답게 죽기로 했습니다>(2026년 4월 출간)는 바로 그 지점에서 삶과 죽음을 다시 바라보게 만드는 책이다. 죽음을 정면으로 응시하게 만들고, 그 끝에서 삶을 다시 들여다보게 한다. 막연히 멀게만 느껴졌던 죽음이 삶의 반대편이 아니라 삶의 가장 깊은 내부에 놓여 있음을 조용히 일깨운다.이 책의 저자는 자택 호스피스 의사다. 병원이 아닌 집에서, 환자가 마지막 순간까지 자기 삶의 결을 잃지 않도록 곁을 지키는 사람이다. 저자는 생의 끝에 선 이들이 낯선 의료 공간이 아닌 자신이 살아온 자리에서 삶을 마무리할 수 있도록 돕는다. 익숙한 방, 오래 머문 부엌, 가족의 온기가 스민 거실에서 삶의 마지막 장면을 맞이하는 스물한 명의 이야기가 이 책에 담겨 있다.책은 죽음을 비극으로만 소비하지 않는다. 물론 마지막은 아프고, 슬프고, 두렵다. 그러나 그 감정의 파고를 지나 책이 끝내 보여주는 것은 죽음보다 선명한 삶의 밀도다. 환자들은 마지막까지 특별한 기적을 바라지 않는다. 오히려 평소와 다름없는 하루, 어제와 이어진 오늘을 원한다.가족의 빨래를 개고, 마당에서 기른 무를 뽑아 식탁에 올리고, 아이의 시시한 이야기를 끝까지 들어주고, 품에 안고 웃는 일. 죽음을 앞둔 이들이 끝내 붙드는 것은 거창한 의미가 아니라 평범한 일상의 연속이다.이 평범함은 역설적으로 삶의 본질을 가장 선명하게 드러낸다. 우리는 매일을 특별하게 살아야 한다는 강박 속에서 일상을 쉽게 소모한다. 그러나 삶의 끝에 다다른 사람들은 누구보다 평범한 하루를 간절히 원한다.책은 그 조용한 진실을 통해 삶의 무게 중심을 다시 묻는다. 결국 삶을 지탱하는 것은 특별한 순간이 아니라 무심히 지나치던 오늘의 반복이었음을, 죽음 앞에 선 이들의 태도를 통해 담담히 증명해낸다.<나는 나답게 죽기로 했습니다>를 읽는 일은 죽음을 배우는 일이 아니라 삶을 다시 배우는 일에 가깝다. 책장을 넘길수록 죽음에 대한 공포는 쉬이 사라지지 않지만, 그것을 바라보는 시선은 분명 달라진다. 막연한 불안은 조금씩 걷히고, 대신 질문 하나가 또렷해진다. 나는 어떤 모습으로 살아가고 싶은가. 그리고 마지막까지 나답게 살아낼 수 있을까.책은 탄생과 죽음이 전혀 다른 얼굴을 하고 있지만 결국 하나의 생명이 반드시 지나야 하는 닮은 길이라고 말한다. 피할 수 없는 길이라면, 두려움만으로 밀어낼 것이 아니라 조금 더 유연하게 받아들일 수는 없을지 조심스럽게 묻는다. 죽음을 생각하는 일이 삶을 더 선명하게 만든다는 사실을, 이 책은 스물한 번의 이별을 통해 조용하고 단단하게 증명한다.<나는 나답게 죽기로 했습니다>는 남겨질 사람에게는 슬픔을 견디고 다시 살아갈 힘을, 떠날 사람에게는 삶의 끝을 자기답게 통과할 용기를 건네는 책이다. 삶과 죽음의 경계 앞에서 흔들리고 있다면, 이 책은 죽음을 말하면서 끝내 삶을 붙들게 만드는 위로가 되어줄 것이다.