"체험학습 구더기" 발언 반발에 교육부 "예방교육하면 면책 추진"

▲29일 오전 9시, 전국교직원노동조합이 청와대 분수대 앞에서 연 긴급 기자회견에서 “대통령은 학교 상황을 제대로 파악해 현장체험학습 문제를 해결하라”라고 요구하고 있다. ⓒ 전교조 관련사진보기