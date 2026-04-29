대통령경호처, UAE와 '경호 외교'로 안보협력 강화

큰사진보기 ▲4월 24일 서울 강서구 소재 대통령경호처 경호안전교육원에서 UAE 대통령 경호사령부의 ‘국제경호안전과정’ 수료식이 진행되고 있다. ⓒ 대통령경호처 경호안전교육원 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲황인권 대통령경호처장과 르엉 땀 꽝 베트남 공안부 장관이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 이재명 대통령과 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석이 임석한 가운데 경호안전 협력 양해각서(MOU) 교환 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대통령경호처가 지난 3월 30일부터 4월 24일까지 4주 간 아랍에미리트(UAE) 대통령 경호사령부 소속 경호요원 10명을 대상으로 수탁교육을 실시했다고 29일 밝혔다.대통령경호처는 이날 보도자료를 통해 이를 알리면서 "서울 강서구 소재 대통령경호처 경호안전교육원에서 진행된 이번 교육은 UAE 측 요구사항을 반영하고 경호처의 선진 경호 역량을 접목한 수요자 맞춤식 교육훈련으로 구성됐다"고 설명했다.이번 수탁교육이 처음은 아니다. 이에 대해 대통령경호처는 "UAE 대통령 경호사령부와 지난 2010년부터 총 14차례에 걸쳐 수탁교육을 진행하며 견고한 협력체계를 구축하여 왔다"며 "특히 경호처 소속 경호관이 UAE 현지에 교관으로 파견되는 등 양 기관은 깊은 신뢰와 우정을 이어오고 있다"고 설명했다.특히 황인권 대통령경호처장은 "UAE는 우리나라와 '특별 전략적 동반자 관계'를 맺은 핵심 우방국으로, 이번 교육이 양국 간 안보협력을 한층 강화하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 세계 최고 수준의 'K-경호' 공유를 통한 경호 외교로 국가 간 신뢰 구축에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.UAE 대통령 경호사령부 관계자도 "체계적인 기획과 수준 높은 운영으로 우수한 교육 과정을 제공해 준 대통령경호처에 깊은 감사를 표한다"라며 "그간 쌓아온 상호협력과 경험교류를 바탕으로 향후 양국 경호기관 간의 협력 범위가 더욱 확대되고 발전해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.한편, 대통령경호처 경호안전교육원은 지난 2026년부터 우즈베키스탄, 캄보디아, 카타르, 쿠웨이트, 베트남, 인도네시아, 오르단, UAE, 러시아, 우즈베키스탄, 몽골 등 해외 경호기관을 대상으로 55차례의 수탁교육을 실시해 왔다.경호처가 지난 22일 이재명 대통령 베트남 국빈 방문을 계기로 베트남 공안부와 경호안전분야의 우호협력 증진을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 것도 'K-경호'의 위상을 보여주는 대목이다.해당 MOU는 향후 양국 국가원수 방문시 경호 지원 강화 및 인적 교류 확대, 수탁 교육 및 경호 정보 공유 등에 서로 협력하는 내용으로, 경호처는 베트남 경호사령부 소속 요원들을 대상으로도 지난 2008년부터 2024년까지 총 14차례에 걸쳐 수탁교육을 진행한 바 있다.