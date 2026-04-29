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정치

26.04.29 09:33최종 업데이트 26.04.29 09:33

이 대통령, 비교섭단체·무소속 의원 초청 오찬 예정

취임 후 첫 비교섭단체 전원 초청 행사... 위기 극복·민생 해결 위한 초당적 협력 강조할 듯

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이재명 대통령이 지난 2025년 7월 3일 서울 한남동 관저에서 야 5당 지도부와 오찬 회동을 하기 전 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 진보당 윤종오 원내대표, 사회민주당 한창민 대표, 개혁신당 천하람 당대표 권한대행, 조국혁신당 김선민 당대표 권한대행, 이 대통령, 진보당 김재연 상임대표, 기본소득당 용혜인 대표, 조국혁신당 서왕진 원내대표.
이재명 대통령이 지난 2025년 7월 3일 서울 한남동 관저에서 야 5당 지도부와 오찬 회동을 하기 전 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 진보당 윤종오 원내대표, 사회민주당 한창민 대표, 개혁신당 천하람 당대표 권한대행, 조국혁신당 김선민 당대표 권한대행, 이 대통령, 진보당 김재연 상임대표, 기본소득당 용혜인 대표, 조국혁신당 서왕진 원내대표. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 29일 청와대에서 비교섭단체와 무소속 국회의원들을 초청해 오찬 간담회를 연다.

청와대는 이날 간담회에 조국혁신당과 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등 비교섭단체 5개 당과 무소속 의원 등 총 21명이 참석한다고 알렸다. 청와대에서는 강훈식 비서실장과 조정식 정무특보, 홍익표 정무수석 등이 함께 할 예정이다.

이 대통령이 비교섭단체 의원 전원을 초청하는 행사를 하는 건 취임 후 처음이다. 청와대는 "교섭단체를 넘어 비교섭단체 및 무소속까지 아우르는 이 대통령의 포용적인 소통 의지를 담은 행보"라고 설명했다.

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여야를 불문하고 국회의원들을 직접 만나 국정운영 방향에 대한 보다 폭넓은 동의를 확보하기 위한 만남. 특히 중동전쟁 등의 위기상황을 돌파하기 위한 국민통합 노력으로도 읽을 수 있다.

실제 이 대통령은 지난 1월 정당 지도부 초청 오찬, 지난 3월 더불어민주당 초선 의원들과 만찬, 이달 7일에는 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 포함한 여야정 민생경제협의체 회담 및 오찬을 진행한 바 있다.

청와대는 이날 오찬 간담회에 특별한 안건은 없다고 밝혔다. 다만 "위기 극복과 국정 안정이라는 국가적 과제 해결 과정에 함께 협력해 온 의원들에 대한 연대와 감사의 의미를 전하고, 민생 현안 해결과 입법 과정에서 초당적 협력을 강조하기 위해 마련된 자리"라고 설명했다.

이 대통령은 이 자리에서 중동 전쟁 관련 대응 상황을 공유하고 최근 다녀온 인도·베트남 순방 성과 등에 대해서도 설명할 것으로 보인다.


#이재명대통령#비교섭단체#조국혁신당#진보당#소통

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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