화물연대-BGF로지스 잠정 합의... 노동자 숨진 지 9일 만

큰사진보기 ▲21일 오후 경남 진주시 정촌면 BGF로지스 진주센터 일대에 마련된 화물연대 사망 조합원 임시 분향소에 조문 행렬이 이어지고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘살인기업 CU(BGF리테일) 규탄 민주노총 긴급 기자회견’이 21일 오후 서울 강남구 삼성동 BGF리테일 본사앞에서 열렸다. 지난 20일 경남 진주 CU물류센터앞에서 공공운수노조 화물연대 소속 노동자들이 처우개선을 위한 교섭을 욕구하며 시위를 벌이던 중 대체차량의 출차 강행 과정에서 한 노동자가 치여 사망한 사건과 관련해 민주노총은 교섭을 거부한 BGF리테일과 강제 해산과 대체차량 투입을 지원한 경찰을 규탄했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

극한 갈등 끝에 교섭을 진행한 CU 물류자회사인 BFG로지스가 민주노총 공공운수노조 화물연대본부와 잠정 합의서를 도출했다. '사용자성' 논란으로 파업에 들어간 화물연대와 사측의 충돌로 CU진주물류센터에서 화물노동자 1명이 숨진 지 9일 만이다.29일 화물연대에 따르면, 전날 밤샘 교섭을 진행한 양측은 이날 새벽 5시쯤 잠정 합의를 결정했다. 정식적인 조인식 장소와 시점은 고용노동부 진주지청 11시로 예고됐다. 공개된 사진에는 노사 양측과 김영훈 장관 등이 서로 손을 맞잡고 있는 모습이 담겼다.화물연대는 합의서를 체결하면 진주를 포함한 주요 CU 물류센터 봉쇄를 풀겠다고 후속 조처를 밝혔다. 이번 사태는 CU의 원청인 BGF리테일과 자회사인 BGF로지스가 화물연대를 교섭 상대로 인정하지 않으면서 발생했다. 노동자들이 물류 배송을 저지하는 파업 과정에서 지난주 대체수송 차량이 1명을 치어 숨지게 했고, 파장이 걷잡을 수 없이 커졌다.늦었지만 정부와 정치권의 개입으로 겨우 대화에 물꼬가 텄고, 전날도 김영훈 고용노동부 장관이 교섭 중재를 했다. 김 장관은 빠르고 원만한 교섭을 당부했는데, 노사는 장시간 머리를 맞댄 끝에 합의 조항을 만들어냈다. 구체적인 건 조인식 이후에 확인될 예정이다.이미 일부 언론은 BGF로지스와 화물연대가 극단적 갈등을 해소하고, 조합원 불이익 방지, 건강권·안전권 보장 등을 합의서에 담았다고 보도했다. 그동안 화물연대는 노란봉투법(개정 노조법)상 원청의 책임을 다하라며 열악한 노동조건 개선, 손해배상 철회, 사망 조합원에 대한 책임 등을 요구해 왔다. 앞서 BGF리테일은 이에 대한 이행 보장을 약속한 상황이다.직전 노동위원회가 비슷한 조건인 택배물류 업계의 교섭 문제에서 화물연대 손을 들어준 것도 공교롭다. 전날 서울지방노동위원회는 화물연대가 CJ대한통운·한진택배를 상대로 제기한 '교섭요구 노동조합 확정공고 시정신청'을 인용했다. '법외노조'를 주장하며 원청이 화물연대를 상대방으로 보지 않는 문제를 바로 잡은 것이다. 이후 노동계는 BGF리테일 역시 교섭에 응해야 한다고 압박했다.