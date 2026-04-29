UAE, OPEC·OPEC+ 전격 탈퇴... 석유 패권 '안갯속'

큰사진보기 ▲호르무즈 해협에 갇힌 선박들 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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중동의 주요 산유국 아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC)와 OPEC+(OPEC과 러시아 등 주요 산유국 10개국 연대체) 탈퇴를 선언했다.UAE 정부는 28일(현지시각) "이번 결정은 UAE의 장기 전략과 경제 비전, 국내 에너지 생산에 대한 투자 확대 등 에너지 정책의 변화를 반영한 것"이라며 "글로벌 에너지 시장에서 책임감 있고 신뢰할 수 있으며 미래 지향적인 역할을 수행하겠다는 우리의 의지를 더욱 공고히 하는 것"이라고 밝혔다.이어 "아라비아만과 호르무즈 해협의 혼란을 포함한 단기적인 변동성이 공급 역학에 계속 영향을 끼치고 있지만, 근본적인 추세는 중장기적으로 세계 에너지 수요가 지속적으로 증가할 것임을 시사한다"라며 "수요와 시장 상황에 맞춰 점진적이고 신중하게 추가 생산량을 시장에 공급할 것"이라고 설명했다.OPEC 12개 회원국 중 산유량이 세 번째로 많은 UAE가 전격 탈퇴하면서 국제 유가를 사실상 좌우해 왔던 사우디아라비아 주도의 '오일 카르텔'이 큰 타격을 입게 됐다.UAE는 곧바로 석유 증산을 예고했다. 수하일 무함마드 알마즈루에이 UAE 에너지 장관은 "OPEC과 OPEC+를 탈퇴함으로써 이들 그룹이 부과하는 산유량 할당에서 벗어나 유연성을 갖게 됐다"라며 "사우디를 포함해 어떤 나라와도 탈퇴와 관련해 직접 협의하지 않았다"라고 말했다.OPEC과 OPEC+는 국제유가 조절을 위해 회원국의 산유량을 제한하는데, UAE는 자국의 할당량이 너무 낮다며 반발해 왔다.<월스트리트저널>은 "UAE는 최근 이란 전쟁으로 항공편 운항이 중단되고 많은 외국인 거주자들이 떠나면서 관광 수입이 급감했고, 석유 수출의 중요성이 더욱 커졌다"라며 "UAE의 탈퇴는 전 세계 석유 생산량의 최대 40%를 차지함에도 불구하고 내부 분열과 미국의 석유 증산으로 어려움을 겪어온 OPEC을 더욱 약화시킬 것"이라고 전했다.캐피털 이코노믹스는 보고서에서 "에너지 생산 능력 확장에 막대한 투자를 해온 UAE는 산유량을 늘리고 싶어 안달이 나 있었다"라며 "특히 2019년 카타르가 OPEC에서 탈퇴하면서 회원국들의 유대감이 약해졌다"라고 지적했다.국제에너지기구(IEA)의 자료에 따르면 UAE의 탈퇴로 OPEC의 석유 생산 능력은 13% 감소하게 된다.이번 탈퇴로 사우디와 UAE의 중동 패권을 둘러싼 경쟁이 격화될 것이라는 전망도 나온다. 최근 들어 양국은 정치적·경제적 측면에서 냉랭한 관계를 유지하고 있다.그동안 UAE가 두바이를 앞세워 걸프 지역의 금융·무역·관광 산업을 주도해왔으나, 사우디가 UAE를 모델을 따라한 탈석유 프로젝트 '비전 2030'을 추진하면서 경제적 맞불을 놓았다.또한 양국은 예멘, 수단, 리비아, 소말리아 내전에서 서로 다른 진영을 지원하면서 사실상 대리전을 벌였다. 작년 12월에는 사우디가 UAE의 지원을 받는 예멘 분리주의 세력으로 향하던 무기 수송선을 폭격하면서 갈등이 최악으로 치달았지만, UAE가 한발 물러서면서 간신히 덮었다.미 컬럼비아대학 글로벌 에너지 정책 센터의 선임 연구원 카렌 영은 "이번 OPEC 탈퇴는 UAE가 사우디와의 더욱 경쟁력 있는 관계를 유지하기 위해 필요한 유연성 확보와도 부합한다"라고 설명했다.유엔 총회에서 "OPEC이 국제 유가를 부풀려 전 세계를 속이고 있다"라고 비난했던 도널드 트럼프 미국 대통령도 이를 반길 것으로 보인다. <로이터통신>은 "UAE의 탈퇴는 트럼프 대통령의 승리"라며 "소비자에게도 긍정적"이라고 평가했다.