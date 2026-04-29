민주당, 오산시장 후보에 조용호... "본선, 끝까지 책임 있는 자세로 임할 것"

큰사진보기 ▲더불어민주당 오산시장 조용호 후보더불어민주당 오산시장 조용호 후보 ⓒ 조용호 선거사무소 관련사진보기

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더불어민주당 경기도당이 6·3 지방선거 오산시장 후보로 조용호 경기도의회 의원을 최종 확정했다.더불어민주당 경기도당 선거관리위원회는 28일 오후 제9회 전국동시지방선거 공직선거후보자 선출을 위한 제15차 경선 결과를 공고하고, 오산시장 후보로 조용호 의원이 선출됐다고 밝혔다.조 의원은 김민주 더불어민주당 부대변인과의 결선에서 승리하며 본선 진출권을 확보했다. 이번 경선은 1차 투표에서 과반 득표자가 나오지 않아 결선으로 이어졌으며, 최종 투표에서 조 의원이 경쟁력을 입증했다.조용호 후보는 경선 결과 발표 직후 "오산시민 모두의 힘을 합친 결과라고 생각하며 깊이 감사드린다"며 "오직 오산의 발전과 시민의 삶을 개선하겠다는 일념으로 현장을 지켜왔다"고 밝혔다.이어 "시민과 함께 오산의 변화를 만들어가겠다"며 "본선에서도 끝까지 책임 있는 자세로 임하겠다"고 강조했다.이에 따라 더불어민주당은 오산시장 선거 구도를 확정하고 본격적인 본선 체제에 돌입하게 됐다.