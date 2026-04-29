휴게 시간 요구했다가 교체, 지금은 이런 일 없겠지요

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

"관리사님, 죄송합니다. 산모 쪽에서 교체 요청이 들어왔네요."

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"사정이 그렇다면 제가 해 드릴게요."

"준아, 저기 솔방울들이 떨어져 있네. 우리 이거 하나씩 모아볼까?"

"솔방울 열 개 모으면 선물 사줄게."

큰사진보기 ▲닫혀버린 문전화 한 통화로 사라진 소중한 인연 ⓒ Ai 이미지(제미나이) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 제공 인력과 이용자 사이의 상호 존중이 결국 아이를 향한 돌봄의 온기가 된다고 믿습니다.

2년 전, 5년 차 산후관리사로 일할 때의 일이다. 밤 늦은 시간, 휴대폰 화면에 뜬 회사 전화번호를 보고 얼른 받았다. 이 시간에 웬 전화일까? 전화를 받은 내게 대표님은 조금 망설이다 입을 뗐다.관리사의 고충을 누구보다 잘 아는 대표님이었지만, 이용자의 요구를 우선 수용해야 하는 입장이라 미안함이 가득 섞인 목소리였다. 마음을 다해 소통해왔다고 믿었지만, 헤어짐은 전화 한 통으로 담백하고도 냉정하게 찾아왔다.내가 퇴근하자마자 산모는 기다렸다는 듯 회사에 교체를 요청했던가 보았다. 이유는 허망했다. 점심시간 1시간을 따로 쓰겠다고 한 것이 불편했다는 것이었다. 법이 보장한 권리를 언급한 대가는 이토록 차가웠다.당시 준이(가명)네 집은 관리사들이 기피하는 곳 중 하나였다. 산모의 건강 문제로 표준 업무 범위 밖인 큰아이 등하원까지 맡아야 했기 때문이다. 하지만 서류상의 업무 범위를 따지기보다 도움을 원하는 사정을 모른 척할 수 없어 나는 기꺼이 마음을 냈다.그 한 마디에 담긴 진심으로 시작된 인연이었다. 준이는 정서적으로 예민하고 낯선 상황에 대한 긴장이 큰 네 살 아이였다. 처음 며칠, 신호등을 세 개나 건너야 하는 등원 길은 험난했다. 아이는 갑자기 바닥에 주저앉거나 돌멩이를 찾으며 발걸음을 멈췄고, 10분이면 될 거리는 30분이 넘어서야 도착했다.어린이집 문 앞에 서서 나는 생각했다. 이 작은 아이의 하루는 매일 이렇게 불안하게 시작되고 있었구나. 다음 날부터 나는 복도에 있던 유모차를 끌어 등원을 도왔다. 유모차에 몸을 맡긴 아이는 한결 편안해 보였고, 덕분에 제시간에 어린이집에 닿을 수 있었다.그렇게 며칠이 지난 하원 길, 소나무 아래에 유모차를 세우고 나는 바닥을 가리키며 넌지시 말했다.유모차에 가만히 앉아 있던 아이가 눈을 반짝이더니, 스스로 내려와 땅을 짚으며 솔방울 하나를 집어 들었다. "이거, 내가 먼저 주웠어요." 작은 목소리였지만, 아이가 세상 밖으로 꺼낸 첫 말이었다. 내가 먼저 줍는 대신 아이가 찾을 수 있게 기다려준 그 찰나에 준이는 비로소 마음의 빗장을 풀었다. 그날 아이는 유모차 대신 내 곁을 나란히 걷기 시작했다.아이와 새끼손가락을 걸며 나는 돌봄이란 기술보다 마음이 먼저 가 닿아야 하는 일임을 다시금 깨달았다. 하지만 현실의 무게는 만만치 않았다. 신생아 돌봄에 큰아이의 등하원까지 겹친 현장은 잠깐의 틈도 허락하지 않았다.당시 정부 바우처 사업 규정상 1일 9시간 근무 중 1시간의 휴게시간이 포함되어 있었지만, 현장에서는 '말뿐인 규정'에 불과했다. 아기가 울고 산모가 불안해 하는 집 안에서 관리사가 온전히 쉰다는 것은 여간 불편한 일이 아니기 때문이다.너무 지쳤던 나는 어렵게 입을 뗐다. 우리 집과도 가까우니 점심시간을 포함해 1시간만 따로 시간을 빼달라는 요청이었다. 하지만 그 정직한 요청은 냉정한 '매칭 해제'로 돌아왔다.사실 관리사가 마음에 들지 않으면 바꿀 수는 있다. 이용자인 산모들도 그 부분을 알고 있다. 그러나 대화로 충분히 풀 수 있는 문제인데도 시도해보지 않고 바로 교체해 버리는 산모들의 태도는 못내 아쉽기만 하다.관리사를 수시로 바꾸는 것은 정서적으로 예민한 아이에게 결코 좋은 영향이 가지 않기 때문이다.나는 준이와 작별 인사조차 나누지 못한 채, 회사의 스케줄에 따라 다음 날 바로 다른 산모의 집으로 출근해야 했다.그로부터 2년이 흘렀다. 그 사이 돌봄 현장에도 작은 변화의 바람이 불었다. 이제는 휴게 시간을 따로 갖기 어려운 경우 협의 하에 30분에서 1시간 정도 조기 퇴근하는 방식도 선택할 수 있게 되었다. 2년 전에도 이런 유연한 소통의 창구가 있었다면 어땠을까.돌봄 노동자의 1시간 휴식은 단순한 쉼이 아니라, 남은 시간 동안 산모와 아이에게 쏟을 에너지를 채우는 마중물의 시간이다. 서비스 시작 전, 고정된 규정만 고집하기보다 각 가정의 상황에 맞춰 유동적으로 조율할 수 있는 열린 소통이 선행되어야 한다.관리사가 표준 범위를 넘어서는 선의를 베풀 때, 산모 역시 관리사의 휴식 권리를 상호 존중해 주는 태도가 절실하다. 돌봄이란 결국 서류상의 숫자를 따지는 계산이 아니라, 아이가 마음을 열 때까지 기다려주는 그 귀한 시간의 무게를 함께 지탱하는 일이기 때문이다.지금도 나는 길가에 굴러다니는 솔방울을 보면 그날이 떠오른다. 사람을 바꾸는 건 전화 한 통이면되지만, 아이가 마음을 여는 데 필요한 그 귀한 시간의 무게는 결코 가볍지 않다. 다 채우지 못한 네 개의 솔방울은 오늘도 내 마음 한편에 묵직한 부채로 남아 있다. 이 글이 현장의 관리사들에게는 위로가, 산모들에게는 따뜻한 이해의 시작이 되기를 바라본다.