국회 뒤흔든 수백 명 구호... "부마·5.18 , 헌법 전문에 수록하라"

큰사진보기 ▲28일오후 2시, 국회 본청 앞 계단에서 수백명의 시민들이 모여 부마민주항쟁과 5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록을 촉구했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲결의대회 참가자들이 “지금 당장 개헌하라”, “민주항쟁 정신 헌법에 새겨라” 등의 구호를 외치고 있다. ⓒ 이영일 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김전승 흥사단 이사장(시민사회단체연대회의 공동대표)은 "여야가 합의 가능한 최소한의 개헌안이 마련된 만큼 더 이상 미루는 것은 국민에 대한 배신"이라고 주장했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

부마민주항쟁과 5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록을 촉구하는 개헌촉구 결의대회가 28일 오후 2시 국회 본청 계단 앞에서 열렸다.부마민주항쟁헌법전문수록범시민추진위원회, 5·18정신헌법전문수록국민추진위원회, 시민개헌넷을 비롯해 광주·전남·전북·부산·울산·경남 등 전국 각지에서 모인 시민들은 39년간 유지된 현행 헌법 체제를 비판하며 개헌안의 조속한 국회 통과를 요구했다.이날 결의대회에는 강기정 광주시장, 강위원 전라남도 경제부지사, 양재혁 5·18민주유공자유족회장, 신극정 5·18민주화운동부상자회장, 윤남식 5·18민주화운동공로자회장, 5·18 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회) 회원 등이 대거 참석했다.결의대회 사회를 맡은 이승훈 시민개헌넷 공동운영위원장은 "부마와 5·18 정신을 담은 개헌안이 국회 의결을 앞두고 있지만 여전히 늦었다. 국회는 책임정치를 조속히 구현해야 한다"고 강조했다. 이어 "광주·전남, 부산·경남은 물론 서울 등 전국에서 모인 시민들의 열기가 국회를 향한 개헌 요구로 모아지고 있다"고 말했다.박상도 부마민주항쟁기념재단 이사장은 인사말에서 "부마와 5·18은 대한민국 민주공화국의 근간을 이루는 역사"라며 "그 정신을 헌법에 명시하는 것은 시민의 권리를 더욱 두텁게 보호하는 출발점이 될 것"이라고 밝혔다. 그는 "개헌은 단순한 문구 수정이 아니라 민주주의의 기준을 다시 세우는 일"이라고 덧붙였다.신극정 5·18민주화운동 부상자회 회장도 "헌법 전문 수록은 민주주의를 위해 희생한 시민들의 뜻을 국가가 공식적으로 계승하겠다는 약속"이라며 "더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제"라고 강조했다. 이어 정치권을 향해 "양심에 따라 개헌에 나서야 한다"고 촉구했다.김전승 흥사단 이사장(시민사회단체연대회의 공동대표)은 "1987년 개헌 이후 39년 동안 헌법은 민주주의의 결정적 시민 역사를 충분히 담지 못했다"며 "부마와 5·18 정신을 헌법 전문에 명시하는 것은 민주주의 정통성을 바로 세우는 일"이라고 말했다. 그는 "여야가 합의 가능한 최소한의 개헌안이 마련된 만큼 더 이상 미루는 것은 국민에 대한 배신"이라고 주장했다.강기정 광주광역시장도 결의대회에 참석해 연대사를 낭독했다. 강 시장은 "이순신 장군이 12척의 배로 나라를 구했듯이 12명의 의로운 (국민의힘) 국회의원의 동참을 바라고 있다. 국회에서 딱 12명의 국회의원이 필요하다"고 강조했다.강 시장은 "지금 국민의힘은 내란 지도부에 의해 당론이 결정되고 헌법 개헌 진행을 막고 있다. 의로운 국민의힘 의원들이 의로운 길에 동참해 주길 바란다"고 촉구했다.박승렬 한국기독교교회협의회 목사도 "1980년 5월 광주 시민들의 아픔을 기억한다. 그 역사적 영광이 더 이상 훼손되지 않기를, 그 역사적 영광이 우리의 후손들에게 대대로 내려가길 간절히 바란다"고 말했다.연대사가 끝난 뒤 국회 본청 앞에서는 김종기 부마민주항쟁기념재단 상임이사, 추혜원 오월어머니집 회원, 강응원 5·18민주화운동부상자회 이사가 삭발식을 통해 개헌을 강하게 촉구했다.주최측은 이번 6.3 지방선거와 연계한 국민투표 추진 필요성을 강조하며 "이번에도 개헌이 무산될 경우 국회가 책임져야 한다"고 강하게 요구했다.