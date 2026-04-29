중국은 어떻게 섭식장애 치료 인프라를 갖춰나갔나

|[EDAW2026 특집] 섭식장애와 돌봄의 정치
|섭식장애는 개인의 의지 부족이나 미적 기준의 영향만으로 설명될 수 있는 문제가 아닙니다. 이는 감정, 신체, 관계, 사회 구조, 의료 체계, 기술 환경이 서로 깊게 얽힌 정치적·물질적·제도적 현상입니다. 그럼에도 한국 사회의 논의는 오랫동안 개인 책임, 가족 문제, 혹은 의학적 진단 안에 갇혀 있었습니다.
섭식장애와 돌봄의 정치는 이러한 협소한 틀을 넘어, 세계 각지의 연구자·활동가·정책 전문가·당사자 연구자들이 경험과 지식으로 구축해온 더 넓은 정치적 지평을 한국어로 소개하는 인터뷰 시리즈입니다. 이들은 모두 서로 다른 현장에서 일하지만 섭식장애를 이해하고 돌봄을 재구성하기 위해서는 법, 젠더, 노동, 디지털 기술, 불평등, 거버넌스, 당사자 경험을 함께 다루어야 한다고 입을 모아 말합니다.
이 시리즈는 그들의 목소리를 가능한 한 충실하게 번역해 전하며, 한국의 독자 - 특히 당사자, 활동가, 정책 입안자, 연구자 - 가 새로운 질문을 던지고 다른 길을 상상할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
* 기획·글: 박지니 (작가, 잠수함토끼콜렉티브 활동가)
2016년 8월, <LA 타임스>에 '한때 굶주림과 싸웠던 중국, 이제는 섭식장애 증가에 직면하다'라는 제목의 기사가 실렸다. 베이징대학교 제6병원 섭식장애진단치료센터에서 열리는 자조모임의 풍경으로 시작하는 이 기사는 곧 한국 독자에게도 기이할 만큼 익숙한 이야기로 이어진다.
치료 선택지는 질환의 확산 속도를 따라가지 못하고, 섭식장애는 오진과 낙인 속에 가려져 있으며, 무엇보다 정부는 비만 이슈에만 골몰한 채 대부분 젊은 여성들에게 닥치는 섭식장애에 대해선 묵과하고 있다는 내용이었다.
이 기사는 20년 전인 1997년 <LA 타임스>에 실린 한국의 섭식장애 증가세 기사를 떠올리게 한다. 당시 기사는 '굶주리는 북한'으로부터 그다지 멀리 떨어져 있지 않은 서울에서 젊은 여성들이 "기근이 아니라 패션" 때문에 스스로를 굶기고 있다고 썼다.
일본에서 섭식장애를 연구하고 돌아와 1995년 서울에 국내 최초의 섭식장애 클리닉을 연 한 정신과 의사는 개원 2년 반 만에 200명이 넘는 환자를 보았고 전화가 너무 많아 모두에게 예약을 잡아줄 수도 없다고 말했다.
20년의 시차를 두고 같은 매체에 실린 한국과 중국의 섭식장애 증가 현상과 사회의 대처 양상은 서로 기묘하게 닮아 있다. 그러나 중요한 차이도 있다. 중국 기사에 등장하는 병원과 의료진, 즉 상하이시 정신위생센터의 천쥐(陈珏), 베이징대학교 제6병원의 리쉐니(李雪霓)는 모두 중국을 대표하는 공공 임상·연구기관에 소속된 인물들이다.
바로 그 차이로부터 많은 것이 결정되었다. 중국에서는 섭식장애가 공공 의료기관과 국가급 학술 네트워크 안에서 진단, 치료, 연구, 교육의 대상으로 자리 잡기 시작했다. 반면 2026년 현재 한국의 섭식장애 치료 인프라는 1997년에 막 형성되던 민간 시장의 맹아가 붕괴한 뒤 거의 아무것도 남지 않았다.
중국 섭식장애 임상·연구의 두 축: 상하이 정신위생센터와 베이징대 제6병원
중국 섭식장애 임상·연구의 한 축은 상하이자오퉁대학 의과대학 부속 상하이시 정신위생센터다. 이곳은 중국을 대표하는 공공 정신건강 전문병원으로, 여기서 중국 섭식장애 치료의 '상하이 모델'을 구축해온 인물이 천쥐다.
그는 상하이시 정신위생센터 임상심리과 주임이자 섭식장애진단치료센터 책임자로, 2017년 센터 설립 이후 섭식장애 진료 체계의 전문화와 확산을 이끌어왔다. 2018년에는 중국 최초의 섭식장애 전문 학술조직으로 알려진 중화의학회 심신의학분회 섭식장애협력학조를 창립하고 조장을 맡았다.
천쥐가 발전시킨 치료 모델의 핵심은 다학제 협진이다. 정신과 의사와 간호사, 심리치료사, 내과 의사, 소아과 의사, 영양사, 산부인과 의사, 사회복지사 등이 함께 참여하는 MDT 모델을 통해 섭식장애를 단순한 '식사 문제'나 '심리 문제'가 아니라 신체·정신·가족·사회적 요인이 얽힌 복합 질환으로 다룬다. 경증 환자에게는 주 1~2회의 외래 심리치료가 가능하지만, 더 심각한 환자에게는 매일 병원에 와 2~6시간 동안 식사 관리와 심리치료, 개인치료와 가족치료를 받는 방식도 운영된다.
상하이시 정신위생센터 자료에 따르면 2002년 이 센터 외래에서 진료한 섭식장애 환자는 3명에 불과했지만, 2021년에는 진료 인원이 4,200명을 넘어섰다. 2022년에는 미성년자가 거식증 환자의 77.6%를 차지했다. 천쥐는 병원에서 진료한 거식증 환자 가운데 가장 어린 여아는 7세, 남아는 9세였다고 밝혔다.
중국 섭식장애 임상·연구의 또 다른 축은 베이징대학교 제6병원이다. 섭식장애협력학조 부조장인 리쉐니는 베이징대학교 제6병원 심신의학과 교수로, 중국 섭식장애 치료와 연구의 기반을 닦은 장다룽(张大荣)의 뒤를 이어 이곳의 섭식장애 진료 체계를 발전시켜왔다.
장다룽은 1992년 이탈리아 연수를 마치고 귀국한 뒤 베이징대학교 정신위생연구소 섭식장애 진단·치료센터 업무를 주관했고, 중국 최초의 섭식장애 전문 병동 설립과 진료 체계 정립을 추진했다.
리쉐니는 2006년 장다룽과 함께 섭식장애 표준화 입원 진단·치료 모델 개발에 참여했고, 2008년에는 중국 최초의 섭식장애 전문 외래 클리닉을 열었다. 2011년에는 섭식장애 전문 입원시설 개설에도 참여했다. 그의 작업에서 특히 중요한 축은 가족과 보호자 지원이다.
2012년부터 그는 보호자 기술 훈련, 보호자 지원모임, 경험 있는 보호자의 자원봉사자 양성에 힘써왔다. 2015년부터는 20명 이상의 섭식장애 전문 심리치료사를 양성했고, FBT와 DBT 등 치료적 개입을 팀 기반으로 수행해왔다. 또한 임상영양사 장린과 협력해 섭식장애 전문 영양사 직군의 발전도 추진했다.
중국 섭식장애 예방·치료 지침과 학술대회
천쥐와 리쉐니 두 사람은 2015년 발간된 『중국 섭식장애 예방·치료 지침』 제정 과정에서도 중추적 역할을 했다. 이후 베이징대학교 제6병원은 이 지침을 전국 임상가 교육으로 확산해왔다. 2016년부터 2018년까지 매년 국가급 계속교육 프로그램을 열어 전국 각지의 교육생 100여 명을 양성했다.
2019년에는 중화의학회 정신의학분회 및 심신의학분회 섭식장애 협력학조와 함께 제4기 교육을 열었다. 2025년에도 '섭식장애 전 과정 진단·치료 및 심리치료 교육'이 열렸고, 진단과 평가, 영양 개입, 가족치료, DBT, EMDR, 병동 운영까지 포함한 실습 중심 교육이 진행되었다.
중국의 전문가들은 2015년 지침 이후 변화한 진료 기준을 반영하기 위해 2023년 '중국 신경성 폭식증 진단·치료 전문가 합의'와 2024년 '중국 신경성 식욕부진증 진단·치료 전문가 합의'도 마련했다. 두 문서는 중국 섭식장애 분야가 해외 지침을 단순히 참고하는 단계를 넘어, 자국의 임상 현실에 맞는 표준화된 진료 체계를 구축하고 있음을 보여준다.
신경성 식욕부진증 합의문은 체중 회복을 핵심 목표로 삼고, 청소년에게는 가족기반치료, 성인에게는 CBT-E를 주요 심리치료로 제시한다. 영양치료에서는 재급식증후군 예방을 중요하게 다루며, 핵심 증상을 직접 치료하는 특효약은 없다고 명시한다.
학술 네트워크도 만들어졌다. 상하이시 정신위생센터는 2023년 제1회 중국 섭식장애 고위급 포럼을 개최했다. 전국에서 온 260명의 전문가와 학자가 참석했고, 국제 섭식장애 근거 기반 치료, 스탠퍼드 치료 모델, 섭식장애 진단·치료의 '중국 모델'이 논의되었다. 2025년 제2회 중국 섭식장애 학술대회에서는 글로벌 섭식장애 학계에서 활약 중인 시안자오퉁리버풀대학교의 허진보(何金波, Jinbo He) 부교수가 기조 연설을 맡았다.
소녀신포포(少女神婆婆)와 ED Healer
중국 섭식장애 분야에서 주목할 또 하나의 축은 당사자 활동이다. 장친원(张沁文)은 20대 초반 거식증으로 중환자실에 입원했고, 장기부전으로 위중 통보를 받았다. 진단 전까지 여러 진료과를 전전해야 했던 그는 훗날 "의료 자원이 충분한 상하이에서조차 확진까지 1년 반이 걸렸고, 중환자실에 들어간 뒤에야 내가 섭식장애라는 것을 알게 됐다"고 말했다.
이후 그는 소녀신포포(少女神婆婆)라는 닉네임으로 자신의 회복 과정을 기록해 온라인에 공유했고, 그로부터 거대한 자조 커뮤니티를 이끌어 냈으며, 그렇게 만난 동료 몇 명과 험께 ED Healer라는 공익팀을 만들었다.
그의 활동은 온라인 기록에 머물지 않았다. 2019년부터 섭식장애를 주제로 한 마켓과 공동창작 활동을 시작했고, 2021년에는 상하이 히말라야미술관에서 '몸매 불안'을 주제로 전시를 기획했다. 2024년에는 상하이 정신위생센터 600호 갤러리에서 '사랑, 음식, 그리고 생명—섭식장애 대중교육 예술전'을 열었다. 이 전시는 환자와 회복자, 예술가들의 작품을 통해 섭식장애를 설명하려는 시도였다.
한중일 섭식장애 치료 인프라의 격차
며칠 전, 이탈리아의 정신과 의사이자 CBT-E 전문가인 리카르도 달레 그라베 박사가 상하이시 정신위생센터 천쥐 박사팀과 진행한 5일간의 CBT-E 워크숍 소감을 링크드인에 올렸다. 그보다 앞서 그는 2024년 일본 심료내과학회와 요시우치 가즈히로 교수의 초청으로 도쿄에서 청소년 거식증 환자에 대한 CBT-E 적용을 강의했다.
나는 지난해 섭식장애 인식주간(EDAW2025)의 이탈리아 세션에 이탈리아의 대표적인 섭식장애 당사자 활동가 아우로라 카포로시와 함께 그를 초청한 적이 있다. 당시 Zoom 세션에서 그는 자신이 감독하는 병원 빌라 가르다(Villa Garda)의 치료 원칙, CBT-E 기반 치료 체계, 팬데믹이 섭식장애 치료와 환자들에게 미친 영향 등을 이야기했다.
이것이 한중일 섭식장애 치료 인프라의 현황이다. 일본과 중국에는 그를 초청하고 학습할 임상·학술 네트워크가 존재하지만, 한국에는 그에 상응하는 공적 인프라가 부재하다. 리카르도 달레 그라베 박사의 행보 하나만으로도 이 현실은 너무 적나라하게 드러난다.
* 보다 상세한 내용을 담은 1만 5000자 분량의 원문은 잠수함토끼콜렉티브 블로그에 실려 있다. https://rabbitsubmarinecol.weebly.com/home/2207271
덧붙이는 글 | 이 기사는 잠수함토끼콜렉티브 블로그에도 실립니다.