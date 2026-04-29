중국은 어떻게 섭식장애 치료 인프라를 갖춰나갔나

[EDAW2026 특집] 섭식장애와 돌봄의 정치 섭식장애는 개인의 의지 부족이나 미적 기준의 영향만으로 설명될 수 있는 문제가 아닙니다. 이는 감정, 신체, 관계, 사회 구조, 의료 체계, 기술 환경이 서로 깊게 얽힌 정치적·물질적·제도적 현상입니다. 그럼에도 한국 사회의 논의는 오랫동안 개인 책임, 가족 문제, 혹은 의학적 진단 안에 갇혀 있었습니다.



섭식장애와 돌봄의 정치는 이러한 협소한 틀을 넘어, 세계 각지의 연구자·활동가·정책 전문가·당사자 연구자들이 경험과 지식으로 구축해온 더 넓은 정치적 지평을 한국어로 소개하는 인터뷰 시리즈입니다. 이들은 모두 서로 다른 현장에서 일하지만 섭식장애를 이해하고 돌봄을 재구성하기 위해서는 법, 젠더, 노동, 디지털 기술, 불평등, 거버넌스, 당사자 경험을 함께 다루어야 한다고 입을 모아 말합니다.



이 시리즈는 그들의 목소리를 가능한 한 충실하게 번역해 전하며, 한국의 독자 - 특히 당사자, 활동가, 정책 입안자, 연구자 - 가 새로운 질문을 던지고 다른 길을 상상할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.



* 기획·글: 박지니 (작가, 잠수함토끼콜렉티브 활동가)

큰사진보기 ▲섭식장애 다큐멘터리에 등장한 천쥐 박사.상하이 정신위생센터 임상심리과 주임이자 섭식장애진단치료센터 책임자인 천쥐 박사가 섭식장애의 임상적 특성과 치료 과제를 설명하고 있다. 해당 장면은 섭식장애 다큐멘터리 <잘 먹기 Bon appetit>에 수록된 인터뷰 일부. ⓒ LetsTalkAboutED 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 2월 베이징대학교 제6병원 섭식장애 회복클럽 20주년 행사에서 리쉐니(위)와 장다룽(아래)이 강연하고 있다. 리쉐니는 베이징대 제6병원 심신의학과 주임이며, 장다룽은 이 회복클럽의 창립자다. *출처: 환자가 자원봉사자로, 20년간 이어진 따뜻한 나눔! 베이징대 제6병원, 섭식장애 회복클럽 친목행사, 칸뎬쯔쉰, 2026년 2월 10일. ⓒ 看点？？ 관련사진보기

큰사진보기 ▲2019년 6월 14~16일 베이징대학교 제6병원에서 열린 중국 섭식장애 예방·치료 지침 제4기 교육 현장. 전국 각지에서 온 약 40명의 교육생이 섭식장애 진단·치료, 가족치료, 심리치료 등을 주제로 강의와 토론에 참여했다. *출처: 베이징대학교 제6병원, 2019년 6월. https://bynews.bjmu.edu.cn/zhxw/2019n/204859.htm ⓒ 베이징대제6병원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 잠수함토끼콜렉티브 블로그에도 실립니다.