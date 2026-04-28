"스마트 모빌리티의 미래, 제주에서 길을 묻다"... 2026 한국ITS학회 춘계학술대회 성료

큰사진보기 ▲ITS학회4월 23일부터 25일까지 제주한라대 한라컨벤션센터에서 열린 한국ITS학회 ‘2026 춘계학술대회’에 참석한 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲박동주개회사를 하는 박동주 한국ITS학회 회장(서울시립대 교수) ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲코레일한국ITS학회 춘계학술대회 춘계학술대회' 특별 세션 ‘차세대 고속철도 운영 효율화 및 안전 확보 전략’ 발표에 참석한 참가자들 ⓒ 코레일 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲도로공사‘K-Maas 활성화 방안'에 대해 발표하는 송권수 한국도로공사 부장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲리스크관리‘퍼지 기반 해외 철도 건설 프로젝트의 리스크 평가 모델 고도화 및 실증 연구’를 발표하는 제주건설환경포럼(JCEF) 고창남 회장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국ITS학회한국ITS학회 ‘2026 춘계학술대회’가 열린 제주한라대 한라컨벤션센터 ⓒ 고창남 관련사진보기

제주의 싱그러운 봄바람과 함께 대한민국의 미래 교통 체계를 설계하는 뜨거운 토론의 장이 펼쳐졌다. 한국ITS학회(회장 박동주)가 주최한 ‘2026 춘계학술대회’가 지난 4월 23일부터 25일까지 사흘간 제주한라대학교 한라컨벤션센터에서 성황리에 개최되었다.이번 학술대회는 ‘Bridging Research, Industry & Policy for AI-driven ITS(AI 중심의 지능형 교통 체계 구축을 위한 연·산·정 협력)’를 주제로 열렸다. 인공지능(AI), 자율주행, 빅데이터 등 4차 산업혁명의 핵심 기술이 우리 사회의 이동권을 어떻게 혁신할지에 대해 산·학·연·정 전문가 1,000여 명이 모여 심도 있는 논의를 펼쳤다.박동주 한국ITS학회 회장(서울시립대 교수)은 개회사에서 이번 학술대회의 핵심 키워드로 ‘연결’과 ‘실행’을 제시했다.박 회장은 "글로벌 모빌리티 동향이 단순한 기술 시험을 넘어 실제 운영 체계로 진입하고 있으며, 특히 미국과 유럽을 중심으로 AI의 안전성(Safety), 투명성, 프라이버시 보호가 강조되고 있다"고 진단했다. 이에 따라 "정부의 AI 안전(AS) 기술 추진과 국토교통부의 AI 전환(AX) 정책에 발맞춰, ITS 현장에 첨단 기술을 조속히 실현하는 것이 당면 과제"라고 강조했다.특히 박 회장은 "과거의 ITS가 도로 위 차량 흐름 제어에 집중했다면, 이제는 연구·산업·정책을 하나의 실행책으로 묶어 교통 약자를 포함한 모든 시민이 혜택을 누리는 ‘인간 중심의 설계’로 진화해야 한다"고 역설했다. 아울러 10월 창간 예정인 국제 학술지 ‘Socio-Technical AI in Mobility and Communication’을 통해 학회의 글로벌 위상을 SCI급으로 끌어올리겠다는 로드맵도 공개했다.이어진 기조 강연에서 카이스트(KAIST) 이동만 교수는 ‘안전하고 효율적인 지능형 교통 시스템을 위한 솔루션: 협력 주행(Collaborative Driving)’을 주제로 미래 기술의 지향점에 대한 날카로운 통찰을 제시하였다.이 교수는 자율주행 패러다임이 개별 차량 중심의 ‘자기중심적 지능(Ego-centric Intelligence)’에서 차량과 인프라가 유기적으로 소통하는 ‘다중 에이전트 협업(Multi-agent Collaboration)’을 거쳐, 궁극적으로는 ‘미래 도시 규모(Future City-scale)의 지능형 교통 시스템(ITS)’으로 진화해야 한다고 역설했다.특히 차량 간의 소통이 사고 과정 내에서 직접 이루어지는 기술적 진보와 실세계 정책이 스스로 최적화되는 ‘자기 진화(Self-evolving)’ 구현의 중요성을 강조하면서 "끊임없이 발전하는 실세계 도구들을 능숙하게 활용(Harnessing)할 때 비로소 진정한 의미의 지능형 교통 시스템이 완성될 것"이라고 강조하며 참석자들의 큰 호응을 얻었다.마지막으로 이 교수는 "데이터의 칸막이를 허물고 민·관·학이 협력하여 엔드투엔드(End-to-End) 방식의 협력형 ITS 평가 체계를 구축할 때, 대한민국이 세계 모빌리티 시장의 표준을 선도할 수 있을 것"이라고 제언하며 강연을 마무리했다대회 기간 중 운영된 세션은 35 개의 특별 세션과 24개의 학술발표 세션, 120개의 포스터 세션 등 총 182개 세션으로 구성되었으며, 빅데이터·디지털 트윈부터 UAM까지 교통분야를 망라한 구체적인 정책 실무와 최첨단 기술 실증 사례들이 쏟아졌다.▪지자체 및 인프라: 인천연구원의 빅데이터 기반 교통정책 의사결정 연구, 한국도로공사의 자율주행 시대 디지털 도로 인프라 도입 방안, 대구교통공사의 미래형 모빌리티 혁신성장 전략(대구형 MaaS) 등이 발표되었다.▪안전 및 평가: 한국교통안전공단의 주행·충돌 대응 안전성 평가기술과 AI 시대 뉴모빌리티 정책, 차세대융합기술연구원의 고위험 사고 인자 도출 및 위험 상황 예측 연구 등이 주목받았다.▪표준 및 제도: 한국지능형교통체계협회의 Lv4 자율주행 데이터 상호호환성 표준체계, 모빌리티 규제샌드박스 설명회 등이 진행되어 산업계의 높은 관심을 끌었다.▪차세대 물류 및 철도: 인천대학교의 블록체인 기반 바이오 물류 콜드체인 연구, 한국철도기술연구원의 하이퍼튜브 개발 현황, 한국교통연구원의 GTX 환승 안전 및 혁신기술 개발 방향 등이 논의되었다.특별세션 중에는 한국도로공사 주관의 ‘AI 기반 교통관리 및 모빌리티 서비스 발전’ 세션에서 롯데이노베이트 이재준 박사, 유원지리정보시스템 최인구 박사, 한국도로공사 송권수 부장이 각각 ‘미래 모빌리티 방향’과 ‘AI영상분석 기반 고속도로 이상상황 판단 기술’, ‘K-Maas 기반, 여행 Total- Service 플랫폼 구축’에 대해 발표해 눈길을 끌었다.이밖에도 대구교통공사는 ‘대구형 MaaS와 미래형 모빌리티 혁신성장 전략’ 세션을 운영했다. 이 특별세션에서는 ‘대구형 MaaS 플랫폼 – 사용자 서비스를 중심으로(대구교통공사 이덕상)’와 ‘Urban Mobility Transition: 도시교통 패러다임 전환과 철도기반 모빌리티(대한교통학회 홍정열)’가 각각 발표됐다.특히 한국철도공사(코레일)는 특별 세션을 통해 차세대 고속열차 도입과 데이터 중심의 철도 안전 강화 방안을 공유했다.코레일은 오는 2032년부터 도입 예정인 차세대 고속열차(EMU-320)에 고도화된 ‘상태기반 유지보수(CBM)’ 체계를 적용하고, 비상대기 차량 추가 운용 등을 통해 운영 효율을 극대화할 계획이다.참석자들은 노후 차량 교체와 안전 인프라 확충을 위해 개정된 ‘철도산업발전기본법’의 취지에 따른 정부의 실질적인 재정 지원이 시급하다는 데 뜻을 모았다.제주건설환경포럼(JCEF) 고창남 회장은 ‘퍼지 기반 해외 철도 건설 프로젝트의 리스크 평가 모델 고도화 및 실증 연구’를 발표하며 학계와 산업계의 이목을 집중시켰다.고 회장은 몽골, 페루, 탄자니아 등 실제 사례에 퍼지 집합 이론(Fuzzy Set Theory)과 몬테카를로 시뮬레이션을 결합해, 주관적이고 모호한 리스크 요소를 수치화하는 정교한 모델을 제시했다.전문가들은 "우리 기업의 해외 진출 시 실무적인 의사결정 가이드라인이 될 가치 있는 연구"라고 평가했다.박동주 회장은 이번 대회를 통해 "지금까지 도로 위주의 모빌리티를 넘어 해양, 철도, 물류, 그리고 궁극적으로 UAM(도심항공교통)까지 아우르는 육·해·공 종합 교통 시스템 학회로 거듭나겠다"고 선언했다.한국ITS학회는 오는 7월 '제주 APTE 2026'과 10월 강릉 'ITS 세계총회'의 성공적인 개최를 위해 박차를 가할 예정이다.