서점의 이유 있는 변신, 시민의 삶에 스며들다

큰사진보기 ▲서울형 책방인 '게으른 오후'단순히 책을 파는 상점을 넘어, 시민들이 일상에서 수준 높은 문화 프로그램을 선 보이는 '게으른 오후' 책방. ⓒ 이상돈 관련사진보기

"사람은 책을 만들고, 책은 사람을 만든다."

큰사진보기 ▲책방의 내부모습아담하고 포근한 책방인 '게으른 오후'의 내부 정경. ⓒ 이상돈 관련사진보기

따스한 봄날인 지난 27일 오후, 서울 강서구의 한 골목길에 위치한 '게으른 오후'의 문을 열자 향긋한 커피 향과 종이 냄새가 어우러진 아늑한 공간이 펼쳐졌다. 평소라면 조용히 책을 고르던 이곳이 이날은 조금 특별했다. 경륜 있는 편집자가 운영하는 소담한 핵방에서, 시민들과 함께 책을 읽고 글을 쓰며 생활의 지혜도 나누며 정서적으로 풍요롭고 아름다운 생을 가꾸는 문화 공간으로 변신했기 때문이다.워크숍에 참여한 10여 명의 시민은 저마다의 수첩을 들고 발표자의 목소리에 귀를 기울였다. 현장에서 만난 직장인 이아무개씨(42, 강서구 화곡동)는 "매일 지나치던 서점인데 서울형책방으로 다시 선정됐다는 소식을 듣고 처음 방문했다"면서 "멀리 나가지 않아도 집 앞에서 이런 깊이 있는 인문학 프로그램을 들을 수 있다는 게 놀랍다"고 소감을 전했다.프로그램을 기획한 다시서점 운영자는 "지역 서점은 마을의 사랑방 같은 곳이어야 한다고 생각한다"면서 "서울시의 지원 덕분에 평소 하고 싶었던 '독서와 글쓰기' 테마를 시민들과 나눌 수 있게 되었다. 단순히 책을 파는 것이 아니라, 시민들과 함께 마음을 공유하는 '문화 거점'으로 서점의 존재 이유를 증명하고 싶다"라고 포부를 전했다.한편, 서울시는 최근 '서울형책방' 55곳과 '움직이는 서울형책방' 15곳 등 총 70곳의 지역 서점을 선정했다. 단순히 책을 파는 상점을 넘어, 시민들이 일상에서 수준 높은 문화 프로그램을 향유할 수 있는 '오프라인 경험의 장'을 만들겠다는 취지다. 이번 사업은 서울 전역에 분포된 지역 서점들의 인지도를 높이고 독서 문화를 확산하는 데 목적이 있다. 이날 '게으른 오후'에서 진행된 '인생 성숙기를 맞은 분들을 위한 책 읽고 글 쓰는 책방' 프로그램은 이러한 취지를 잘 보여주는 현장이었다.서울시는 이러한 도서관·지역출판·서점 간의 상생 성과를 인정받아 최근 '국가도서관위원장상'을 수상하며 그 정책적 가치를 공인받기도 했다. 서울 야외도서관에서도 '움직이는 서울형책방'을 통해 개성 넘치는 큐레이션도 만날 수 있다. 책 한 권의 여유와 더불어 내 이웃과 삶의 가치를 나누고 싶다면, 지금 바로 가까운 '서울형책방'을 찾아가 보는 것은 어떨까?