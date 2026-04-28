이광희 의원, '지역 장기거주자 공무원 가산점' 법안 발의

큰사진보기 ▲이광희 의원. 충북인뉴스 DB. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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이광희 더불어민주당 의원(행정안전위원회·청주 서원구)이 지역 장기 거주자에게 공무원 시험 가산점을 주는 법안을 발의했다.28일 이 의원은 비수도권 및 인구감소지역에서 15년 이상 거주한 주민에게 공무원 채용시험 가산점을 부여하는 내용을 담은 '국가공무원법 일부개정법률안'과 '인구감소지역 지원 특별법 일부개정법률안'을 각각 대표 발의했다고 밝혔다.개정안의 핵심은 장기거주자가 해당 지역 공무원 채용시험에 응시할 경우, 필기시험 과목별 득점에 만점의 3%를 가산점으로 줘 공직 진출을 돕는 것이다.이 의원은 현행 제도가 국가유공자나 의사상자 등 특정 대상에 한해 가산점을 부여하고 있어, 지역소멸 위기에 대응하기 위한 지역 인재 우대 장치는 미흡하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다고 설명했다.특히 현재 운영 중인 '지역 구분모집 제도'도 통상 3년 정도의 거주 요건만 충족하면 응시가 가능해, 장기간 지역에 정착해 온 인재를 실질적으로 우대하기에는 한계가 있다고 평가했다.이 의원은 공무원 시험이 0.1점 차이로 당락이 갈리는 구조인 만큼, 이번 3% 가산점 도입이 지역 인재에게 실질적인 기회를 제공하고 정착 유인을 높일 것으로 기대했다.동시에 제도의 부작용을 최소화하기 위한 안전장치도 마련했다. 가산점을 통해 합격하는 인원이 전체 선발예정 인원의 10%를 초과하지 않도록 제한함으로써, 기존 수험생들과의 형평성을 충분히 고려했다고 설명했다.이 의원은 "지방 소멸의 핵심 원인은 지역 청년들이 일자리를 찾아 수도권으로 떠나는 데 있다"며 "지역 사정을 잘 아는 인재들이 공직에 진출해 지역 변화를 이끄는 주체가 돼야 한다"고 강조했다.이어 "이번 개정안은 지역 인재의 공직 진출 문턱을 낮추고 정착을 유도하기 위한 최소한의 제도적 장치"라며 "앞으로도 지역이 스스로 자생력을 갖출 수 있는 기반을 마련하는 입법 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.