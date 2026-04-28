충북교육청, 광복회 충북학생독립영웅 명예회복 나선다

큰사진보기 ▲28일 윤건영 교육감과 류윤걸 광복회충북지부장이 참석한 가운데 충청북도 학생독립운동 미서훈 유공자 발굴 및 독립운동사 교육 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 윤건영 교육감과 류윤걸 광복회충북지부장이 참석한 가운데 충청북도 학생독립운동 미서훈 유공자 발굴 및 독립운동사 교육 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북교육청(교육감 윤건영)과 광복회충북도지부(지부장 류윤걸)가 잊혀진 충북지역 학생독립영웅들의 명예회복을 위해 함께 나선다.28일 윤건영 교육감과 류윤걸 광복회충북지부장이 참석한 가운데 충청북도 학생독립운동 미서훈 유공자 발굴 및 독립운동사 교육 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.두 기관에 따르면 이번 협약은 충북 지역 학생독립운동 미서훈 유공자의 서훈 추서를 위해 공동으로 노력하고, 지역 독립운동사 교육 활성화를 위한 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.충북교육청은 지난해부터 독립운동사 교육 활성화를 위해 학교당 50만 원을 지원하고 있다.도내 모든 초·중·고등학교에서 전국최초로 학교 교육과정과 연계한 독립운동사 교육 주간을 운영을 운영하고 있다.이들은 앞으로 ▲ 충북 학생항일독립운동 미서훈자의 서훈 추서를 위한 공동 활동 ▲ 독립운동 역사의 의미와 가치에 대한 바른 인식 함양 ▲ 지역 독립운동사 교육 활성화 등을 위해 협력할 계획이다.윤건영 교육감은 "이번 협약이 미서훈 유공자의 공적을 바로 세우는 계기가 되길 바란다"라며 "독립운동사를 교실 속 살아 있는 배움으로 확장해 학생들이 그 가치를 이해하고 실천하는 민주시민으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.삼일만세항쟁 13세 소년 유석보도, 징역2년 유장열도 서훈 못받아본보가 지난 해부터 연재한 '충북학생항일독립투쟁사. 우리는 싸우고 있었다' 기획 취재를 통해 확인한 결과, 충북지역 학생들은 1919년 삼일만세항쟁부터 해방때까지 총 70명이 구속됐다.이 과정에서 249명이 구속됐다. 삼일만세항쟁과 1926년 6·10만세항쟁, 1929년 광주항일학생투쟁과 조선인 차별에 맞선 동맹휴학 투쟁이 진행됐다.문서로 확인되는 참여 수자는 2869명으로이중 56명이 퇴학처분을 받았고 373명이 징계를 받았다.최연소 체포자는 1919년 4월 충주간이농업학교 학생 유석보로 당시 만13세에 불과했다. 유석보는 만세운동에 사용하기 위해 태극기를 만들다 체포됐고, 충주에서 청주형무소로 도보로 압송됐다.청주농업고등학교 재학생 서상경은 1919년 삼일만세항쟁을 필두로 총 3번 옥고를 치렀다. 그가 옥고를 치른 기간은 자그마치 6년이 넘는다.충북지역 학생 신분으로 항일 투쟁을 전개한 인물 중 독립유공자 서훈을 받은 이는 총 21명이다.청주농업고등학교 출신이 15명으로 가장 많고, 청주중학교와 청주고등학교 전신인 청주공립고등보통학교 학생이 3명으로 두 번째로 많다.하지만 1932년 9월 "일본제국주의를 타도하자"며 반제투쟁을 진행하는 과정에서 구속돼 2년 이상의 옥고를 치른 청주농고 재학생 유장열 등 6명은 서훈을 받지 못했다.2년 이상 옥고를 치렀을 경우 '애족장' 서훈 추서 조선에 해당하지만 아직까지 서훈을 받지 못했다.한편 본보는 '충북학생항일독립투쟁사. 우리는 싸우고 있었다' 기획취재를 통해 발굴한 473명의 학생항일독립투쟁 영웅들의 행적을 발굴했다.