오송참사 유가족 "추모공간·재발 방지책 마련해달라"

큰사진보기 ▲사진=오송참사 유가족·생존자 협의회 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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오송참사 유가족·생존자 협의회와 시민대책위원회가 6·3 지방선거에 나서는 각 정당과 후보자들을 향해 '충북도청 내 추모조형물과 추모공간 조성을 공식 약속해 달라'고 촉구했다.이들은 28일 충북도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '7·15 궁평2지하차도 참사' 추모와 재발 방지를 위한 3대 요구안을 발표했다.구체적인 요구안은 △충북도청 연못정원 내 오송참사 추모조형물 설치 △충북도 소유 청사 내 상설 추모공간 마련 △충북도 생명안전 기본조례 제정 등이다.유가족들은 "충북도가 지난해 유가족과 협의를 거쳐 도청 연못정원에 추모조형물을 설치하기로 했지만, 추경예산 삭감으로 사업이 중단됐다"며 "기존 협의 절차를 존중해 연내 설치가 이뤄져야 한다"고 강조했다.또 "현재 청주시청 별관에 마련된 추모공간은 임시 공간에 불과하다"며 "참사 발생 원인과 이후 변화 과정을 담아내는 공간적 백서이자 생명안전 의식을 높이는 상설 추모공간이 필요하다"고 밝혔다.재발 방지 대책과 관련해서는 "재난 예방뿐 아니라 피해자 권리 보호, 공동체 회복을 포함한 종합적인 대응체계가 필요하다"며 "지방정부와 시민사회, 전문가가 함께 참여하는 생명안전 기본조례를 제정해야 한다"고 촉구했다.최은경 오송참사 유가족협의회 공동대표는 "오송참사는 충분히 막을 수 있었던 비극"이라며 "지금도 책임과 교훈이 제대로 다뤄지지 않고 있다. 참사를 잊지 않고 반복되지 않도록 해야 한다"고 말했다.이들은 지방선거 이후 당선인들과 간담회를 통해 구체적인 실행 방안을 협의해 나갈 계획이다.