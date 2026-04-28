"어찌 이토록 돈과 권력에 관대한가" 대통령에 편지 쓴 아리셀 유족들

▲아리셀 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨가 22일 오후 박순관 아리셀 대표의 1심 징역형(15년)을 대폭 감형한 항소심 선고(징역 4년)에 "너무 억울하다. 우리는 어떻게 해야 되나요"라며 울분을 토하고 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기