중국의 '노'에 3조짜리 M&A가 한 순간에 무너졌다

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큰사진보기 ▲지경학 리스크의 상수화마누스 인수 실패로 인한 M&A 지경학 리스크 ⓒ 이승환 관련사진보기

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메타의 마누스 인수는 중국의 공식 불허 결정으로 사실상 무산됐고, 이는 단순 M&A 실패가 아니라 미·중 AI 패권 경쟁의 전선이 어디까지 확장됐는지를 보여주는 상징적 사건이다. 메타는 2025년, ‘제2의 딥시크’로 불리던 AI 에이전트 스타트업 마누스(Manus)를 약 20억달러(약 3조원)에 인수하기로 발표했다.마누스는 웹 브라우저 상에서 스스로 파일을 열고, 자료 수집·분석·보고서 작성까지 수행하는 범용 자율형 AI 에이전트를 개발해 주목받은 기업이다. 창업진이 중국에서 사업을 시작한 후 싱가포르로 본사를 옮긴 구조였고, 중국 안팎에서는 ‘AI 싱가포르 워싱’ 논란이 제기됐다. 즉, 기술은 사실상 중국산인데 껍데기만 싱가포르 회사라는 의혹이다.중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 "법과 규정에 따라 외국 자본의 마누스 프로젝트 인수를 금지한다"며 메타에게 거래 철회를 공식 통보했다. 그 전에 중국 당국은 마누스 공동창업자를 베이징으로 소환하고 출국을 제한하는 등, 사실상 인수 자체를 ‘안보 사안’으로 조사해 왔다는 보도도 나왔다.① AI 기술은 더 이상 단순 민간 자산이 아니다.주목해야 할 것은 주요국 정부가 고급 AI 기술을 사실상 전략 무기로 취급하고 있다는 점이다. 중국 NDRC는 이번 인수를 외국인 투자 안보 심사 사안으로 규정하고, 법과 규정에 따라 외국자본의 투자를 금지한다고 밝혔다. 이는 단순한 경쟁법(공정거래) 문제라기보다, 기술 유출 방지와 국가 안보 차원에서 AI를 관리하겠다는 시그널이다.AI 에이전트는 국가 핵심 인프라가 되고 있다. 마누스는 사람의 도움 없이 시장 조사, 코딩, 데이터 분석, 문서 작성 등을 수행하는 자율형 범용 에이전트로, 향후 기업·정부 업무 자동화의 엔진이 될 만한 기술이다. 이런 레벨의 AI가 해외 빅테크에 넘어가면, 장기적으로 산업 경쟁력은 물론 군사·정보 활용 가능성까지 열리기 때문에, 미국이 반도체 수출을 막았던 것과 동일한 패턴이 재현되고 있다. 앞으로 첨단 AI 모델·에이전트·인프라는 반도체나 군사용 센서처럼, 국가가 전략 기술로 관리하는 자산이 된다. 민간 M&A가 국가 전략과 상충하면, 언제든 ‘정치적 중단 버튼’이 작동될 수 있다.② AI M&A에 지경학 리스크가 상수로 붙는다.글로벌 AI 인수·투자가 이제 구조적으로 지경학 리스크 내재하게 되었다. 국경을 넘는 AI 인수의 불확실성 증대한 것이다. 메타는 싱가포르 법인을 인수하는 형태로, 표면상 ‘중국 기업 인수’를 피하는 구조를 택했다. 그러나 중국은 마누스를 중국에서 출발한 스타트업으로 보고, 창업자 조사·출국 제한, 법 준수 요구 등을 통해 싱가포르 워싱은 통하지 않는다고 사실상 선을 그었다.M&A 구조 설계의 패러다임 변화하고 있다. 그동안 빅테크는 유망 스타트업을 조용히 인수해 기술·인력·제품을 흡수하는 전략으로 혁신을 가속해 왔다. 그러나 이제 AI 분야에서는, 어느 국가가 기술의 실질적 원산지라고 판단하는지가 더 중요해졌고, 국경 간 M&A는 각국 안보 심사를 통과하지 못하면 언제든 무산될 수 있다.AI 기업의 M&A, 투자, 조인트벤처를 설계할 때, 법률·재무뿐 아니라 ‘기술 국적’과 ‘정치·외교 지형’ 분석이 필수 변수가 된다. 이 사건은 "규모가 크면 심사 받는다"에서 "기술이 민감하면 규모와 무관하게 막힌다"로의 전환을 보여준다.③ AI 에이전트가 패권 전장의 전면에 섰다.마누스가 개발한 자율형 AI 에이전트가 이제 AI 패권 경쟁의 핵심 전장이 되고 있다. 왜 메타는 3조를 걸었을까. 메타는 오픈AI·구글에 비해 에이전트형 AI 경쟁에서 뒤처졌다는 평가를 받아 왔고, 마누스 인수를 통해 에이전트 기술과 인재를 단숨에 확보하려 했다. 마누스는 웹 상에서 스스로 업무 흐름을 설계하고 실행하는 데모로 ‘제2의 딥시크’라는 별칭을 얻었고, 이는 단순 챗봇이 아니라 "실행하는 AI"에 대한 시장의 기대를 상징한다. 에이전트 경쟁이 의미하는 것에 주목할 필요가 있다.챗GPT, 젬마, 라마처럼 대형 언어모델(LLM)이 ‘언어 엔진’이라면, 에이전트는 이를 실제 업무·서비스·비즈니스에 연결하는 ‘행동 레이어’다. 각국이 에이전트 기술을 외국에 넘기지 않으려는 것은, 단순 대화형 AI가 아니라 "인간 노동을 대체·증폭하는 실행형 AI"의 주도권이 곧 경제·안보 경쟁력으로 직결된다고 보기 때문이다.LLM 경쟁이 1막이었다면, 에이전트 경쟁은 2막이다. 누가 더 고급 에이전트 스택(모델·툴·환경·보안)을 장악하느냐가 AI 패권의 핵심 기준으로 부상하고 있다.④ 중국의 ‘AI 기술 내셔널리즘’이 한 단계 올라섰다.중국이 자국발 AI 기술을 해외 빅테크로부터 잠그는 방향으로 선회하고 있다. 중국에서 개발된 LLM과 에이전트 기술은 최근 ‘딥시크’ 사례 등으로 이미 글로벌 경쟁력을 입증한 바 있고, 마누스 역시 ‘제2의 딥시크’로 불리며 한국·미국·동남아에서 큰 관심을 끌었다. 중국 입장에서 이런 기술이 미국 빅테크의 자산으로 편입되면, 향후 글로벌 AI 표준·플랫폼 경쟁에서 자국 기업이 종속될 수 있다는 위기감이 작동했을 가능성이 크다.중국 정부는 마누스가 싱가포르 본사를 앞세워도 실질이 중국계 기술이라는 점을 근거로 "중국 법률을 준수해야 한다"고 공개적으로 지적했다. 이는 앞으로 중국 출신 창업자들이 해외에 법인을 세워 빅테크에 회사를 매각하는 전략을 택하더라도, 핵심 기술·데이터·인력이 중국과 연결돼 있으면 언제든 제동이 걸릴 수 있음을 보여준다. 중국은 AI 기술에 대해, 과거 반도체·희토류에서 보였던 것 이상의 강도 높은 기술 내셔널리즘을 적용하기 시작했다.⑤ 미국 빅테크의 ‘해외 AI 인수 전략’ 재조정 신호메타 사례가 다른 미국 빅테크(구글, 마이크로소프트, 아마존, 오픈AI 등)의 글로벌 AI 인재·기술 확보 전략에 영향을 줄 것이다. 중국·러시아·이란 등 ‘리스크 국가’ 출신 팀 인수의 부담이 생겼다. 메타는 마누스 인수 직후, 미국 내 규제 리스크를 줄이기 위해 중국 내 서비스 및 운영을 중단하고 중국 자본 지분도 유지하지 않겠다고 밝힌 바 있다. 그럼에도 불구하고 중국이 인수를 불허하면서, 위험 국가 출신 AI 인재·기술의 인수는 출신국과 미국 양측에서 동시에 규제 리스크 발생시키는 요인이 되었다.이제 선택지는 ‘자체 개발·소수 지분 투자·해외 R&D 센터’로 이동하게 될 것이다. 이런 환경에서는, 전면적 인수(M&A)보다는 전략적 소수 지분 투자, 파트너십, 자사 연구소 설립을 통한 인재 확보 등 우회 전략이 더 선호될 가능성이 높다. 동시에, 완전히 ‘클린한’ 지리·법적 배경(예: 미국·유럽·일본·한국 등)의 팀에 프리미엄이 붙고, 이들을 대상으로 한 인재 전쟁은 더 뜨거워질 수 있다.미국 빅테크는 이제 유망 AI 스타트업을 볼 때 "기술력·수익성"보다 "지정학·규제 리스크"를 먼저 체크해야 하는 시대에 들어섰다. 인수 실패 리스크가 높아질수록, 자사 내 장기 R&D 투자와 안전한 지역의 인재 유치에 더 많은 자본이 쏠릴 것이다.⑥ AI 인재와 창업가의 ‘이동 자유’도 전략 자산이 된다.AI 창업가·연구자의 신체적 이동 자유마저 AI 패권 경쟁의 변수가 되었다. 중국은 창업자 출국 제한이라는 강수를 두었다. 중국 당국은 마누스 공동창업자 2명에게 출국 제한을 통보하고, 베이징으로 소환해 인수 거래와 관련한 조사를 진행했다는 보도가 나왔다. 이는 ‘기술’만이 아니라 ‘사람’ 자체를 전략 자산으로 보고, 글로벌 인수·합병 과정에서 인재의 이동까지 통제할 수 있음을 보여준다.AI 창업가 입장에서는, 자신의 국적·연구 장소·법인 설립지에 따라 향후 엑시트(M&A·IPO) 옵션이 구조적으로 제약될 수 있다는 의미다. 이는 우수한 인재들이 "정치·외교 리스크가 낮은 국가에서 학업·연구·창업을 시작하려는 경향"을 강화할 수 있고, 장기적으로 인재 허브의 지도를 바꾸는 요인이 된다.AI 인재는 자본과 데이터만큼이나 중요한 패권 요소이며, 특정 국가가 인재의 이동을 통제하기 시작하면, 글로벌 인재 시장은 ‘정치적 안전지대’로 더욱 집중될 수 있다.⑦ AI 패권 경쟁은 결국 ‘블록화된 생태계’로 수렴한다이번 사건으로 장기적으로 AI 생태계의 블록화는 가속될 것이다. 데이터·모델·인프라의 블록화가 이루어지고 있다. 중국이 자국발 AI 기술의 해외 매각을 차단하고, 미국은 중국발 반도체·클라우드·AI 칩에 제재를 가하는 흐름이 겹치면서, 데이터·모델·인프라가 ‘미국 중심 블록’과 ‘중국 중심 블록’으로 나뉘는 경향이 강화되고 있다. 마누스 거래 무산은, 이런 블록 사이의 교량 역할을 할 수 있던 기업이 사라지고, 각 블록 안에서 자체 생태계를 구축하라는 메시지를 던진 셈이다.한국, 싱가포르, 인도, 유럽 등은 두 블록 사이에서 중립 또는 다자 협력의 구심점을 노릴 수 있지만, 동시에 어느 쪽과 더 깊이 연계하느냐에 따라 규제·제재 리스크를 함께 떠안게 된다. 예를 들어 한국 스타트업이 중국과 깊게 협력해 기술을 개발하면, 훗날 미국 빅테크 인수 시 중국과 비슷한 정치 리스크를 겪을 수 있고, 반대로 미국과만 가깝다면 중국 시장·데이터 접근성이 제한될 수 있다.AI 패권 경쟁은 개별 기업 vs 기업의 싸움이 아니라, 국가·동맹·법제·자본이 엮인 ‘블록 vs 블록’의 구도로 빠르게 이동 중이다. 기업과 창업가는 어느 블록을 택할지, 혹은 어떻게 다리 역할을 할지 전략적 선택을 요구받게 된다. 마누스 사례는 ‘메타가 중국 기업 인수하다가 막혔다’라는 단순 이벤트가 아니라, 앞으로 5~10년간 AI 비즈니스를 설계하는 모든 플레이어에게 새로운 규칙을 알려주는 신호이다. 어느 데이터·인프라·자본과 엮일지를 기술만큼 신중하게 설계해야 한다.