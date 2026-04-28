이 대통령 "충무공 정신 등불 삼고 국민통합 원동력으로 국난 극복"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 충무공 이순신 탄신 제481주년 기념 다례행사에서 축사를 하고 있다. 2026.4.28 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 충무공 이순신 탄신 제481주년 기념 다례행사에서 헌화 후 자리로 돌아가고 있다. 2026.4.28 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 28일 충남 아산 현충사에서 열린 충무공 이순신 장군 탄신 481주년 기념 다례 행사에 참석해 "국민주권정부는 이순신 장군의 정신을 등불 삼고, 국민통합의 강한 힘을 원동력 삼아 국난 극복을 위해 전력을 다하겠다"고 다짐했다.이 대통령은 이날 "구국의 영웅인 충무공 이순신 장군을 기리는 오늘, 우리가 처한 현실과 우리가 헤쳐 나가야 할 시대적 사명을 다시 한번 가슴 깊이 새기게 된다"며 "오늘날 우리가 마주하고 있는 현실 또한 그 시절의 파고만큼이나 높고 거세다"고 했다."급변하는 국제질서는 한치 앞도 예측하기 힘든 불확실성을 낳고 중동전쟁으로 인한 에너지 가격 상승과 물가불안은 우리 경제와 국민의 삶에도 큰 영향을 미치고 있다"는 것.이 대통령은 그러면서 "이순신 장군께서 국난에서부터 나라를 구해냈던 것처럼 지금의 이 위기를 함께 극복해 나가는 것이 우리에게 주어진 소명일 것"이라고 했다.충무공이 준엄한 소명의식과 애민정신으로 무장해 풍전등화의 나라를 구한 것처럼, 또 장군부터 병사와 백성들에 이르기까지 모두 한 마음으로 뭉쳐서 불과 13척의 배로 열 배가 넘는 왜군 함대를 격파했던 것처럼 국민주권정부도 최선을 다하겠다는 다짐이었다.이에 대해 이 대통령은 "외부에서 불어오는 거센 풍랑을 이겨내려면 내부에서 흔들리지 않는 강한 결속력은 필수"라며 "제 아무리 큰 위기도 우리 국민들이 한마음으로 힘을 모아 나간다면 얼마든지 이겨낼 수 있다"고 강조했다."지금의 위기를 새로운 도약의 기회로 반드시 바꿔낼 것"이라고도 다짐했다.이와 관련 이 대통령은 "성장의 결실이 국민 모두에게 고루 돌아가는 상생의 구조를 정착시키고, 특권과 반칙이 용납되지 않는 공정한 사회를 만들어 사회적 신뢰를 회복하겠다"고 했다.또한 "에너지 전환에 속도를 내고, 대한민국이 인공지능을 비롯한 첨단기술 분야에서 세계를 선도하는 국가로 도약할 수 있도록 모든 역량을 집중해 가겠다"며 "위대한 우리 대한국민들과 함께 지금의 이 위기를 이겨내고, 더 부강하고 더욱 공정한 대한민국, 국민 모두가 행복한 나라를 향해 흔들림 없이 나아가겠다"고 밝혔다.한편, 이번 행사는 국가유산청에서 1952년부터 매년 충무공 탄신일을 맞아 충무공의 국난극복 업적과 정신을 다례제 형식으로 기리는 것으로, 김영삼 전 대통령 이후에는 현직 대통령 대신 주로 국무총리 등이 참석했던 행사다.이 대통령이 이 행사에 직접 참석하게 된 데 대해 청와대는 중동 전쟁 등으로 인한 국난 위기 상황에서 국민 통합 필요성과 의미를 담아 이 대통령이 참석하게 된 것이라고 밝혔다.이 대통령이 지난 5일 여의도 순복음교회에서 열렸던 2026 한국교회 부활절 연합예배에 참석했던 것처럼, 김대중 전 대통령 이후 대통령이 찾지 않았던 이 행사에 국민주권정부의 대통령이 다시 참석함으로써 국민통합과 포용의 의미를 담았다는 설명이다.참고로 내란 우두머리 혐의로 재판 중인 전직 대통령 윤석열은 2022년 당선인 시절 해당 행사에 참석한 바 있다.