울산시-HD현대중공업, 친환경 선박 핵심 기자재 국산화 맞손

큰사진보기 ▲28일 울산시청 시장실에서 김두겸 울산시장, 금석호 HD현대중공업 대표이사 가 '친환경 선박 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약'을 체결하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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산업통상자원부가 '2026년 소부장(소재·부품·장비) 특화단지'를 지정하기 위해 4~6월 심사와 평가를 한다. 산자부는 오는 7월 특화단지 최종 선정 결과를 발표할 예정이다.이에 조선의 도시로 불리는 울산광역시와 지역의 주력기업인 HD현대중공업이 특화단지 선정을 위해 손을 맞잡았다. 선박용 핵심 기자재 국산화와 상생 생태계 구축에 힘을 모으기로 한 것.28일 오후 3시 울산시청 본관 7층 시장실에서는 김두겸 울산시장과 금석호 HD현대중공업 대표이사 등이 참석한 가운데 '친환경 선박 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약' 체결이 있었다.울산시 관계자는 "이번 협약은 산업통상부의 소부장 특화단지 공모 신청에 따라, 울산의 주력 산업인 조선산업 핵심 소재·부품의 국산화와 안정적인 공급망 구축을 위해 마련됐다"며 "협약을 통해 울산시는 특화단지 조성과 운영 전반을 지원하고, 기업 투자 및 기술개발을 위한 행정·재정적 뒷받침에 나선다"고 밝혔다.협약에 따라 HD현대중공업은 수요기업으로 참여해 공급망 구축을 주도하고, 지역 소부장 기업과 공동 기술개발 및 실증 사업을 추진할 계획이다.한편 울산시는 '친환경 선박 기자재 소부장 특화단지'를 추진중이다. 이 단지는 LNG선(액화천연가스 수송용 선박) 등 친환경 선박의 핵심 장비인 '선박용 액화가스 펌프'를 전략 품목으로 육성하는 데 초점이 맞춰져 있고, 이 품목은 기술 난도가 높아 현재 해외 의존도가 높은 분야로 꼽힌다.만일 특화단지로 지정될 경우 수요기업의 실증 설비 개방, 공동 연구개발(R&D) 지원, 기반시설 구축, 규제 특례 등 다양한 정부 지원이 이뤄진다. 이에 따라 지역 조선업계의 기술 경쟁력과 공급망 안정성이 크게 강화될 것으로 기대된다.김두겸 울산시장은 "이번 협약은 울산이 조선산업 소재·부품 자립을 이끄는 핵심 거점으로 도약하겠다는 의지를 보여주는 것"이라며 "HD현대중공업의 국산화 기술 투자와 구매 확약이 특화단지 유치를 위한 가장 강력한 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.