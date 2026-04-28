이천시, 5월 지역화폐 전 가맹점 10% 캐시백... 최대 40% 혜택

큰사진보기 ▲경기 이천시가 가정의 달 5월을 맞아 지역 내 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 이천사랑 지역화폐 특별 캐시백 행사를 진행한다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 가정의 달 5월을 맞아 지역 내 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 이천사랑 지역화폐 특별 캐시백 행사를 진행한다. 충전 인센티브와 결제 캐시백, 공공배달앱 할인 혜택을 합치면 최대 40% 수준의 혜택도 가능하다는 설명이다.이천시는 5월 1일부터 '가정애(愛)달 기념 이천사랑 지역화폐 캐시백 이벤트'를 실시한다고 밝혔다. 이번 행사는 연중 추진 중인 '2026 이천시 경기활성화 페스타'의 일환으로 마련됐다.행사 기간 동안 이천사랑 지역화폐 이용자가 지역 내 모든 가맹점에서 지역화폐로 결제하면 결제 금액의 10%를 캐시백으로 즉시 지급한다. 지급 대상은 본인이 충전한 금액으로 결제한 경우이며, 1인당 최대 10만 원 한도다.지급된 캐시백은 지급일로부터 2개월 이내 사용할 수 있으며, 기간 내 사용하지 않으면 자동 소멸된다. 사용처는 이천사랑 지역화폐 가맹점과 고유가 피해 지원금 사용처 등이다.이천시는 연말까지 지역화폐 활성화 정책도 병행하고 있다. 주요 혜택은 ▲지역화폐 충전 시 10% 인센티브 지급(월 최대 10만 원) ▲연매출 3억 원 이하 작은가게 결제 시 10% 캐시백 지급(월 최대 10만 원) ▲배달특급에서 지역화폐 결제 시 추가 20% 캐시백(월 최대 2만 원) 등이다.특히 5월과 추석이 있는 9월에는 작은가게에 한정됐던 결제 캐시백 혜택을 전체 가맹점으로 확대 적용한다. 이에 따라 배달특급에서 지역화폐로 결제할 경우 충전 인센티브와 결제 캐시백, 추가 할인 혜택을 합산해 최대 40% 수준의 혜택을 받을 수 있다고 시는 설명했다.이천시 관계자는 "가정의 달을 맞아 시민들이 가족과 함께 지역화폐를 보다 알뜰하게 이용할 수 있도록 행사를 준비했다"며 "지역화폐가 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인에게 실질적인 도움이 되도록 다양한 지원 정책을 이어가겠다"고 말했다.