이리 뛰고 저리 뛰고, 도시 농부 부부가 해 질 때까지 한 일

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큰사진보기 ▲종묘상에서 산 갖가지 모종파프리카, 고추, 가지, 아삭이 상추, 겨잣잎, 로메인, 땅콩 ⓒ 김효숙 관련사진보기

"상추가 아삭거린다고요?"

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"그럼요. 진짜로 끝내주게 아삭하고 달콤합니다. 한번 심어보셔요!"

"파프리카도 맛있겠지? 우리 노랑이랑 주황색 하나씩만 사자."

큰사진보기 ▲퇴비 주고, 땅고르기고랑을 만들어 퇴비를 골고루 뿌리고, 쇠스랑으로 땅을 골랐다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

"울 딸, 아들 이젠 정말 많이 컸네."

큰사진보기 ▲해 질 녘 물 주기해가 저물어 가니 급하게 뛰어 다니며 물을 주었다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

"며칠 있다가 또 와서 물 많이 줄게."

큰사진보기 ▲모종 심기로메인과 겨잣잎, 땅콩, 고추, 가지 등 모종 심기 ⓒ 김효숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

지난 주말 이른 저녁을 먹고 남편과 부평시장에 있는 종묘상에 갔다. 3월 말에 구청에서 분양 받은 텃밭에 심을 모종을 사야 했다. 봄 기운이 완연해서인지 시장 큰길에는 오가는 사람들이 많았다. 종묘상에도 우리처럼 텃밭에 심을 모종을 구하려는 도시 농부들로 북적였다. 동그랗고 또 네모난 모종판에는 푸릇푸릇한 잎사귀들이 가득했다.나는 남편이 좋아하는 붉은 겨자와 요즘 아삭한 샐러드가 당긴다는 아들을 위해 로메인을 골랐다. 가지랑 고추 모종도 서너 개 사고 밭 가장자리에 심겠다고 땅콩도 달라고 했다. 옆에서 모종 고르던 남자가 주인장에게 아삭이 상추와 파프리카를 달라고 했다.내가 고개를 갸웃거리며 모종을 쳐다보자, 그때까지 말없이 모종을 내어주던 주인장이 큰 소리로 대답했다.상추가 아삭하고 달콤하다는 말은 도무지 믿기지 않았지만, 이상하게 자꾸 눈길이 갔다. 남편도 마찬가지였나 보다. 우리는 서로 눈길을 주고받으며 아삭이 상추도 보태기로 했다.이미 밭에는 처음에 구청에서 나눠준 상추 모종이 무럭무럭 자라고 있었다. 지난주에 심은 대파도 자리를 잡아갔다. 로메인과 가지, 고추 모종만 사서 심으려고 했는데, 예쁘게 자란 모종을 보니 욕심을 버리지 못하고 잔뜩 사버렸다. 밭에 이 녀석들을 다 심을 공간이 남아 있는지 모르겠다.시계를 보니 여섯 시 오십 분이었다. 해가 지려면 이제 30분 정도밖에 남지 않았다. 우리는 걱정할 겨를도 없이 모종을 챙겨 들고 텃밭으로 달려갔다. 숨이 차도록 걸었더니 10분 만에 밭에 도착했다. 밭에는 이미 한 달 전에 심어 놓은 상추 모종이 예쁘게 자라 있었다.4월 초부터 한동안 다시 쌀쌀해진 날씨에 모종이 자라지 않더니 다시 봄볕이 따스해지니 일주일 사이에 한 뼘은 자란 것 같다. 한 달 전 남편이랑 아들, 딸 모두 함께 처음 텃밭에 와서 밭을 일구던 모습이 떠올랐다.딸과 내가 호미로 풀을 뽑고 나서 남편과 아들이 삽보다 날이 더 뾰족한 괭이삽으로 땅을 뒤집었다. 늘 우리 집의 막내로 귀엽게만 여겼던 아들이 제법 힘을 썼다. 어느새 이십 대 중반의 청년으로 자란 아이들이 제 몫을 해주니 일이 한결 수월했다.양쪽에 길게 고랑을 만들어 골고루 퇴비를 뿌리고, 다시 흙을 섞은 다음 쇠스랑으로 흙덩이를 살살 으깨면서 밭을 평평하게 골라주었다. 그리고 두둑하게 이랑을 만들어 상추 모종을 판에서 꺼내 심고 바싹 마른 땅이 질펀해지도록 물을 주었다.그렇게 정성스럽게 심고 흙으로 잘 다독여 주었건만, 그중 한 녀석이 꽃샘추위를 이기지 못했다. 다른 모종처럼 뿌리를 내리지 못하고 얼어 죽었다. 우리는 아쉬웠지만 그 자리에 로메인 상추를 심기로 했다. 더 이상 꽃샘추위가 오지 않기를, 그래서 모두가 잘 살아내길 바랐다.우리는 서둘러 밭 가장자리에 호미로 작게 구덩이를 파고 땅콩을 심었다. 밭 가운데에는 가지와 고추를 심었다. 고추 앞쪽에 파프리카를 하나씩 심었다. 가지와 고추, 파프리카에도 서둘러 지지대를 세웠다. 그리곤 상추 모종 뒤쪽에 작은 구덩이를 줄지어 파 놓았다. 로메인과 아삭이 상추, 겨자 모종을 판에서 조심조심 꺼내 구덩이에 심고 흙을 다독여 주었다.해가 기울고 있었다. 나는 서둘러 물뿌리개에 물을 가득 채워 나르고 남편은 뛰듯이 밭을 오가며 물을 주었다. 시간이 없다고 가장 큰 물통에 가득가득 물을 채워 날랐더니 허리가 뻐근했다. 물을 다 주고 주변을 둘러보니 그 많던 농부들은 다 어디 가고 우리 둘만 남았다. 하늘의 해도 완전히 넘어가 검푸르게 변했다. 캄캄한 밤에 아이들만 놓고 일하러 나가는 부모처럼 발 길이 잘 떨어지지 않았다.'들판의 벼는 농부의 발소리를 들으며 자란다'라는 말이 있다. 우리 밭의 모종도 다른 밭의 농작물도 모두 사랑과 관심, 정성을 가득 받고 무럭무럭 자라면 좋겠다.