용인시 보건소, 초등학교 4학년 대상 '치과주치의 사업' 운영

경기 용인시는 5월 4일부터 11월 30일까지 지역 내 초등학교 4학년(2016년생) 학생 대상으로 '초등학생 치과주치의 사업'을 운영한다고 28일 밝혔다.
이 사업은 영구치 배열이 완성되는 시기에 맞춰 예방 중심의 구강관리와 교육을 제공하기 위해 마련됐다.
보건소는 2019년부터 경기도와 함께 학생 1인당 4만 8000원 상당의 예방진료를 지원해 왔으며, 올해는 지역 내 초등학교 4학년 재학생 약 9600여 명을 대상으로 사업을 진행한다.
사업 참여 학생은 ▲문진·기본 구강검사 ▲칫솔질·치실질·불소 사용법 등 구강보건교육 ▲전문가 구강위생관리 및 불소도포 등 예방진료를 받게 된다.
필요시, 치아 홈메우기, 단순 치석제거, 파노라마 촬영 등 예방 중심의 의료 서비스도 지원한다.
참여를 희망하는 학생은 스마트폰 앱 '덴티아이경기'를 통해 문진표를 작성하고 온라인 교육을 이수한 뒤, 용인시 지정 치과주치의 의료기관 중 한 곳을 선택해 예약 후 방문하면 된다. 현재 총 199개의 치과 의료기관이 사업에 참여하고 있다.
보건소 관계자는 "치과주치의 사업은 예방진료와 올바른 구강관리 교육을 함께 제공해 아동의 구강질환을 조기에 발견하고 관리하는 데 효과가 크다"며 "아이들이 어릴 때부터 올바른 구강관리 습관을 형성할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
한편, 지난해에는 지역 내 초등학교 4학년 학생 1만 629명 중 9868명이 참여해 92.8%의 높은 참여율을 기록했다.