"종이 갑옷 입고 사지로" 대통령 발언에 세종 교사들 '공분'

큰사진보기 ▲이재명 대통령의 현장체험학습 관련 발언이 교직 사회의 거센 공분을 사고 있다. 28일 열린 국무회의 사진 ⓒ 대통령실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

이재명 대통령의 현장체험학습 관련 발언이 교직 사회의 거센 공분을 사고 있는 가운데, 세종 지역 교사 단체들도 대통령이 교사를 '이기적 집단'으로 매도했다며 일제히 사과와 법적 보호 장치 마련을 요구하고 나섰다.이 대통령은 28일 국무회의에서 최교진 교육부 장관에게 체험학습 위축 현상을 언급하며 "소풍이나 수학여행 같은 단체 수업·활동에 문제가 있으면 그 문제를 교정하고, 안전에 문제가 있으면 비용을 지원해서 안전요원을 보강하든지 인력을 추가 채용하면 되지 않느냐"고 질타했다. 이어 "책임을 안 지려고 학생들에게 그 좋은 기회를 빼앗는 것"이라며, "구더기 생기지 않을까 싶어서 장독을 없애버리면 안 된다"고 발언한 것으로 알려졌다.이에 대해 전국교직원노동조합 세종지부와 세종교사노동조합은 대통령이 현장의 실상을 외면한 채 본질을 왜곡하고 있다며 강력히 반발했다.전교조 세종지부(지부장 이상미)는 성명을 통해 대통령이 문제의 본질을 완전히 오판하고 있다고 직격했다. 지부는 현장체험학습이 위축되는 근본 원인은 안전요원이나 예산의 부족이 아니라, 사고 발생 시 모든 책임을 교사 개인이 짊어져야 하는 가혹한 형사책임 구조에 있다고 짚었다. 특히 대통령이 언급한 '구더기'는 교사들에게 있어 단순한 번거로움이 아니라, 교직을 박탈당하고 전과자로 전락하게 만드는 실존적 위협이라고 강조하며, 지난해 속초와 전남에서 인솔 교사들이 금고형을 선고받은 사례를 그 증거로 제시했다.이어 지부는 교육당국과 국회가 교사들을 법적 보호장치 없는 '종이 갑옷'을 입힌 채 사지로 내몰고 있다고 비판의 수위를 높였다. 지난 4월 21일 발표된 실태조사에 따르면 교사의 89.6%가 체험학습 중 사고 발생 시 형사책임을 질 수 있다는 극심한 불안감을 느끼고 있는 것으로 나타났다. 지부는 교사의 선의와 희생에만 의존하는 현재의 방식은 더 이상 지속 가능하지 않다며, 교육활동 중 발생한 사고에 대해 업무상과실치사상죄를 적용하지 않는 실질적인 법적 면책 특례 마련이 선행되어야 한다고 촉구했다.세종교사노동조합(위원장 김예지) 또한 대통령의 발언을 교사의 헌신을 모욕하는 처사로 규정하고 진정성 있는 사과를 강력히 요구했다. 노조는 체험학습 기피 현상이 교사의 이기심이 아닌 '개인 책임 집중 구조'에서 비롯된 비정상적 결과임을 분명히 했다.특히 대통령이 제시한 인력 보강이나 예산 지원에 대해서는 관리·감독의 최종 책임이 여전히 교사에게 귀속되는 현행 법제도 아래서는 공허한 메아리에 불과하다고 일축했다. 오히려 안전요원 관리라는 또 다른 행정 부담만 가중될 뿐, 교사가 법정에서 홀로 책임을 감내해야 하는 본질적인 공포는 해소되지 않는다는 지적이다.나아가 노조는 세종 관내 학교들의 구체적인 실태를 근거로 대통령의 '책임 회피' 주장을 정면 반박했다. 노조가 파악한 바에 따르면 세종 관내 105개교 중 94.2%에 달하는 99개교가 이미 체험학습을 추진 중이며, 중·고등학교의 경우 모든 학교가 실시를 앞두고 있다. 이는 교사들이 소송의 위험 속에서도 오로지 학생들을 위해 희생하고 있음을 증명하는 지표라는 설명이다.노조는 교육청이 운전기사의 음주 여부와 교통법규 준수 여부까지 교사에게 감시하라고 지시하는 등 현장의 고충이 극에 달했다며, 사고 책임을 개인이 아닌 기관이 지는 체계로 전면 개편할 것을 촉구했다.교직 사회는 정부가 제시한 예산 지원이나 인력 보강은 미봉책일 뿐이라고 입을 모은다. 이들은 교육 활동 중 발생한 불가피한 사고에 대해 교사의 민형사상 책임을 면제하는 실질적인 법적 안전망이 구축되지 않는 한, 교사의 희생에만 기대는 체험학습은 더 이상 지속하기 어렵다고 경고했다.