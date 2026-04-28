메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

[이병한의 상황실] 김건희 항소심 선고 집중분석

정치

인천경기

26.04.28 15:16최종 업데이트 26.04.28 15:16

용인시의회, 조직갈등조정위원회 출범... "내부 소통 강화"

유진선 의장 "전문성과 경험 갖춘 위원들과 소통과 협력 기반으로 건강한 조직문화 만들겠다"

원고료로 응원하기
경기 용인시의회가 조직 내 갈등 예방과 조정을 위한 조직갈등조정위원회를 구성하고 본격 운영에 들어갔다.
경기 용인시의회가 조직 내 갈등 예방과 조정을 위한 조직갈등조정위원회를 구성하고 본격 운영에 들어갔다. ⓒ 용인시의회

경기 용인시의회가 조직 내 갈등 예방과 조정을 위한 조직갈등조정위원회를 구성하고 본격 운영에 들어갔다. 내부 소통 체계를 강화하고 합리적인 갈등 해결 시스템을 마련하겠다는 취지다.

시의회는 28일 대회의실에서 조직갈등조정위원회 위원 위촉식을 개최했다고 밝혔다. 위원회는 '용인시의회 조직갈등 관리에 관한 조례' 제6조에 근거해 설치됐다.

이번 위원회는 조직 내 다양한 갈등 요인을 사전에 진단하고, 공정하고 체계적인 조정 절차를 통해 갈등을 최소화하기 위한 협의기구다. 지방의회 조직 운영 과정에서 발생할 수 있는 내부 갈등에 대응하는 제도적 장치로 평가된다.

AD
위원회는 시의원과 의회사무국 소속 공무원, 갈등관리 실무자, 법률 전문가, 학계 인사 등으로 구성됐다. 임기는 2년이며 위촉직 위원은 한 차례 연임할 수 있다.

이날 위촉된 위원에는 이윤미 의원, 박은규, 하기복 등이 포함됐다. 시의회는 갈등관리와 조직문화 분야 경험을 가진 외부 전문가들을 함께 참여시켜 전문성을 높였다고 설명했다.

위원회는 앞으로 ▲갈등관리 종합시책 수립 및 추진에 대한 심의·자문 ▲갈등 사안에 대한 협의 및 조정 ▲갈등 예방 교육훈련과 프로그램 개발 ▲기타 갈등 예방·조정·해결 관련 사항 등을 맡게 된다.

유진선 의장은 "조직 내 갈등은 단순한 의견 차이를 넘어 조직 신뢰와 행정 효율성에 영향을 줄 수 있는 사안"이라며 "전문성과 경험을 갖춘 위원들과 함께 소통과 협력을 기반으로 건강한 조직문화를 만들어가겠다"고 말했다.

이어 "조직갈등조정위원회가 상호 존중과 이해를 바탕으로 실질적인 갈등 해결 기구로 자리 잡길 기대한다"고 밝혔다.

#용인시의회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사이천시, 5월 지역화폐 전 가맹점 10% 캐시백... 최대 40% 혜택


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기