용인시의회, 조직갈등조정위원회 출범... "내부 소통 강화"

큰사진보기 ▲경기 용인시의회가 조직 내 갈등 예방과 조정을 위한 조직갈등조정위원회를 구성하고 본격 운영에 들어갔다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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경기 용인시의회가 조직 내 갈등 예방과 조정을 위한 조직갈등조정위원회를 구성하고 본격 운영에 들어갔다. 내부 소통 체계를 강화하고 합리적인 갈등 해결 시스템을 마련하겠다는 취지다.시의회는 28일 대회의실에서 조직갈등조정위원회 위원 위촉식을 개최했다고 밝혔다. 위원회는 '용인시의회 조직갈등 관리에 관한 조례' 제6조에 근거해 설치됐다.이번 위원회는 조직 내 다양한 갈등 요인을 사전에 진단하고, 공정하고 체계적인 조정 절차를 통해 갈등을 최소화하기 위한 협의기구다. 지방의회 조직 운영 과정에서 발생할 수 있는 내부 갈등에 대응하는 제도적 장치로 평가된다.위원회는 시의원과 의회사무국 소속 공무원, 갈등관리 실무자, 법률 전문가, 학계 인사 등으로 구성됐다. 임기는 2년이며 위촉직 위원은 한 차례 연임할 수 있다.이날 위촉된 위원에는 이윤미 의원, 박은규, 하기복 등이 포함됐다. 시의회는 갈등관리와 조직문화 분야 경험을 가진 외부 전문가들을 함께 참여시켜 전문성을 높였다고 설명했다.위원회는 앞으로 ▲갈등관리 종합시책 수립 및 추진에 대한 심의·자문 ▲갈등 사안에 대한 협의 및 조정 ▲갈등 예방 교육훈련과 프로그램 개발 ▲기타 갈등 예방·조정·해결 관련 사항 등을 맡게 된다.유진선 의장은 "조직 내 갈등은 단순한 의견 차이를 넘어 조직 신뢰와 행정 효율성에 영향을 줄 수 있는 사안"이라며 "전문성과 경험을 갖춘 위원들과 함께 소통과 협력을 기반으로 건강한 조직문화를 만들어가겠다"고 말했다.이어 "조직갈등조정위원회가 상호 존중과 이해를 바탕으로 실질적인 갈등 해결 기구로 자리 잡길 기대한다"고 밝혔다.