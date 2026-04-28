방미숙, 하남시 제4선거구 도의원 출마 "GTX-D·국가정원 추진"

큰사진보기 ▲방미숙 더불어민주당 경기도의원 예비후보가 하남시 제4선거구(미사3동·덕풍3동) 출마를 선언하고 GTX-D 노선 추진과 국가정원 조성 등을 핵심 공약으로 제시했다. ⓒ 방미숙 캠프 관련사진보기

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방미숙 더불어민주당 경기도의원 예비후보가 하남시 제4선거구(미사3동·덕풍3동) 출마를 선언하고 GTX-D 노선 추진과 국가정원 조성 등을 핵심 공약으로 제시했다. 김용만 국회의원, 강병덕 하남시장 후보 등과 '원팀' 체계를 구축해 지역 현안을 해결하겠다는 입장이다.방 예비후보는 "하남 발전을 위해 국회와 시, 도가 함께 움직이는 협력 구조가 필요하다"며 "교통·교육·환경 분야에서 시민이 체감하는 성과를 만들겠다"고 밝혔다.주요공약으로는 ▲ AI 교육 기반 미래 인재 양성 ▲ 특성화 중학교 신설 ▲ 하남시 국가정원 조성 ▲ 지하철 9호선 조기 개통 ▲ GTX-D 노선 추진 등을 핵심 공약으로 제시했다.방 예비후보는 제6·7·8대 하남시의원을 지내고 제8대 하남시의회 의장, 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장을 역임한 3선 시의원 출신이다. 그는 풍부한 의정 경험과 정책 역량을 바탕으로 경기도 차원의 예산과 정책 지원을 이끌어내겠다는 구상이다.특히 방 예비후보는 GTX-D 노선의 황산·교산 경유 필요성을 강조했다. 그는 "GTX-D는 미사강변도시를 비롯한 하남 시민들의 숙원사업"이라며 "하남 관문인 황산사거리 일대 교통 정체 해소는 물론 지식산업센터와 지역 상권 활성화에도 크게 기여할 핵심 교통망"이라고 밝혔다.이어 "국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 김용만 국회의원, 강병덕 시장 후보, 시·도의원 후보들과 원팀으로 긴밀히 협력해 끝까지 추진하겠다"고 강조했다.국가정원 조성 사업도 주요 공약으로 내세웠다. 방 예비후보는 "하남 국가정원은 대통령 핵심 공약이자 김용만 국회의원의 중점 사업"이라며 "하남의 우수한 생태·자연환경을 활용해 미래 랜드마크이자 수도권 대표 정원 거점으로 조성하겠다"고 말했다.방 예비후보는 "교통은 더 빠르게, 시민의 삶은 더 가깝게 만들겠다"며 "검증된 경험과 실행력으로 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.또 "교육·문화예술, 교통·복지, 환경, 지역경제 등 시민 삶과 직결된 분야에서 균형 있는 발전을 이루고 청년과 미래세대를 위한 지속가능한 도시 기반을 마련하겠다"며 "김용만 국회의원과의 원팀 협력을 통해 더 큰 하남, 더 나은 하남을 만들어가겠다"고 덧붙였다.