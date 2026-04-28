방미숙, 하남시 제4선거구 도의원 출마 "GTX-D·국가정원 추진"

방미숙 더불어민주당 경기도의원 예비후보가 하남시 제4선거구(미사3동·덕풍3동) 출마를 선언하고 GTX-D 노선 추진과 국가정원 조성 등을 핵심 공약으로 제시했다. 김용만 국회의원, 강병덕 하남시장 후보 등과 '원팀' 체계를 구축해 지역 현안을 해결하겠다는 입장이다.
방 예비후보는 "하남 발전을 위해 국회와 시, 도가 함께 움직이는 협력 구조가 필요하다"며 "교통·교육·환경 분야에서 시민이 체감하는 성과를 만들겠다"고 밝혔다.
주요공약으로는 ▲ AI 교육 기반 미래 인재 양성 ▲ 특성화 중학교 신설 ▲ 하남시 국가정원 조성 ▲ 지하철 9호선 조기 개통 ▲ GTX-D 노선 추진 등을 핵심 공약으로 제시했다.
방 예비후보는 제6·7·8대 하남시의원을 지내고 제8대 하남시의회 의장, 더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장을 역임한 3선 시의원 출신이다. 그는 풍부한 의정 경험과 정책 역량을 바탕으로 경기도 차원의 예산과 정책 지원을 이끌어내겠다는 구상이다.
특히 방 예비후보는 GTX-D 노선의 황산·교산 경유 필요성을 강조했다. 그는 "GTX-D는 미사강변도시를 비롯한 하남 시민들의 숙원사업"이라며 "하남 관문인 황산사거리 일대 교통 정체 해소는 물론 지식산업센터와 지역 상권 활성화에도 크게 기여할 핵심 교통망"이라고 밝혔다.
이어 "국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 김용만 국회의원, 강병덕 시장 후보, 시·도의원 후보들과 원팀으로 긴밀히 협력해 끝까지 추진하겠다"고 강조했다.
국가정원 조성 사업도 주요 공약으로 내세웠다. 방 예비후보는 "하남 국가정원은 대통령 핵심 공약이자 김용만 국회의원의 중점 사업"이라며 "하남의 우수한 생태·자연환경을 활용해 미래 랜드마크이자 수도권 대표 정원 거점으로 조성하겠다"고 말했다.
방 예비후보는 "교통은 더 빠르게, 시민의 삶은 더 가깝게 만들겠다"며 "검증된 경험과 실행력으로 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.
또 "교육·문화예술, 교통·복지, 환경, 지역경제 등 시민 삶과 직결된 분야에서 균형 있는 발전을 이루고 청년과 미래세대를 위한 지속가능한 도시 기반을 마련하겠다"며 "김용만 국회의원과의 원팀 협력을 통해 더 큰 하남, 더 나은 하남을 만들어가겠다"고 덧붙였다.