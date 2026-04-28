노무현의 꿈 22년 만에 재점화... 행정수도특별법 재도전

큰사진보기 ▲김종민 국회의원(세종시갑)은 28일, 행정수도특별법의 최대 걸림돌인 위헌 문제를 정면 돌파하기 위한 ‘행정수도특별법에 대한 의견서’를 전격 공개했다. ⓒ 김종민 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

2004년 신행정수도법 위헌 결정 당시 "언젠가는 반드시 이 결정이 뒤집힐 것"이라 확신했던 노무현 전 대통령의 유지가 22년 만에 법리적 재도전으로 부활했다. 김종민 국회의원(세종시갑)은 28일, 행정수도특별법의 최대 걸림돌인 위헌 문제를 정면 돌파하기 위한 '행정수도특별법에 대한 의견서'를 공개했다.김 의원은 이번 의견서를 통해 헌재 결정례 변경이 왜 가능한지, 왜 지금 시급한지를 논리적으로 정리하며 위헌 논란이라는 해묵은 과제를 정면으로 돌파하겠다는 의지를 천명했다.이번 의견서는 지난 22일 국토교통위원회 법안심사소위원회에서 해당 법안이 상정된 이후 위헌 논란 해소를 위한 후속 조치로 전문가 공청회 개최가 합의된 데 따른 행보다.김 의원은 23일 맹성규 국토교통위원장을 직접 만나 이번 의견서를 전달하며 조속한 공청회 일정을 설득해 왔다. 그 결과, 강준현 의원(세종시을)과의 긴밀한 공조 속에 오는 5월 7일 전문가 공청회 개최라는 여야 합의를 이끌어냈다.이번 공청회는 2004년 위헌 판결 이후 20년 넘게 멈춰 서 있던 행정수도 완성의 시곗바늘을 다시 돌리는 중요한 분수령이 될 전망이다.김 의원이 공개한 의견서의 핵심은 2004년 위헌 결정의 근거였던 '관습헌법' 논리를 현재의 시대적 상황에 비추어 정면으로 반박하는 데 있다. 김 의원은 의견서에서 헌법재판소의 결정이 고정불변한 것이 아니라 사회 변화와 국민적 합의에 따라 변경될 수 있다는 점을 분명히 했다.특히 지난 20년간 중앙 부처 대부분이 이전하며 실질적인 행정수도 기능을 수행 중인 세종시의 현실이 명백한 '사정 변경'에 해당한다고 주장했다.또한 김 의원은 행정 이원화로 인해 발생하는 연간 5조 원 이상의 사회적 비용과 향후 세종 의사당 및 대통령 집무실 건립에 투입될 9조 원대 국책사업의 안정성을 강조했다. 개헌이라는 장기 과제에만 기대를 걸기에는 국가적 손실이 막대하며, 입법부가 먼저 법을 의결하여 헌재의 재판단을 구하는 것이 가장 합리적이고 책임 있는 자세라는 논리다.김 의원은 페이스북을 통해 "이 산은 숫자나 압력으로 넘을 수 있는 것이 아니라 국민적 합의가 핵심"이라며 "논쟁에서 이기는 게 아닌, 국민 공감을 확대한다는 우리 목표에 집중해야 한다"고 강조했다. 이를 위해 이메일과 SNS 등을 개방해 시민과 전문가들의 지혜를 모으는 '대국민 설득' 행보에도 본격적으로 나섰다.김 의원은 이번 의견서를 국토위와 법사위 소속 의원들에게 전달하고, 내달 7일 열리는 공청회에 직접 토론자로 나서 전문가들과 치열한 법리 논쟁을 벌일 계획이다. 그는 "많은 지혜가 모일수록 국민을 설득하는 선수의 역량이 강해진다"며 행정수도특별법 통과를 위한 시민들의 적극적인 참여를 독려했다.한편, 이번 의견서 전문은 김종민 의원 공식 네이버 블로그를 통해 누구나 확인할 수 있으며, 행정수도 완성을 위한 시민들의 창의적인 아이디어나 구체적인 정책 제안은 전용 이메일(withmin413@gmail.com)을 통해 상시 접수 가능하다. '행정수도특별법 전문가 공청회'는 오는 5월 7일(목) 오전 10시 국회에서 개최될 예정이다.