치매 검진을 받았습니다, 정상으로 판명됐지만

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큰사진보기 ▲치매안심센터 검진실 분위기는 아늑하고 검사자도 검진자의 긴장을 풀어주려고 노력한다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲치매안심센터 실내는 조용하고 잔잔한 음악이 흐르고 있었다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲치매검진기관을 치매안심센터로 부르고 있다. 인식개선을 위한 조치다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

어제 27일 서울 금천구 '치매안심센터'에서 치매 검진을 무료로 받았다. 2주 전 받은 조기검진 안내 엽서에 따라 미리 예약했다. 엽서에는 치매라는 표현 옆에 '기억력'이라는 단어를 병기해 검진대상에게 정신적 부담을 덜어주려는 배려가 엿보였다.건물 7층에 자리한 센터 실내는 음악이 잔잔히 흐르고 검진하는 방은 아늑했다. 검사자와 검진자 단둘이 마주 앉아 대화하듯 진행했다. 검사자는 딱딱한 분위기를 풀어주려고 신경을 썼다. 긴장하지 않는데 상대는 내가 그렇게 보인 모양이다.검사는 "오늘 몇 년도 몇 월 며칠 무슨 요일인가"를 묻는 것으로 시작됐다. 책상 앞에 놓인 태블릿도 가끔 이용했다. 대개 초등학교 수준의 질문들이 오갔다. 기억력을 검진하는 대목에서는 생각이 나지 않아 더듬더듬거렸다. 검사자는 나의 기억을 돕도록 시간을 넉넉히 주는 것 같았다.검진이라고 하니 괜히 긴장됐다. 아는 것도 물어보면 까맣게 모를 때가 있는 것처럼 검진 중에 '블랙아웃'을 느꼈다. 그런데 그런 현상은 기억력과 별반 상관없다며 검사자는 나를 위로하듯 말했다.13가지 문답을 10여분 동안 검사자와 주고받았다. "벌써 다 끝났어요?"라고 되물었다. 이제 막 엔진이 가열돼 달릴 준비가 됐는데 엔진이 꺼진 격이다. 점수 결과를 집계하는 검사자의 얼굴을 보며 은근히 불안하고 초조했다.드디어 검사자는 '치매검진 결과 통보서'를 보여주며 나의 '정상'이라는 검진결과에 대한 종합소견을 설명했다. 검진 결과는 '정상' '인지 저하' '경도인지장애' '치매 의심' 4단계로 나뉜다. 정상이기에 적절한 운동과 좋은 식습관과 함께 뇌 활동에 자극을 주는 치매예방활동을 계속 유지하라고 조언했다.치매 검진 결과 인지저하로 판정되면 신경심리검사 등 2차 정밀검진을 권장한다. 경도인지장애는 '치매고위험'으로 봐 매년 2차 검진을 받도록 관리하고 있다. 물론 치매 의심으로 판정되면 뇌영상검사와 혈액검사 등 3차 검진을 통해 적극적인 치료를 받아야 한다.그런데 문제는 정상이 아니어서 다음 단계 검사로 진행되는 경우가 적지 않다고 한다. 10명 3명은 인지기능이 저하돼 2차 검진이 필요하다는 것이다. 여기서 보다 정밀검사를 통해 일부는 정상으로 재판정받지만 일부는 인지저하나 경도인지장애로 최종 판정받는다. 요컨대 정상이 아니어서 다음 검진으로 넘어가 모두가 치매 의심 판정을 받는 것은 아니라는 것이다.검진을 마치고 보다 구체화한 '인지선별검사' 결과 요약지를 받아보니 총점수가 30점 만점에 27점으로 나왔다. 내 경우 '기준점수'가 다소 높은 편인데 그 기준에서 정상이라는 판단이 나온 것이다. 기준점수는 검진 대상의 연령과 학력 등 여러 사항을 고려해 사람마다 다르다.그러나 검사자는 과거 검진 결과에 비해 점수가 조금 떨어졌다고 한다. 이는 그간 나이가 들면서 인지력의 변화가 있을 수 있다는 것을 암시하는 것이다. 또한 치매 검진이 정기적으로 필요한 이유이기도 하다.이번 치매 검진을 받으면서 검진 기회가 확대돼야 할 필요성도 확인했다. 치매안심센터에서 하루 30명 정도가 검진을 받는다고 한다. 보건지소와 주민센터, 경로당 등 외부 시설과 기관을 찾아 검진을 시행하는 등 치매 검진 문턱을 낮추고 있지만 검진받을 기회가 부족한 실정이다.필자의 경우 안내 엽서대로 거주지에서 가까운 독산보건지소에서 4월~10월 중 한 달에 한 번 그것도 마지막 주 수요일에만 치매 검진을 받을 수 있어 이미 검진 예약자가 가득 찬 상태여서 부득이 먼 곳에 있는 금천구 치매안심센터로 와야 했다.나중에 알았지만 내가 치매 검사를 받은 지도 3년 됐다. 65세 이상 고령자들은 1년에 한 번 치매검사를 받을 수 있다고 하지만 그간 제대로 고지나 검진 안내를 받지 못했다. 센터에서 매년 연락을 했다면 내 경우 치매 검진을 그동안 거르지 않았을 것이다.치매를 인정하는 사람은 드물다. 이를 인정한다면 그는 이미 치매 의심 환자가 아닐 것이다. 치매 검진을 거부하는 사람도 많다고 한다. 건강검진은 자주 언급하면서 치매 검진 이야기는 애써 감추거나 말하지 않는 분위기가 아직도 팽배하다는 것이다.치매에 대한 부정적인 인식도 여전하다. 치매검진 기관에서 검진 안내를 보내면 봉변을 당하기 일쑤라고 한다. 왜 기분 나쁘게 치매 검사를 받으라고 하느냐며 앞으로 연락하지 말라며 전화를 끊는 경우도 있다는 것이다.필자의 경우 치매 검진결과가 정상으로 판명됐지만 검사자는 초기치매와 건망증은 구분이 쉽지 않아 치료 시기를 놓치기 쉽기 때문에 결코 방심하지 말라고 강조했다. 그러면서 치매 예방수칙에 관심을 갖고 조기검진을 매년 받으라고 했다.고등학교 후배의 어머니가 오랫동안 요양벙원에서 치매 치료를 받고 있어 후배를 볼 때마다 안타깝다. 최근 일본 영상제작자의 어머니 치매 일상을 다룬 책을 읽었는데 치매는 누구나 걸릴 수 있으며 그것은 누구의 책임도 아니라는 대목이 떠오른다. 그는 책에서 치매 조기검진의 장점을 내내 역설했다.이날 치매안심센터를 나오는데 가장 머리에 새겨진 것도 매년 무료로 치매검사를 통해 인지기능을 확인해 보라는 검사자의 말이다.