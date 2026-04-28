이 대통령, 생산적 공공일자리 발굴 주문... "지출 줄이기만 하면 경제 죽어"

이재명 대통령이 "각 부처에서 생산적인 공공 일자리를 발굴해 달라"고 했다.
이 대통령은 28일 주재한 국무회의 겸 비상경제회의에서 국세청의 세금 체납자 해외 은닉 재산 추적 환수 실적 등을 칭찬하면서 이를 주문했다. 최근 처리된 추가경정예산안에 포함된 국세체납관리단과 비슷한 유형의 공공 일자리를 다른 부처도 마련해 보자는 취지였다(관련기사 : 이 대통령, 339억 해외은닉 체납 환수에 "임광현 청장 '열일' 감사" https://omn.kr/2hys4
).
이에 대해 이 대통령은 "일자리가 부족한 시대다. 논쟁의 대상이긴 하지만 공공 서비스 영역의 일자리의 질도 그렇게 좋지 않고 양도 그렇게 많지 않다"면서 "다른 선진국가에 비하면 매우 적은 편"이라고 지적했다.
이어 "그렇다고 해서 불필요한데 사람을 쓰자는 얘기는 아니다. 수천, 수만 명을 고용하라는 것이 아니다"며 "언제 한번 총리께서 주관하셔서 몇십 명, 몇백 명에 해당되는 것도 각 부처의 실·국·과 단위로 좀 엄밀하게 좀 조사해서 챙겨보시라"고 주문했다.
이 대통령은 "국세체납관리단 같은 게 대표적인데 지금 조세(체납액)가 100조 원 이상 밀려 있다는 것 아니냐"라고 예시를 들었다.
구체적으론 "(체납액의) 10%만 (징수한다) 그러면 10조 원이고 그 10조 원을 추가로 걷는데 (국세체납관리단 인원으로) 1만 명을 써도 남는 것"이라며 "1만 명 쓰면 한 5천억 원 들텐데 10만 명을 써도 손해가 아니란 뜻 아니냐"고 말했다.
임광현 국세청장도 "저희가 3월에 500명을 가지고 (관리단을) 운영했는데 그동안 정리 안 됐던 오래된 체납 1만 건 중 10% 이상인 1천 건이 바로 납부됐다. 물론 액수가 많지 않지만 그런 성과가 있었다"고 공감했다.
이 대통령은 이에 "그게 상당히 직접적인 효과가 있는데 이런 유형의 공공 서비스 일자리가 많이 있을 수 있다"며 "각 부처에서 이건 좀 주력해주시기 바란다. 모두에게 좋은 일이다. 일자리도 생기고 사회 정의나 사회 질서 유지도 하고"라고 당부했다.
'사회 안전 관련 공공 일자리' 예시 들기도... "보수보다 사회적 편익 높다면 해야"
'사회 안전에 관한 공공 일자리'를 하나의 예시로 들기도 했다. 이 대통령은 "우리 사회가 안전에 투자를 잘 안 하지 않나"라며 "자살도 많고 사고도 많고 산업재해도 많고 죽는 사람이 너무 많다. 이거를 줄이는 것도 경제적으로 계산해도 손해는 아니다"고 말했다.
그러면서 "산업재해는 우리가 근로감독관도 늘리고 공공관리단, 안전지킴이 이런 것도 하는데 이런 유형의 일들이 참 많이 있을 수 있다"라며 "(공공 일자리에 소요될) 보수보다 훨씬 높은 사회적 편익을 우리가 확보할 수 있다면 해야 한다"고 말했다.
이 대통령은 "이런 거 하면 또 '돈 퍼주기 하느냐' 이런 소리를 하는데 우리는 돈을 잘 쓰는 게 일이다"라고도 강조했다.
이 대통령은 "정부 재정은 핵심 경제 주체잖나. 생산을 담당하는 기업, 소비를 하는 국민 대중, 그 다음에 조정 역할을 하는 정부. 이렇게 3대 경제 주체 아니냐"라며 "정부가 경제 활동을 효율적으로 해야지 오로지 지출을 줄이기만 하면 경제가 죽는다"고 지적했다.