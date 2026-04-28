울산 '보수분열' 에 보수단체 "내부 분열은 역사의 죄, 단일화 해야"

큰사진보기 ▲울산 자유우파시민연대 공동대표들이 28일 시의회 프레스센터에서 보수 단일화를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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그동안 지역의 아성이었던 국민의힘 울산시당이 경선 과정을 두고 내홍을 겪으면서 선거를 앞두고 이탈자가 속출하고 있다.불공정 경선을 주장한 박맹우 울산시장 후보는 무소속 출마를 강행했고, 김동칠 남구청장 후보와 일부 남구 시의원·구의원들도 잇따라 탈당, 개혁신당 소속으로 국회의원 보궐선거와 남구청장, 지방의원 선거에 나섰다.28일에도 고호근 중구청장 예비후보가 "경선 불공정에 침묵하지 않고 중구민의 선택권을 지키기 위해 끝까지 당당히 서겠다"며 무소속 출마를 예고했다.예전에 없던 민주당의 거센 바람에 맞서야 하는 국민의힘 울산시당이 이처럼 무소속·개혁신당과도 선거에서 맞닥뜨리게 되면서 위기감이 가중되고 있다.이같은 보수분열의 현실에 보수단체가 최근 있었던 대구 사례까지 제시하며 후보 단일화를 촉구하고 나섰다.울산자유우파시민연대 공동대표들은 28일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "내부 분열은 '역사의 죄'가 될 수 있다"며 "개인의 승리보다 '보수 우파의 승리'를 위해 모든 기득권을 내려놓아야 한다"고 요구했다.특히 보수단체는 "대구의 주호영·이진숙이 보여준 통합의 길을 따라야 한다"며 "정치적 야망보다 국가 안위를 우선시한 그들의 결단이 전국 보수 세력에 희망을 주었으니 이제 울산이 답할 차례"라는 주장을 내놨다.그러면서 "현직 김두겸 시장의 강력한 추진력과 박맹우 전 시장의 깊은 경륜은 울산의 소중한 자산"이라며 "두 거인이 서로에게 칼을 겨누는 것은 현 정권이 바라는 시나리오이며, 대구 통합 사례처럼 '위대한 단결'을 보여줘야 한다"고 주장했다.이들은 "이곳의 붕괴는 부울경과 대한민국 전체의 붕괴로 이어질 수 있다. 김두겸과 박맹우의 단일화가 정권을 심판하는 거대한 파도의 시작이 될 것이라 확신한다"며 "지지자들의 갈등을 봉합하고, 오직 국가와 시민만을 바라보는 대승적 결단을 내려 달라"고 요청했다.