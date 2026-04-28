불로초 찾아 지리산까지, 바로 이 봉우리라네요

한 가지 일을 끊임없이 한다는 것은 쉽지 않은 일일 것이다. 처음에는 큰 다짐과 각오로 시작했지만 하다 보면 한 번쯤 그냥 넘어가는 경우도 더러 생긴다. 갖은 핑계를 대며 자신을 합리화하기도 한다. 매주 토요일마다 참여하는 지리산둘레길 토요걷기는 일곱 번째 이어지고 있다. 처음 서너 번은 굳센 의지로 목표치인 스물 한 번까지 해 내겠다는 큰마음이었다. 하지만, 횟수가 늘어날수록 한 주 정도는 쉬면 좋겠다는 마음이 들고 꾀가 나는 것도 사실이다. 그럼에도 멈출 수 없는 이유는 이런 기회가 또 있을까 싶다는 생각에서다.
지난 25일, 지리산둘레길 '산동~방광' 토요걷기는 산동면사무소에서 걸음이 시작됐다. 첫 회부터 참여한 예닐곱 명 낯익은 회원과 반가운 인사도 나눈다. 이날 주요 코스는 산동면사무소(구례군), 탑동마을, 구리재, 난동갈림길 그리고 방광마을로 이어지는 약 13km 거리다. 이 구간에는 지리산국립공원을 이웃하며 임도와 마을을 잇는 옛길로 걷는다. 지초봉 일대는 구례수목원과 인접해 있어 다양한 숲 자원을 만날 수 있다. 당동 예술인 마을을 지나면 조선시대 남악사 터와 대전리 석불입상을 만나게 된다. 구리재에 올라서면 구례 분지의 넓은 풍광을 한 눈에 조망할 수 있다.
간단한 몸 풀기를 시작으로 원촌마을 안길을 지나 원효교를 건넌다. 효동교를 지나 큰 길이 나오고, 왼쪽 지리산온천로를 따라가면 산수유꽃축제가 열리는 군락지에 이른다. 축제가 열리는 3월 중순이면 꽃도 보고, 임도 볼 수 있어 좋을 것 같다. 구례수목원으로 가는 2차로 길은 오르막으로 숨을 할딱거리게 만든다. 구례수목원은 전라남도 제1호 공립수목원으로, 지리산 자락인 구례군 산동면에 위치하며, 약 16만 평 규모의 부지에 테마별 정원과 숲길이 조성돼 있어 '힐링' 명소로 알려져 있다.
오감이 즐거운 지리산둘레길
구례수목원 입구에서 우측 숲 속으로 들어서면, 봄철에만 느낄 수 있는 지리산둘레길 묘미를 느낀다. 연두색으로 물든 숲은 눈이 즐겁다. 맑은 물이 흐르는 계곡 물소리는 귀가 시원하다. 한 잔 떠 마시는 물은 마른 입술을 적셔준다. 목 줄기를 타고 흐르는 물 한 모금은 보약이 따로 없다.
나무에서 뿜어내는 향기는 코를 자극해 숨쉬기도 편해진다. 온갖 야생화를 만나는 기쁨은 배가 된다. 꽃모양이 앵두꽃을 닮았다고 이름 붙여진 야생화를 만났다. '행운의 열쇠'라는 애칭을 가진 앵초꽃은 흔히 봄의 전령사로 불린다. 지난주에 만난 큰구슬붕이에서 희소식을 얻었다면, 이번 주엔 행운의 열쇠를 얻는 기쁨을 누린다(관련 기사 : '희소식' 만나는 지리산 둘레길, 스트레스가 날아갑니다
).
잘 닦인 임도 양쪽으로 홍단풍이 물감을 칠한 듯 터널을 이룬다. 꼭 가을 단풍이 물든 환상적인 분위기다. 약 2시간을 걸어 구리재에 도착했다. 구리재는 광의면과 산동면을 잇는 고갯길로 정상은 지초봉(해발 601m)이다.
전설에 따르면, 중국 진나라 때 진시황 명을 받은 서복은 불로초를 찾아 한반도와 남해안을 거쳐 지리산에 왔다고 한다. 그곳이 지초봉이라 전해온다. 구리재에서 스탬프를 찍고 나서는 내리막길이다. 아래로 넓게 펼쳐진 구례분지 풍광이 한 눈에 들어온다. 봄철 푸른 들녘에서 풍요로움과 넉넉함을 느낀다.
야생화 땅비싸리와 홀아비꽃대도 만났다. 홀아비꽃대 꽃말은 '외로운 사람'으로, 꽃줄기 하나가 쭉 뻗은 느낌이 꼭 홀아비 같은 느낌이다. 홀아비는 정돈되지 않고 쓸쓸한 분위기를 느끼게 하지만, 홀아비꽃은 깔끔하고 밝은 모습으로 피어 정반대의 분위기를 자아내게 한다.
걸음을 시작한 지 3시간 만에 지리산둘레길 광의안내센터에 도착했다. 광의센터는 지리산둘레길 여행자를 위해 지난 3일 문을 연 새로운 사무실로 그 역할이 기대된다. 이날 점심은 도시락 대신 식당 냉면으로 대신했다.
오후에 내리쬐는 햇볕은 여름철 못지않게 뜨겁다. 숲길이라면 좀 나으련만, 마을 길은 피할 길이 없다. 구례예술인마을을 지나 작은 숲으로 들어서니 한결 나아지는 느낌이다.
구례예술인마을은 예술인들의 창작을 위한 주거공동체로, 화가, 도예가, 건축가 그리고 음악가 등 약 30여 가구가 모여 사는 마을이다. 마을을 지나 언덕에 오르니 향토문화유산 제32호 '남악사지'가 있다. 이곳은 조선시대 국가 제사 유적으로, 봄과 가을 정기적으로 제례를 올렸던 곳이라 소개하고 있다. 구례군에서는 지금도 매년 4월 중순 지리산남악제를 지내고 있다.
들녘은 초보 연두색을 넘어 완숙 초록으로 변한 모습이다. 구례 광의면은 대봉감 주산지로 알려져 있다. 들길 지나는 곳마다 수형이 잘 잡힌 감나무 밭이 즐비하다. 녹색 바탕을 배경으로 토요걷기 회원 단체사진도 찍었다.
지리산둘레길 토요걷기는 산불예방과 푸른 숲을 가꾸기 위한 활동도 병행하고 있다. 대형 산불은 생명과 자연에 큰 피해와 고통을 남긴다. 지난해 3월 21일 산청에서 발화돼 하동까지 번진 산불은 사상자와 엄청난 재산 피해를 끼쳤다. 올해 2월 21일 발생한 함양 산불도 오랜 시간이 지나야만 회복되는 자연 피해를 남겼다. 대형 산불은 지리산을 파괴하는 주원인이 되고 있다. 아무리 강조해도 지나치지 않는 일이 산불 예방이 아닐까 싶다.
길은 끊어질듯 끊어지지 않고 이어진다. 거의 종착지에 다다랐을 때 나타나는 오르막은 출발할 때와 같은 느낌이다. '이제 시작이다' 하는 심정이랄까. 오르막이 있으면 내리막도 있는 법. 내리막길에서는 앞으로 힘든 오르막이 없었으면 하는 마음이다.
하지만 산길이 그렇게 나 있을 일은 없다. 그래서 인간은 참 간사하다는 생각이 든다. 서면 앉고 싶고, 앉으면 눕고 싶고 그리고 누우면 자고 싶은 게 인간 본연의 모습이지 싶다. 인간과 자연은 꼭 닮은 모습이다. 현명한 사람은 자연의 모습에서 철학을 배우고, 삶의 의미를 되새기며 살아가고 있다. 이 길에서도 많은 것을 배우고 있다.
산속에서 만난 강태공
산속에서 강태공을 만났다. 깊은 산에서 흘러내리는 작은 계곡에서 물고기를 낚는 모습이 한가하다. 어찌 그리 여유롭고 유유자적한 모습일까. 땡볕을 가리려 눌러 쓴 모자, 작은 의자에 몸을 지탱한 채 낚시에 여념 없다. 말을 걸어도 듣지 못한 것일까, 아니면 낚시에만 집중하는 걸까.
한참 만에 대화는 이어졌고, 살림망 그물을 보여 주는 강태공이다. 10cm가 훨씬 넘어 보이는, 씨알이 굵은 피라미가 열 마리쯤이나 된다. 피라미치곤 월척인 셈이다. 돈 자랑, 고급아파트 자랑, 벼슬 자랑, 자식 자랑이 넘치는 세상이다. 자랑할 거리 할 것 없는, 국가가 인정한 노인인 나는, 저 강태공처럼 세월을 낚으며 여생을 즐기고 싶을 뿐이다.
뜨거운 햇볕과 여름철 같은 기온을 이겨내고 종착지 방광마을에 도착했다. 지리산둘레길 '산동~방광' 구간 약 13.0km에 4시간 45분을 걸었다. 난이도는 보통 정도였지만, 날씨로 인한 걸음은 쉽지마는 않았다.
끝날 듯 끝나지 않은 길도 지루한 시간이었다. 쉽게 끝이 보이지 않는 지리산둘레길이다. 그럼에도 길은 끝에 다다랐고, 평소보다 좀 이르게 마친지라, 약 2km 떨어진 천은사를 둘러보는 시간도 가졌다.
천은사는 대한불교조계종 제19교구 본사인 화엄사의 말사로 신라 흥덕왕 3년(828년) 덕운스님이 창건했다고 전해온다. 천은사는 화엄사, 쌍계사와 함께 지리산 3대사찰 중 하나로 많은 여행자들이 찾고 있다.
천은사 문화유산으로는 극락보전(보물 제2024호)을 비롯하여 총 7점의 보물이 있다. 지리산둘레길 '산동~방광' 구간을 마친 여행자라면 천은사를 찾아 걸음으로 인한 지친 마음을 달래보는 것도 좋지 않을까 싶다.
- 지리산둘레길 산동~방광 구간 경유지 및 시간표(총 13.0km, 4시간 30분)
산동면사무소(09:55) ~ 탑동마을(10:35, 1.4km) ~ 구리재(3.7km) ~ 난동갈림길(12:15, 3.7km) ~ [점심시간(12:20~13:20)] ~ 방광마을(14:25, 4.2km) 약 13.0km
- 고도 표 : 100m ~ 500m
- 걷기 방향 : 검정화살표(반시계 방향)
덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.