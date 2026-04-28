김성태 "검찰이 친동생·사촌형까지 다 잡아 넣어"

큰사진보기 ▲증인 선서하는 김성태 전 쌍방울 회장'대북 송금' 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 종합 청문회에 증인으로 출석해 선서하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"(검찰이) 저 혼자 데려다가 일본 순사들처럼 고문하고 하면 참을 수 있다. 그런데 의원님들은 겪어보지 않았겠지만, 친동생, 여동생 남편, 사촌형, 30년을 같이 했던 동료들 다 잡아다 넣고 핀셋으로 골라서, 가까운 사람들만 다 구속했다. 김치 갖다준 걸 범인도피라 하고, 이화영 컴퓨터 관련으로 8명이 구속됐다. 증거인멸이라고. 경험하지 못한 사람들은 절대 모른다."

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"이화영 (전) 부지사하고 저는 관계가 됐는데, 이 자리에서 실명을 거론하는 건 그렇고, 그분(이재명)에 대한 건 본 적도 없고 대가를 받은 것도 (없다). 상대를 안 했다. 그 부분에 대해서는 공범관계를 부인했다."

큰사진보기 ▲청문회 나온 '대북 송금' 사건 핵심 인물 김성태 '대북 송금' 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 종합 청문회에 증인으로 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

김성태 전 쌍방울그룹 회장이 국정조사 청문회에 처음 나와 검찰 수사 과정에서 강도 높은 압박이 있었다는 입장을 밝혔다. 특히 김 전 회장은 가족과 측근들을 겨냥한 수사와 구속이 견딜 수 없었다는 취지로 설명했다.김성태 전 회장은 28일 오전 10시 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회' 종합청문회 증인으로 출석해 "제가 나이 어린 검사들이 압박한다고 해서 거기에 휘둘리거나 그런 사람이 아니다"면서 "(검찰이) 가족, 동료, 17명 가까운 사람들을 구속했다. 어느 대기업 수사에도 회사 관련자 열 몇 명 구속하진 않을 것"이라고 말했다.김 전 회장은 2023년 1월 태국에서 체포돼 국내로 송환됐을 때는 이재명 대통령과의 관계를 부인하다가 수원지검의 집중 조사 후 태도를 180도 바꿔 "이재명의 방북을 위해 북한에 송금을 했다"라고 진술했다. 검찰 조사가 한창 무르익을 무렵인 같은 해 3월 10일 지인과의 수원구치소 접견에서 "끝날 만하면 뭘 또 내놓으라 하고. 뭘 내놓으라는 거냐? 내가 은행 금고여? 뭘 또 내놔? 있어야 내놓을 것 아니냐. 진짜로. XX"이라고 검찰 수사를 겨냥한 강한 불만을 토로한 바 있다.이날 증언도 이러한 맥락의 연장선으로 풀이된다.김 전 회장은 핵심 쟁점인 대북송금 사건 관련 이재명 대통령 연루 여부에 대해 "이재명을 만난 적도 없다"며 <오마이뉴스>에 밝혔던 기존 입장을 유지했다. 검찰의 공소사실에 정면으로 배치되는 입장을 다시 한번 펼친 것이다.실제 김 전 회장은 2025년 8월 11일 당시 수원지법에서 <오마이뉴스>를 만나 이 대통령과의 공범관계를 부인했다. 김 전 회장은 "그분(이재명)이 직접 저한테 뭘 하라 이건 아니기 때문에 그 취지로 말했던 것"이라며 "직접적으로 (이재명으로부터) 제가 들은 게 없다"라고 했다.다만 이날 국회에서 김 전 회장은 '2019년 7월 필리핀 마닐라에서 리호남을 만난 적 있는지' 등 대북송금 사건 관련 질문들에 대해서는 "재판 중이라 말씀드릴 수 없다"며 말을 아꼈다.그러자 김호홍 국가정보원 2차장이 나섰다.김 차장은 "국정원장(이종석)이 지난 4월 3일에 특위 때 (2019년) 국제대회 당시에 리호남 관련 보고를 했다"며 "객관적으로 확인한 사실을 보고드린 거다. 아직 법원이나 검찰에 제출하지 않은 새로운 내용"이라고 했다.구체적으로 김 차장은 "2019년 7월 22일에서 24일까지 리호남이 필리핀이 아닌 제3국에서 체류하고 있었다는 걸 여러 경로를 통해서 확인했다. 26일에는 또 다른 제3국에 리호남이 있었다는 건 저희가 확인한 사실"이라며 "내용은 저희가 한번 더 확인이 가능하다. 나중에 필요하면 법원이든 검찰이든 요청을 하면 이거는 저희들이 법과 절차에 따라 성실히 답할수 있다"라고 했다.국정원 출신 박선원 민주당 의원은 '리호남이 7월 22일부터 24일까지 베트남 하노이에 체류했고, 7월 25일 이후 중국 베이징에 체류했다'고 밝혔다.검찰은 김성태 전 회장과 방용철 전 부회장의 진술에 근거해 쌍방울그룹이 경기도 측을 대신해 북한에 800만 달러(스마트팜 비용 500만 달러, 이재명 지사 방북 비용 300만 달러)를 줬다고 보고 이 대통령을 이 전 부지사, 김 전 회장 등과 묶어 제3자뇌물 혐의로 2024년 6월 12일 기소했다. 특히 이 대통령의 방북 비용 300만 달러 중 70만 달러가 필리핀에서 김 전 회장이 리호남을 직접 만나 건넨 것이라고 봤다.앞서 방용철 전 쌍방울그룹 부회장은 국정조사 청문회에서 "김성태 전 쌍방울그룹 회장이 머무른 호텔 후문 입구에서 리호남을 만난 후 김 전 회장이 있는 방으로 안내했다"며 "우리(쌍방울)가 돈을 준비했고 김 전 회장이 리호남에게 직접 돈을 줬다. 그 이유는 (이재명 대통령의) 방북 대가"라고 주장했다.그러나 이종석 국정원장의 기관보고를 비롯해 다수 증언과 정면으로 배치돼 위증 논란이 제기됐다. 특히 방 전 부회장은 진술 이외에는 리호남의 필리핀 입국을 입증할만한 구체적인 물적 증거를 전혀 내놓지 못했다. 심지어 리호남과 연락했다는 증거인 위챗(중국판 카카오톡)에 대해서도 방 전 부회장은 "메신저 대화 내용은 증거인멸해 없다"라고 말했다.한편 이날 종합 청문회는 지난 3월부터 한 달여간 진행된 국정조사 내용을 정리하는 자리다. 특위는 30일 전체회의를 열고 국조 결과보고서를 채택할 예정이다. 같은 날 위증 및 불출석 증인에 대한 고발도 진행한다는 방침이다.