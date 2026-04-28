고유가시대, '친환경' 소비 확대...텀블러 적립 2배, 반값여행 늘려

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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중동전쟁 장기화에 따른 고유가, 소비침체 우려에 정부가 친환경 녹색 소비와 관광을 적극 추진한다. 에너지 절약과 내수 소비를 함께 살리겠다는 것이다.정부는 28일 오전 청와대 세종실에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 '친환경 녹색 소비·관광 붐업(Boom-up) 방안'을 논의 했다. 그동안 국제 유가 상승에 따른 에너지 절약 조치가 이어지면서 소비 회복 흐름이 둔화될 수 있다는 판단이 작용했다.실제 소비자심리지수는 올해 1~2월 110대를 유지하다가 3월 107.0으로 하락했다. 이어 4월에는 더 떨어져 99.2를 찍었으면서 장기 평균(100) 아래로 내려앉았다. 정부는 이를 '소비 위축 신호'로 보고 선제 대응에 나선 것이다.이번 대책의 핵심은 '에너지는 아끼고 소비는 늘리는 구조'다. 우선 친환경 소비 확산을 위해 6월 '녹색소비주간'을 포함한 릴레이 캠페인을 추진한다. 다회용컵 사용이나 고품질 재활용품 배출 시 탄소중립포인트를 기존보다 두 배로 적립해주는 이벤트도 진행된다. 스타벅스 등 커피전문점에서 텀블러로 음료를 주문하면 다음달 6일~17일 한시적으로 300원에서 600원으로 적립 받을 수 있다.친환경 소비 활성화를 위해 에너지절약마크가 붙은 에너지 저소비 제품 구매 시에는 지역사랑상품권으로 구매할 경우 추가 할인(최대 5%포인트)을 제공해 소비 유인을 높인다. 또 대중교통 활성화를 위해 유연 근무 확대와 카드 환급 조건 완화도 병행한다. 전기자동차 전환 가속화 방안 역시 6월까지 마련할 계획이다.지역경제 활성화 대책도 포함됐다. 동행축제를 친환경·지역 중심 행사로 확대한다. 또 디지털 온누리상품권 할인율을 한시적(5월 1일~5일까지 7일간)으로 10%까지 높인다. 각 지역축제를 열 땐 일회용품 사용 축소 등 친환경 축제를 장려한다국산 농·축·수산물 할인 지원 행사도 연다. 노지채소·시설과채·닭고기 등은 최대 40%까지 정률 할인한다. 계란은 30구당 1000 원을 정액 할인하고, 고등어·갈치·오징어·명태·참조기·마른멸치 등 대중성 어종 6종과 김 등에 대해서는 최대 50% 세일한다. 할인에 참여하는 업체는 이마트·롯데마트·지에스리테일(농·축·수산물), 농협하나로(농축산물) 등이다. 동시에 가격 담합 등 불공정행위 점검도 강화한다.관광 분야에서는 '친환경 이동+지역 소비' 모델을 강조했다. 4~5월 '여행가는 봄', 6~7월 '숙박세일 페스타'를 계기로 대중교통과 친환경 이동수단 연계를 늘린다. 특히 '반값여행' 환급 대상에 지역 내 대중교통 이용금액까지 포함시키며 체감 혜택을 넓힌다. 비수도권 인구감소지역에는 숙박쿠폰 30만 장을 추가 공급한다.외국인 관광객의 국내 관광 편의를 위해 입국부터 체험·식음까지 전 과정을 묶은 '지역관광 토탈 패키지'도 도입한다. 또 관광객 유치를 위해서는 면세 행사와 함께 인천공항과 지방공항 간 국내선도 확대한다.중앙·지방정부, 공공기관 등 공공부문은 5월 중 연가사용을 권고하고, 공무원 연가 보상비도 5월에 조기 지급한다. 취약계층 지원도 병행된다. 긴급복지 생계지원 확대와 고유가 피해지원금 지급 등 추경 사업을 신속 집행해 서민 부담을 완화한다는 방침이다.이를 위해 정부는 추경 예산을 조기에 집행하고 지방정부와 유기적 협조를 통해 친환경 녹색 소비·관광 붐업을 신속히 추진하겠다는 계획이다. 아울러 중동 정세와 소비 흐름을 면밀히 점검해 필요 시 추가 보완대책도 마련하기로 했다.