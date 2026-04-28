문금주 "FTA 희생 속 반도체 호황, 농어민 환원 확대"

큰사진보기 ▲삼성전자 삼성전자 서초사옥 ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲SK하이닉스 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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더불어민주당 전국농어민위원장 문금주 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)은 삼성전자와 SK하이닉스의 사상 최대 실적과 관련해 "대한민국 경제의 성과 이면에는 농어민들의 희생이 있었다"며 농어촌에 대한 실질적 환원 확대를 촉구했다.문 의원은 이날 보도자료를 내고 "반도체 산업의 호황은 특정 산업만의 성취가 아니라, 여러 차례 FTA 체결 과정에서 농·축·수산물 시장 개방이라는 부담을 감내해 온 농어민들의 희생과 인내가 축적된 결과"라고 말했다.이어 "값싼 수입 농수산물과의 경쟁 속에서도 농어촌은 국가 경제를 위해 버텨왔다"며 "그러나 현실은 성과의 과실이 일부 대기업에 집중되고, 정작 희생을 감내한 농어촌에는 정당한 보상이 충분히 돌아가지 않고 있다"고 지적했다.최근 삼성 노조를 중심으로 제기되는 성과급 확대 요구와 관련해서는 "노동의 정당한 대가를 요구하는 것은 당연한 권리"라며 "하지만 기업의 성과는 내부 구성원뿐 아니라 국가 정책과 사회적 비용, 농어민의 희생이 결합한 결과인 만큼 성과의 분배 역시 보다 넓은 책임과 균형 속에서 논의돼야 한다"고 밝혔다.또 "사상 최대 실적을 거둔 기업들이 농어촌상생협력기금에 적극적으로 참여하고 기여 규모를 대폭 확대하는 것은 선택이 아니라 사회적 책무"라며 "국가 성장 과정에서 누적된 불균형을 바로잡기 위한 최소한의 책임 있는 환원"이라고 강조했다.그러면서 "기업이 사회적 기반 위에서 성장했다면 그 성과 또한 사회와 함께 나눠야 한다"며 "농어민의 희생 위에 쌓은 이익을 외면한 채 독점하는 구조는 결코 정당화될 수 없다"고 덧붙였다.