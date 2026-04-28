경찰, '세관 마약수사 외압 의혹' 백해룡 경정에 대한 감찰 착수

큰사진보기 ▲백해룡 경정이 지난 2025년 10월 27일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰의 감찰 소식에 백 경정은 28일 자신의 페이스북에 "공직자로서 처음 신념이 흔들렸다. 모든 것을 내려놓고 싶었다"며 합수단 파견기간 동안 백해룡팀이 철저히 고립되었다고 주장했다. ⓒ 백해룡 경정 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 3월 11일, 임 지검장은 자신의 페이스북에 정 장관과의 문자 내역을 공개했다. 해당 문자 내역을 보면 임 지검장이 "장관님, 인천세관 마약 사건 관련 오늘 사건 처리하고 보도자료 배포할 계획이어서 어제 대검에 보고했는데, 현재 법무부 보고 중인 것으로 안다. 금일 오전 중 처리할 수 있도록 확인 부탁드린다"고 하자 정 장관은 "적의처리 하시지요"라고 답했다. ⓒ 임은정 지검장 페이스북 갈무리 관련사진보기

지난 2025년 10월부터 올해 1월까지 석 달 동안 서울동부지검 검경 합동수사단에 파견돼 윤석열 정부 시절 세관 마약 수사 외압 의혹을 수사한 백해룡 경정에 대해 경찰이 감찰에 착수했다. 이에 백 경정은 "가슴이 찢어지고 피를 토하는 심정"이라고 심경을 표했다.언론 보도를 종합하면 서울경찰청 감찰수사계는 28일부터 서울동부지검 합동수사단에 파견됐던 '백해룡팀' 소속 수사관들을 참고인으로 순차적으로 조사한 뒤 백 경정을 조사할 방침이다.지난 1월 14일, 서울동부지검은 백 경정의 파견이 종료되자 백 경정이 수사 기록을 언론에 공개하고 수사 기록 5400여 쪽을 동부지검에서 반출한 사실 등을 두고 "각종 법령 위반 행위에 대해 국가공무원 복무규정 등 관련 법령에 따라 경찰청에 '징계 등 혐의사실'을 통보했다"고 밝힌 바 있다.경찰의 감찰 소식에 백 경정은 28일 자신의 페이스북에 "공직자로서 처음 신념이 흔들렸다. 모든 것을 내려놓고 싶었다"며 합수단 파견기간 동안 백해룡팀이 철저히 고립되었다고 주장했다.백 경정은 "파견기간 90일 내내 동부지검 지휘부는 수사팀의 결재선을 차단하고 복도를 폐쇄하며 철저히 고립시켰다. 합수단 구성원이 누군지조차 알 수 없었고, 수사회의 한번 없었으며, 수사기록 공유요청 조차 철저히 거부당했다"며 임은정 동부지검장을 향해 "백해룡팀에 대해 '무지휘' 상태로 방치한 것은 수사팀이 실체적 진실에 다가가는 것을 막기 위한 조직적인 수사 방해"라고 비난했다.이어 동부지검이 작년 12월 9일 중간 수사 결과에서 세관 직원들이 마약 밀수에 가담한 의혹에 대해 "사실 무근"이라고 발표한 것에 대해 "임은정 지검장은 정성호 장관과 카톡을 통해 이미 사건의 운명을 결정지었다"고 주장했다.특히 임 지검장이 공개한 정성호 법무부장관과의 문자 내용을 언급하면서 "대통령님의 합수단 파견 명령 자체를 기만하는 행위"라고 지적했다.지난 3월 11일, 임 지검장은 자신의 페이스북에 정 장관과의 문자 내역을 공개했다. 해당 문자 내역을 보면 임 지검장이 "장관님, 인천세관 마약 사건 관련 오늘 사건 처리하고 보도자료 배포할 계획이어서 어제 대검에 보고했는데, 현재 법무부 보고 중인 것으로 안다. 금일 오전 중 처리할 수 있도록 확인 부탁드린다"고 하자 정 장관은 "적의처리 하시지요"라고 답했다.이를 두고 백 경정은 "이는 검찰총장을 통해서만 구체적 사건을 지휘할 수 있는 검찰청법 제8조를 정면으로 위반한 국기문란 행위다. 수사팀의 기록 확인조차 없이 장관과 지검장이 '직거래'로 결론을 낸 것은 명백한 위법"이라고 강하게 비판했다. 검찰청법 제8조는 구체적 사건의 경우 법무부장관은 검찰총장만을 지휘·감독할 수 있다고 규정했다.이처럼 '백해룡팀의 수사 기록을 확인조차 않은 채 동부지검이 일방적으로 의혹을 무혐의로 결론 냈다'고 주장한 백 경정은 임 지검장과 정 장관을 향해 "당신들이 12월 9일에 모의한 '기획된 종결'을 정당화하기 위해, 진실을 지킨 수사관들을 범죄자로 몰지 말라"며 "백해룡의 옷은 벗길 수 있어도, 당신들이 박제한 범죄의 기록은 결코 지울 수 없다"고 힐난했다.이어 "감찰 수사를 통보받고 압박받고 있는 제 팀원들의 사정을 생각하면 가슴이 찢어지고 피를 토하는 심정이다. 파견 기간 동안 사람도 아닌 유령 취급을 받으면서도 증거와 진실 한 자락을 잡고 수사에 헌신했던 참 경찰들"이라며 "5400쪽 수사기록은 그들의 피와 땀이었다. 적반하장도 정도가 있어야 한다"고 덧붙였다.한편 동부지검 합수단은 지난 2월 26일 세관 마약 수사 외압 의혹에 대해 전부 사실무근이라고 밝혔다. 합수단은 "백 경정은 수사 초동 단계에서 명백히 확인된 반대 증거들을 배척하고, 세관 직원이 연루되었다는 정해진 결론대로 수사를 진행했다"며 "수사 종사자가 수사 원칙을 위반하고 확증 편향에 빠져 마약 밀수범들의 허위 진술에 의존한 무리한 수사를 진행하고 무분별한 의혹 제기로 사회적 혼란을 야기한 사안"이라고 백 경정이 제기한 의혹이 모두 실체가 없음을 강조했다.세관 마약 외압 의혹은 지난 2023년 말레이시아 마약밀매 조직 수사 중 세관 직원들의 연루되었다는 진술을 백 경정이 확보하면서 시작됐다. 백 경정은 국회 청문회에서 해당 사건과 관련해 세관 직원 등을 조사하려고 하자 대통령실과 검경 수뇌부의 외압이 들어왔고 본인은 좌천되었다고 주장했다.이재명 정부가 출범한 뒤 해당 의혹을 수사하기 위한 검경 합수단이 꾸려지자 백 경정은 "합동수사팀이 출범하는 자체가 사건을 축소·은폐하고 증거를 인멸하려고 하는 시도"라며 "수사를 받아야 할 대상들이 오히려 수사를 한다는 것이 잘못됐기 때문에 일반 특검으로 가야 마땅하다"고 입장을 밝혔다.이후 이재명 대통령은 지난 2025년 10월, 임 지검장에게 백해룡 경정을 검경 합동수사팀에 파견해 수사팀을 보강하고 지위 고하를 막론하고 성역 없이 독자적으로 엄정 수사할 것을 주문했다. 이에 합수단에 백 경정이 곧바로 합류하였으나 임 지검장을 위시한 동부지검 측과 백 경정은 지속적으로 갈등을 빚어왔다.