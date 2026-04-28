하정우의 '부산행'이 던진 질문

지금 필요한 것은 구호가 아니라 설계이고, 그 설계의 이름이 바로 ‘이재명믹스’다. 이는 실용외교와 경제정책을 결속해 한국의 성장 엔진과 국가경쟁력을 다시 세우려는 실용국가 전략이다. 외교와 경제를 따로 보지 않는다. 대외 불확실성을 국익의 기회로 바꾸고 산업전환의 동력을 민생의 성장으로 연결하느냐가 관건이다.

큰사진보기 ▲하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 2026.4.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲하정우 AI미래기획수석이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 이재명 대통령 질문에 답하고 있다. 2026.4.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인에도 실립니다.글쓴이 김영근은 고려대학교 글로벌일본연구원 겸 인문학과동아시아문화산업과정 교수이며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. 도쿄대학교에서 국제관계학 박사를 취득한 후 현대경제연구원 연구위원 및 계명대학교 일본학과 조교수를 역임하였다. "AI시대의 안전경제학: 글로벌 불확실성 및 위기관리" 및 "북핵 리스크 관리와 국제안보레짐의 변용", 『포스트 제국주의』(공저), 『한일관계사 1965-2015. II: 경제』(공저), 『한일 관계의 긴장과 화해』(편저) 등 다수의 논문과 저서가 있다.