있는 그대로의 모습을 사랑한다는 것

" 사람들은 별을 보며 간다고 믿지만 결국 어항 속 빨간 금붕어 신세가 되고 마는 것이다. 인생이 부조리하다고 처음부터 애들한테 가르쳐주면 진짜 간단한데 왜 그러지 않는지 이상할 뿐이다. "

큰사진보기 ▲뮈리엘 바르베리의 <고슴도치의 우아함>책표지 ⓒ 문학동네 관련사진보기

"나는 불안감이 찾아오면 내 은신처로 간다. 다른 여행을 할 필요가 없다. 내가 읽은 문학책에 대한 기억 속으로 들어가는 일, 그것만으로도 충분하다. 이보다 더 고상한 기분전환이 있을까? 이보다 더 좋은 동반자가 있을까? 문학의 최면보다 더 감미로운 최면은 없다."

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"결국 나는 살아왔던 대로 살아야 할 것이다. 내 길은 비밀의 길, 바로 그것이었다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타에도 실립니다.

12살 팔로마는 영민한 아이이다. 멀리서 보면 대단한 목표를 향해 가는 것처럼 보여도 삶은 무의미할 뿐이라고 생각한다. 부자 엄마 아빠를 둔 덕분에 잠재적 부자로 살겠지만, 자신도 그들과 같이 살고 싶지 않아서 13살에 생일날 죽기로 계획한다. 일종의 계급, 체면, 관습의 어항 안에 갇혀서 살기 싫다는 선언이다.팔로마가 사는 그르넬가 7번지의 호화 아파트 1층에는 수위 르네가 산다. 그녀는 작고 못생기고 무뚝뚝한 과부다. 27년 동안 이 곳에서 변함없이 근무하고 있다. 그러나 겉모습과 달리 그녀는 톨스토이를 읽고, 말러를 듣고, 칸트에서 마르크스까지 철학을 독학했으며, 17세기 네덜란드 회화를 사랑한다. 그것을 아는 사람은 없다.자살 계획을 숨기며 사는 아이, 자신의 교양과 지식을 숨기며 사는 르네. 두 사람의 삶에 새로운 입주민 가쿠로의 등장으로 작은 변화가 일기 시작한다. 두 사람의 비밀스러운 이야기 뒤에 예술의 의미, 문학, 철학에 대한 사색이 이 책 <고슴도치의 우아함>(2015년 10월 출간)의 깊이를 만든다.나도 불안할 때 책을 펼친다. 사실 십 년째 아침마다 책을 읽는다. 주로 읽는 책은 문학보다는 철학 원전이다. 철학 전공자가 아닌지라, 하루에 몇 페이지씩 간신히 해독하며 읽는다. 팔로마가 삶의 무의미함과 부조리를 느껴 허무에 빠진 것처럼 나에게도 그런 시기가 있었다.내 자신과 내가 알던 세상이 무너지는 시간 속에서 무언가 붙잡고 이해하고 싶었다. 세상이 무엇인지, 사람은 무엇으로 사는지, 그 질문들에 대한 답을 나에겐 철학책이 보여주었다고 생각한다. 정확히는 답이 아니라 이해하고 해석해 나갈 수 있는 언어가 되어 주었다.그러니 하루라도 거르면 오히려 불안하다. 흰색 종이에 찍혀 있는 검은색 활자들을 탐닉하다 보면 아직 다가오지 않은 미래에 대한 걱정도, 미처 못다 매듭지은 과거의 상처도 어디론가 사라지고 만다. 책은 어제도 내일도 아닌 '지금'에 살게 해 준다.르네도 그렇게 살았다. 27년 동안, 혼자서. 세상의 지식과 아름다움에 매료되어서. 누구도 눈치채지 못하게 그녀는 세상이 수위에게 요구하는 고정된 이미지로 연기하며 살았다. 그러나 그녀가 꽁꽁 감싼 가시가 툭하고 무장해제 되는 사건이 생긴다.그녀의 연기가 아닌 실제 모습을 간파한 가쿠로가 그녀를 있는 그대로 바라보기 시작한 것이다. 자신의 생일 저녁에 근사한 레스토랑으로 그녀를 초대하지만 르네는 거절하고 만다. '왜'냐고 묻는 팔로마.그때 비가 내린다. 비와 함께 그녀는 울면서 이야기를 시작한다. 가난했던 어린 시절, 예뻤던 언니가 열여섯에 부잣집 아이들을 돌보러 떠났다. 얼마 후 언니는 만신창이가 되어 돌아왔다. 아이가 태어났지만 태어나자마자 죽었고, 언니도 뒤따라 죽었다.그날 이후 르네는 다짐했다. 영민하다는 것을 알고 있었지만, 눈에 띄지 않겠다고. 자신의 계급에 맞게 살겠다고.울음으로 시작한 이야기는 끝이 나고, 르네의 얼굴에 무언가 후련한 감정이 스쳤다. 팔로마는 그것을 놓치지 않았다. 말함으로써 내려놓는 것. 그 순간을 함께 통과하면서 팔로마는 생각했다. 어쩌면 자신의 운명도 바꿀 수 있겠다고.그날 팔로마는 어항 밖에 삶도 가능하겠다는 희망을 얻는다. 그리고 르네도 자신만의 갇힌 성에서 나와봐도 그래도 괜찮겠다는 생각을 한다.책의 제목은 고슴도치도 우아할 수 있다고 말한다. 그 우아함은 스스로가 만드는 것이니까. 그러나 자신을 꽁꽁 숨기는 방어기제를 풀 때 있는 그대로의 모습을 사랑할 수 있지 않을까. 그 자유를 르네는 경험했다. 그러기 위해서는 한 사람이 필요하다. 이야기를 들어주고 있는 그대로의 모습을 긍정해 줄 수 있는 그 한 사람. 당신 곁에도 그런 사람이 있는가. 아니, 당신이 누군가의 그 한 사람인가.