"정진석, 공주·부여·청양 재출마? 몰염치한 행보"

큰사진보기 ▲정진석 전 대통령 비서실장이 4월 17일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 헌법재판관 미임명 혐의 관련 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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정진석 전 대통령 비서실장이 충남 청양에서 모습을 드러내며 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 출마설이 나오고 있다. 이 지역 국회의원인 박수현 의원은 더불어민주당 충남도지사 후보로 확정된 상태다.앞서 지난 27일, 정 전 실장은 청양군에서 열린 김홍열 국민의힘 청양군수 예비후보 선거사무소 개소식에 참석했다. 이 자리에서 정 전 실장은 이재명 정부에 대한 비판을 쏟아낸 뒤, 언론이 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거에 출마할 의사를 묻자 "당의 뜻에 따르겠다"고 답변해 논란이 일고 있다.현장 취재 기자에 따르면, 이날 김홍열 후보 개소식에는 나경원 국민의힘 국회의원과 청양 출신 윤상현 국회의원 등도 영상으로 응원 메시지를 보낸 것으로 파악됐다.정 전 실장의 개소식 발언이 알려지자, 지역에서는 정 전 실장에게 자숙을 요구하는 목소리가 나오고 있다. 공주참여자치시민연대(아래 연대)는 28일 '윤석열 내란수괴의 마지막 비서실장 정진석의 국회의원 보궐선거 출마를 강력히 반대한다'는 제목의 성명서를 내고 비판에 나섰다.연대는 "정진석 전 비서실장의 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 출마 시도는 결코 용납될 수 없는 일이다. 정 전 비서실장은 윤석열 정권의 마지막 비서실장으로서 내란 사태와 그에 따른 국정 혼란에 막중한 책임을 져야 할 인물이다"라며 "그럼에도 자숙과 반성은커녕 최근 공주·부여·청양에서 공개 행보를 재개하며 현 이재명 정부를 향한 비난에 앞장서고, 보궐선거 출마 가능성까지 내비치고 있다. 이는 민주주의 회복과 대한민국 정상화를 바라는 시민의 뜻을 정면으로 거스르는 몰염치한 행보다"라고 쏘아붙였다.그러면서 "내란과 국정 파탄의 책임에서 자유로울 수 없는 인물이 아무 일도 없었다는 듯 다시 지역 정치의 전면에 나서 국회 복귀를 노리는 것은 공주·부여·청양 시민과 충남도민을 우롱하는 일"이라고 일갈했다.이어 "국회의원직은 내란의 책임을 회피하는 피난처가 아니다. 보궐선거는 과거 권력을 복귀시키는 통로가 될 수 없다. 만일 정진석 전 비서실장이 끝내 출마를 강행한다면 강력한 저항운동에 나설 것"이라고 밝혔다.보궐선거 출마 의사 및 반론을 듣기 위해 정진석 전 실장 측과 여러 차례 연락을 취했지만 연락이 닿지 않았다. 성동고와 고려대 정치외교학과를 졸업한 정진석 전 실장은 16대 공주·연기를 시작으로, 21대 공주·부여·청양 지역구에서 5선 국회의원을 지낸 인물로 잘 알려져 있다.