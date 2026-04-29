'어디 갈까'에서 '무엇을 할까'로 가족 여행이 달라지고 있다

큰사진보기 ▲루지 ⓒ 인천관광공사 관련사진보기

"어린이날, 어디로 갈까."

AD

큰사진보기 ▲소무위도 명사의 해변 ⓒ 인천관광공사 관련사진보기

5월 가정의 달이 시작되면 반복되는 질문이다. 그러나 최근 가족 여행의 기준은 달라지고 있다. '어디를 가느냐'보다 '어떻게 시간을 보내느냐'가 더 중요한 선택 기준으로 떠오르고 있기 때문이다.조부모부터 부모, 자녀까지 함께 움직이는 '3세대 가족 여행'이 늘어나면서 여행 방식도 변하고 있다. 단순히 명소를 둘러보는 데서 벗어나, 세대가 함께 체험하고 시간을 공유하는 '참여형 여행'이 확산되는 흐름이다.이 같은 변화에 맞춰 인천관광공사는 5월 가족 단위 여행객을 위한 코스를 제시했다.여지영 인천관광공사 과장은 28일 기자와의 통화에서 "어린이날이나 어버이날 하루에 맞춘 것이 아니라 5월 전체를 고려해 가족 단위 여행 수요에 맞춘 코스를 구성했다"며 "세대별로 함께 즐길 수 있는 체험 요소를 중심으로 기획했다"고 밝혔다.그는 이어 "최근에는 단순히 관광지를 많이 도는 것보다 한 곳에서 다양한 체험을 하며 시간을 보내려는 수요가 늘고 있다"며 "부모 세대와 자녀 세대가 각자 만족할 수 있는 요소를 동시에 갖춘 장소가 중요해졌다"고 덧붙였다.공사가 주목한 대표 지역은 강화도다. 전통시장과 역사 유적, 체험형 시설이 한데 모여 있어 세대 간 취향 차이를 자연스럽게 흡수할 수 있는 구조다.여 과장은 "강화도는 시장, 유적지, 체험 시설이 가까운 동선 안에 있어 이동 부담을 줄이면서도 다양한 경험을 할 수 있는 점이 강점"이라며 "세대가 다른 가족이 함께 움직일 때 특히 효율적인 여행지"라고 설명했다.이 가운데 눈에 띄는 콘텐츠는 강화씨사이드리조트의 '루지'다. 별도의 동력 없이 경사로를 따라 내려오는 카트를 직접 조작하는 레포츠다. 그는 "루지는 초등학생 이상 자녀부터 성인까지 함께 즐길 수 있는 대표적인 체험형 콘텐츠"라며 "속도를 스스로 조절할 수 있어 가족 단위 이용객 만족도가 높은 편"이라고 말했다.반면 유아를 동반한 가족이라면 체험형 전시시설이 대안으로 제시된다. 여 과장은 "어린 자녀를 둔 가족은 이동보다 한 공간에서 오래 머물며 체험할 수 있는 시설을 선호하는 경향이 있다"며 "과학 체험과 놀이 요소가 결합된 공간이 그런 수요를 충족시킨다"고 설명했다.이동 부담을 줄이고 싶다면 소무의도도 선택지다. 영종도와 연결된 이 섬은 해안선을 따라 조성된 '무의바다누리길'이 완만하게 이어져 있어 고령층과 함께 걷기 좋다. 여 과장은 "소무의도는 경사가 완만해 부모 세대와 함께 천천히 걸으며 바다 풍경을 즐기기에 적합한 코스"라며 "속도를 늦추는 것 자체가 여행이 되는 곳"이라고 말했다.인근 무의도 역시 하나개해수욕장과 자연휴양림 등 자연 중심의 힐링 코스를 갖추고 있어 부모 세대와 동행하는 여행지로 꾸준히 찾고 있다. 도심에서 가까운 곳을 찾는다면 인천대공원이 대안으로 꼽힌다.여 과장은 "인천대공원은 넓은 공간에서 피크닉과 체험을 동시에 즐길 수 있어 가족 단위 방문객이 부담 없이 찾을 수 있는 곳"이라며 "짧은 일정으로도 만족도를 높일 수 있는 장점이 있다"고 설명했다.한편 인천 곳곳에서는 어린이날을 맞아 체험형 행사도 이어진다. 키즈마켓과 지역 축제들은 어린이가 직접 참여하는 방식으로 구성돼 단순 관람을 넘어 '경험하는 축제'로 운영된다.여 과장은 "최근 어린이날 행사는 단순 공연 관람보다 아이들이 직접 참여하고 체험할 수 있는 프로그램 중심으로 변화하고 있다"며 "가족이 함께 시간을 보내는 경험 자체가 중요한 요소가 되고 있다"고 말했다.이 같은 변화는 여행 방식의 전환으로도 읽힌다. 가족 구성과 여가 패턴이 달라지면서 여행 역시 단순 소비가 아닌 '경험을 함께 나누는 시간'으로 재편되는 흐름이다. 특히 세대가 함께하는 여행일수록 '무엇을 함께 했는가'가 중요한 기준으로 자리 잡고 있다.다만 체험 중심 코스가 늘어나면서 일정에 따라 이동 동선이 길어질 수 있다는 점은 고려할 필요가 있다. 이에 대해 여지영 과장은 "가족 구성과 체류 시간에 맞춰 여행 코스를 선택하고 조합하는 것이 중요하다"고 말했다.결국 여행의 기준은 '장소'에서 '경험'으로 이동하고 있다. 선택지가 넘치는 5월일수록 중요한 것은 어디를 가느냐가 아니라 그곳에서 무엇을 함께 하느냐이며, 가족 여행의 질문 역시 "어디로 갈까"에서 "무엇을 함께 할까"로 바뀌고 있다.