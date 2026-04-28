백석산 전투서 산화한 21세 국군 병사, 75년 만에 가족 품으로

큰사진보기 ▲국방부 유해발굴감식단(국유단)은 28일 오전, 6·25전쟁 당시 중공군이 점령했던 백석산 고지 탈환 작전에서 전사한 고 김판성 하사를 기리기 위해, 김 하사의 조카 김창선씨 자택에서 ‘호국영웅 귀환행사’를 거행했다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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6.25전쟁 당시 중공군이 점령하고 있었던 백석산 고지전 탈환 과정에서 전사한 고 김판성 하사가 75년 만에 가족 품으로 돌아갔다.국방부 유해발굴감식단(국유단)은 28일 오전 경기도 부천시 김 하사의 조카 김창선씨 자택에서 호국영웅 귀환행사를 거행했다고 밝혔다.고인은 2026년 들어 국유단이 다섯 번째로 신원을 확인한 호국영웅이며, 2000년 4월 유해발굴사업이 시작된 후 가족의 품으로 돌아간 273번째 국군 전사자다.국유단은 지난 2024년 9월~11월 강원특별자치도 양구군 방산면 송현리 일대에서 육군 제21보병사단과 협력해 유해발굴 작전을 진행하는 과정에서 김 하사를 비롯해 유해 27구를 수습했다.이 중 고인의 유해는 굴토를 진행하던 21사단 소속 장병이 처음 발견했고, 국유단 발굴팀의 정밀 발굴을 통해 해당 부위가 오른쪽 정강뼈임을 확인했다.추가로 주변부 노출 및 확장을 진행해 오른쪽 넙다리뼈, 왼쪽 종아리뼈 등 유해와 군장 고리, 플라스틱 단추 등의 유품을 최종 수습했다.유가족 유전자 시료는 2020년에 고인의 셋째 형인 고 김판석옹의 거주지를 찾아 채취했으며, 2025년 유해-유가족 유전자 비교 분석을 거쳐 지난 1월 가족관계를 확인할 수 있었다.전라남도 영광군 출신인 고인은 1951년 5월 입대 후, 중동부 전선의 격전지인 '백석산 전투'에서 1951년 10월 전사했다.이 전투는 휴전회담에서 우위를 점하고 군사분계선 확정에서 유리한 지형을 확보하기 위해 국군 제7사단과 8사단이 북한군과 중공군을 상대로 전략적 요충지인 백석산 고지군을 탈환하는 과정에서 이뤄진 공격 전투다.형님인 고 김판석옹도 1951년 10월 국군 제6사단 7연대 소속으로 참전해 화랑무공훈장을 수훈했다. 김옹은 평생 동생을 기다리다 지난 2021년 세상을 떠났다.김옹의 장남 창선씨는 귀환 행사에서 "생전 아버지께서 '동생이 총각 때 세상을 떠나 마음에 걸린다'고 하셨다"면서 "작은아버지의 유해를 찾아준 장병들의 노고에 감사하다"고 밝혔다.유가족 유전자 시료 채취는 6·25전사자의 유가족으로서 전사자 기준으로 친·외가 8촌까지 신청할 수 있다. 거동이 불편한 유가족의 경우 직접 현장을 방문해 유전자 시료를 채취한다.제공한 유전자 정보를 통해 전사자의 신원이 확인될 경우 1000만 원의 포상금을 지급한다. 관련 문의는 대표번호 1577-5625로 접수하면 된다.