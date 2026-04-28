백석산 전투서 산화한 21세 국군 병사, 75년 만에 가족 품으로

6.25전쟁 당시 중공군이 점령하고 있었던 백석산 고지전 탈환 과정에서 전사한 고 김판성 하사가 75년 만에 가족 품으로 돌아갔다.
국방부 유해발굴감식단(국유단)은 28일 오전 경기도 부천시 김 하사의 조카 김창선씨 자택에서 호국영웅 귀환행사를 거행했다고 밝혔다.
고인은 2026년 들어 국유단이 다섯 번째로 신원을 확인한 호국영웅이며, 2000년 4월 유해발굴사업이 시작된 후 가족의 품으로 돌아간 273번째 국군 전사자다.
국유단은 지난 2024년 9월~11월 강원특별자치도 양구군 방산면 송현리 일대에서 육군 제21보병사단과 협력해 유해발굴 작전을 진행하는 과정에서 김 하사를 비롯해 유해 27구를 수습했다.
이 중 고인의 유해는 굴토를 진행하던 21사단 소속 장병이 처음 발견했고, 국유단 발굴팀의 정밀 발굴을 통해 해당 부위가 오른쪽 정강뼈임을 확인했다.
추가로 주변부 노출 및 확장을 진행해 오른쪽 넙다리뼈, 왼쪽 종아리뼈 등 유해와 군장 고리, 플라스틱 단추 등의 유품을 최종 수습했다.
유가족 유전자 시료는 2020년에 고인의 셋째 형인 고 김판석옹의 거주지를 찾아 채취했으며, 2025년 유해-유가족 유전자 비교 분석을 거쳐 지난 1월 가족관계를 확인할 수 있었다.
전라남도 영광군 출신인 고인은 1951년 5월 입대 후, 중동부 전선의 격전지인 '백석산 전투'에서 1951년 10월 전사했다.
이 전투는 휴전회담에서 우위를 점하고 군사분계선 확정에서 유리한 지형을 확보하기 위해 국군 제7사단과 8사단이 북한군과 중공군을 상대로 전략적 요충지인 백석산 고지군을 탈환하는 과정에서 이뤄진 공격 전투다.
형님인 고 김판석옹도 1951년 10월 국군 제6사단 7연대 소속으로 참전해 화랑무공훈장을 수훈했다. 김옹은 평생 동생을 기다리다 지난 2021년 세상을 떠났다.
김옹의 장남 창선씨는 귀환 행사에서 "생전 아버지께서 '동생이 총각 때 세상을 떠나 마음에 걸린다'고 하셨다"면서 "작은아버지의 유해를 찾아준 장병들의 노고에 감사하다"고 밝혔다.
유가족 유전자 시료 채취는 6·25전사자의 유가족으로서 전사자 기준으로 친·외가 8촌까지 신청할 수 있다. 거동이 불편한 유가족의 경우 직접 현장을 방문해 유전자 시료를 채취한다.
제공한 유전자 정보를 통해 전사자의 신원이 확인될 경우 1000만 원의 포상금을 지급한다. 관련 문의는 대표번호 1577-5625로 접수하면 된다.