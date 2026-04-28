대통령 "소풍 안 간다? 학생기회 뺏는 것"...교원단체들 '우려'

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"이게 책임을 안 지려고 학생들에게 좋은 기회를 빼앗는 것 아닙니까? 이렇게 하면 안 된다는 생각이 듭니다."

이재명 대통령이 최근 학교가 '소풍과 수학여행' 등 현장체험학습을 줄이는 현상에 대해 "구더기 무서워 장독을 없애버리면 안 된다"라면서 "학생들에게 좋은 기회를 빼앗으면 안 된다"라고 강조했다. 이에 대해 교원단체들은 "책임 구조는 그대로 둔 채 학교를 탓하는 것은 해법이 아니다"라고 우려했다. 하지만 일부 교육단체는 "반가운 발언"이라고 환영했다.28일 오전, 이 대통령은 제18회 국무회의 겸 제6차 비상경제점검회의 모두발언에서 최교진 교육부장관에게 "요새 소풍도 잘 안 가고 수학여행도 잘 안 가고 그런다고 한다. 소풍이나 수학여행은 수업의 일부 아니냐"라면서 "안전사고가 나지 않을까 하는 위험 또는 관리책임을 부과 당하지 않을까 하는 걱정 때문에 이런 현상이 있느냐"라고 물었다.이에 대해 최 장관이 "그렇다"라고 답하자, 이 대통령은 "구더기 생길까 싶어서 장독을 없애버리면 안 된다"라면서 "저도 학교 다닐 때 경주 수학여행 갔던 게 평생의 기억으로 남았다. 그 과정을 통해 배운 것도 참 많다"라고 본인의 학창 시절을 떠올렸다.이어 이 대통령은 "안전에 문제가 있으면 비용을 좀 지원해서 안전요원을 충분히 보강하든지 선생님들의 수업이나 관리에 부담이 생기면 인력 추가 채용해서 관리 요원, 안전요원 데리고 가면 되지 않느냐"라면서 "이렇게 대응(현장체험학습을 잘 안 가는 것)을 안 하는 게 좋겠다"라고 지적했다. 그러면서 다음처럼 말했다.이 같은 이 대통령 발언에 대해 교원단체들은 일제히 우려를 나타냈다.김희정 교사노조연맹 대변인은 <오마이뉴스>에 "40~50년 전의 현장체험학습과 지금의 현장체험학습은 다르다. 그때의 학생·학부모·교사의 관계와 지금의 관계 역시 전혀 다르다"라면서 "현장체험학습이 위축된 이유는 책임을 피하려는 의지 부족이 아니다. 사고가 나면 책임이 교사 개인에게 몰리는 현실 때문"이라고 밝혔다. 그러면서 "책임 구조는 그대로 둔 채 학교를 탓하는 것은 해법이 아니다. 학교를 탓하기 전에 대책이 먼저"라고 말했다.현경희 전국교직원노동조합 대변인도 <오마이뉴스>에 "학교 현장에서 현장체험학습이 위축되고 있는 가장 큰 요인은 안전요원이나 자원봉사 요원이 있고 없고의 문제가 아니다"라면서 "대통령이 얘기한 그 구더기가 교사를 전과자가 되게 하는 극악한 상황"이라고 짚었다. 그러면서 "현장체험학습 위축 요인의 핵심을 파악해야 한다"라고 밝혔다.강석조 초등교사노조 위원장도 <오마이뉴스>에 "단순히 인력을 보강한다는 대책은 교사가 마주한 실질적인 법적 위협과 직을 걸어야 하는 절박한 현실을 전혀 이해하지 못한 처사"라면서 "사고의 모든 화살이 교사 개인에게 향하는 구조가 바뀌지 않는 한, 체험학습은 교육이 아닌 위험이 될 수밖에 없다"라고 지적했다. 그러면서 "정부는 교사가 안심하고 교육할 수 있는 실질적인 면책권과 법적 보호망부터 구축해야 한다"라고 제안했다.반면, 김옥성 교육희망네트워크 상임대표는 <오마이뉴스>에 "요즘 현장체험학습이 점점 줄어드는 현실이 안타까웠는데, 이번 대통령의 발언은 그런 흐름을 돌아보게 한다는 점에서 의미 있다"라면서 "대통령 말처럼 문제를 피하기보다, 더 안전하게 운영할 방법을 찾는 것은 더욱 필요하다. 현장의 어려움을 이해하면서도 교육의 본질을 놓치지 말자는 취지"라고 해석했다. 그러면서 "그동안 이 대통령이 교육 갈등 현장에 대한 관심이 크게 느껴지지 않았던 만큼 이번 발언이 더 반갑게 다가온다"라고도 했다.도승숙 참교육을위한전국학부모회 수석 부회장도 <오마이뉴스>에 "이 대통령이 교육과정 축소를 지적한 것은 긍정적"이라면서 "현장체험학습이 줄어든 건 단순히 안전 문제라기보다, 학교와 학부모 사이 신뢰가 과거보다 많이 약해진 영향이 크다. 비난보다는 처우 개선과 책임 구조 정비, 그리고 신뢰 회복이 함께 가야 풀릴 문제"라고 지적했다.