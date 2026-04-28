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26.04.28 11:31최종 업데이트 26.04.28 11:31

김소희 의원 "묻지마 탈석탄, 태안은 소멸 위기 직면"

서부발전 태안발전본부 긴급 방문… '석탄화력 특별법' 통과 촉구

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국회 기후에너지환경노동위원회 소속 국민의힘 김소희 의원이 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 현장 점검에 나서며 태안 지역의 위기 상황을 강하게 경고했다.

김 의원은 지난 27일 한국서부발전 태안발전본부를 긴급 방문해 발전소 폐쇄 이후 지역 경제와 산업 기반 붕괴 우려를 직접 확인했다. 이번 방문은 국회에 계류 중인 '석탄화력발전소 폐지지역 지원에 관한 특별법'의 조속한 처리 필요성을 강조하기 위해 이뤄졌다.

김소희 국회의원이 태안화력의 폐쇄 일정에 대한 설명을 듣고 있다.
김소희 국회의원이 태안화력의 폐쇄 일정에 대한 설명을 듣고 있다. ⓒ 신문웅(김소희의원실 제공)

현장에서 김 의원은 태안이 처한 상황이 타 지역과 비교할 수 없을 정도로 심각하다고 진단했다. 특히 "보령은 신복합발전 전환 등으로 대체 산업을 마련하고 있지만, 태안은 수심과 조수간만의 차이로 LNG 기반 전환조차 어려운 지리적 한계를 안고 있다"며 "대책 없는 발전소 폐쇄는 지역을 벼랑 끝으로 내모는 결정"이라고 비판했다.

또한 발전소 폐쇄에 따른 대체 발전소 건설이 지역 외로 이전되는 구조적 문제도 지적했다. 태안 1~6호기 폐쇄에 따른 대체 사업이 구미, 공주, 여수, 아산, 용인 등 타 지역으로 분산되면서 태안은 일자리와 투자 기회를 모두 잃는 '이중 피해'를 겪고 있다는 것이다.

국민의 힘 김소희 국회의원이 지난 27일 태안화력을 방문했다
국민의 힘 김소희 국회의원이 지난 27일 태안화력을 방문했다 ⓒ 신문웅(김소희 의원실 제공)

김 의원은 "현재 추진 중인 풍력과 태양광 등 재생에너지로는 태안 경제의 약 40%를 차지하는 발전 산업 공백을 메우기 어렵다"며 "기존 설비와 송전망을 활용하지 못하고 좌초자산으로 방치하는 것은 국가적 손실"이라고 강조했다.

이어 현실적인 대안으로 ▲ 기존 발전 인프라를 활용한 해상풍력 운영·정비(O&M) 거점 구축 ▲ SMR(소형모듈원자로) 등 무탄소 에너지 도입 ▲ 발전 산업 종사자 일자리 전환 대책 마련 등을 제시했다.

김소희 국회의원이 태안화력 관계자의 설명을 듣고 있다.
김소희 국회의원이 태안화력 관계자의 설명을 듣고 있다. ⓒ 신문웅(김소희 의원실 제공)

김 의원은 "에너지 정책 실패는 곧 지역 소멸로 이어진다"며 "태안이 국가 에너지 산업의 핵심 거점으로 재도약할 수 있도록 '석탄화력 특별법' 통과에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 지역 사회에서는 발전소 폐쇄가 현실화될 경우 지역 경제 전반에 미칠 파장이 클 것으로 우려하며 정부 차원의 실질적인 지원 대책 마련을 요구하는 목소리가 커지고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

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#김소희국회의원#태안화력폐쇄#정의로운전환#석탄발전소지원법

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