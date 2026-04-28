양부남 "윤석열 검찰 수사는 '이재명 제거 대작전', 특검 통해 적폐 도려내야 "

큰사진보기 ▲양부남 더불어민주당 의원은 28일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 국조특위 활동을 돌아보며 쌍방울 대북송금 사건, 대장동 사건 등 윤석열 정권 검찰 수사는 이재명 대통령을 겨냥한 '고도의 기획'에 의한 것이었다고 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"윤석열 전 대통령이 취임 이후 '윤석열 사단'으로 수사팀을 구성해 '정적 죽이기 대작전'에 나선 것이었다."

AD

국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위)' 위원인 양부남 더불어민주당 의원은 28일 오전 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 국조특위 활동을 돌아보며 쌍방울 대북송금 사건, 대장동 사건 등 윤석열 정권 검찰 수사는 이재명 대통령을 겨냥한 '고도의 기획'에 의한 것이었다고 강조했다.양 의원은 "윤석열 사단으로 수사팀을 구성하고 중앙지검에서 시작해 수원지검으로 번져나가는 과정은 그 자체가 하나의 정밀한 작전이었다"며 "정적을 제거하려 했던 기획 수사"라고 진단했다.또 양 의원은 2011년 부산저축은행 불법 대출 사건 수사 당시 대검 중수2과장이었던 윤석열 전 대통령이 대장동 초기 사업자 측에 뒷돈(리베이트)을 준 사실을 알면서도 수사하지 않았다는 의혹을 다시 제기했다.그는 "대장동 초기 사업자 이강길 씨가 국조특위 현장조사와 법정 증언을 통해 '당시 대검 중수부 수사관에게 대출 브로커 조우형의 리베이트 사실을 말했다'고 분명히 밝혔다"며 "하지만 조씨는 (김만배씨가 소개해준) 박영수 전 특검을 변호사로 선임한 뒤 커피 한 잔 마시고 풀려난 것이다"라고 밝혔다.그러면서 "박 전 특검이 조씨의 변호를 맡아 수사가 무마되는 과정에서 김만배 씨의 누나가 윤 전 대통령 부친의 집을 산 사실은 각자의 '이득'이 맞아 떨어진 결과일 가능성이 크다"고 주장했다. 김 씨의 누나가 윤 전 대통령 부친의 집을 사준 사실은 우연이 아니며, 수사 무마에 대한 이득 배분이 아니겠느냐는 것.또 그는 "정치 검찰은 약점이 있는 참고인을 압박해 진술을 왜곡시킨 뒤, 이를 토대로 기소하는 시스템을 가동하고 있었다"며 "박상용 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사 변호인 서민석 변호사 간의 통화 기록은 검찰이 자존심을 버리고 자백을 구걸하며 거래를 제안한 명백한 조작 수사의 증거"라고 성토했다.아울러 그는 국민의힘이 이종석 국정원장이 위증했다고 주장하는 것과 관련, "국정원이라는 국가 기관에서 공신력을 가지고, 리호남이 필리핀에 왔던 그 기간에 다른 제3의 장소에 있었다는 사실까지 입증이 됐다면 국정원의 말을 믿어야 한다"고 반박했다. 이어 그는 "방용철의 진술이 객관적으로 증명될 담보가 어디 있나, 조경식은 김성태 전 회장과 같은 방을 썼다는 데도 리호남을 못 봤다고 하지 않았나, 그런데 조경식 말은 못 믿고 방용철 말만 믿나"라고 지적했다.양 의원은 감사원의 문제점도 밝혔다. 그는 "윤석열 정권 감사원이 영장 없는 강압적 포렌식을 20배나 폭증시키며 수사 자료를 제조하고, 검찰이 이를 받아 기소하는 '하수인 체계'가 확인됐다"며 "공직사회를 감시해야 할 감사원이 정적 죽이기의 전초기지가 됐다"고 꼬집었다.향후 과제에 대해 그는 '조작기소 특검'의 필요성을 강조했다. 그는 "국회는 수사권이 없으므로 이제는 특검으로 가야 할 시점"이라고 못 박았다. 그는 "검찰 내부의 적폐를 도려내는 수사인 만큼, 검찰 조직에 기대하기보다는 수사력이 검증된 외부 변호사나 경찰 수사관 등 사명감 있는 인재들로 특검팀을 구성해야 성공할 수 있다"고 목소리를 높였다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.