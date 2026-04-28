"해충도 생태계 일원"... 시민들, 끈끈이롤트랩 반대 나섰다

서대문은평시민연대에는 서대문과 은평 지역의 도시숲을 지키는 생태지킴이들이 있다. 매월 1~2회 백련산과 안산, 봉산을 생태 현황을 시민들이 직접 참여해 숲의 생태 현황을 조사하고 문제점에 대한 이야기를 나누는 모임이다. 생태지킴이는 1년 동안 조사한 결과를 모아 지역에 알리며 개선 과제를 찾고 때로는 문제가 있는 사안에 대응하는 활동을 계획 중이다.
끈끈이롤트랩, 생명과 도시숲을 살리는 최선의 방책인가?
참나무시들음병 해결을 위한 방법으로 전국의 많은 산에 끈끈이롤트랩이 설치되고 있다. 그러나 최근 끈끈이롤트랩이 과연 생명을 살리고 있는지에 의문을 제기하고 설치 반대에 나선 시민들과 단체들이 있다.
동서울시민의힘과 아차산생태지킴이는 아차산에 설치된 끈끈이롤트랩이 '다양한 생명들을 무차별적으로 포획하여 병해충 방제를 넘어 아차산 생태계 전반에 영향을 미칠 수 있다'며 반대 서명에 나섰다.
봉산과 백련산의 끈끈이롤트랩에 포획된 생명들
서대문과 은평은 산과 하천으로 둘러싸여 기후생태를 지키는 데 있어 중요한 도시 중의 하나다. 지난 4월 19일과 25일, 봉산과 백련산에 현장 조사를 나간 결과 등산로 구간에 끈끈이롤트랩이 설치되어 있는 것을 확인했다.
봉산은 최근에 은평구에서 설치 중단을 약속했지만 설치된 롤트랩이 규정과 달리 무작위적으로 설치되어 있거나 풀려 있었다. 백련산에서도 일부 구간에 롤트랩이 설치되어 있고 상황은 봉산과 다르지 않았다.
문제는 끈끈이롤트랩이 참나무시들음병을 방지하기 위한 목적에 머무르지 않고 숲의 많은 곤충들에게도 피해를 미치는 데 있다. 어린 대벌레가 대량 붙어 있거나 이제 막 애벌레가 된 다양한 곤충들이 다수 발견되었다.
그뿐만 아니라 소나무, 벚나무 가리지 않고 설치되었으며 어린나무들에도 롤트랩이 감겨 있어 식물의 생장에도 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 실제로 끈끈이롤트랩을 설치했다가 제거한 후 나무에 피해가 있었던 것으로 조사되었다.
생태지킴이들이 '해충이라고 불리는 곤충'을 지키려는 이유
생태지킴이 활동을 하다 만난 주민들은 벌레들이 너무 많아서 힘들다며 방제를 요구했다. 방제는 손쉽게 벌레들을 죽일 수 있는 방법이다. 그러나 생태계를 유지하기 위해서는 다양한 생명들이 존재해야 한다. 징그럽게 생긴 벌레들을 모두 죽이게 된다면 생태계의 순환이 파괴되어 결국 그 피해는 인간에게 다시 돌아온다.
DDT 등을 이용한 살충제의 위험성을 경고하며 미국 전역에 환경 보호의 중요성에 대해 짚어낸 레이첼 카슨은 <침묵의 봄>에서 이렇게 말했다.
"지구상 생물체의 70~80퍼센트를 곤충이 차지하고 있다. 이러한 곤충 대다수는 인간의 개입이 없는 자연의 힘에 의해 조절된다. 만일 그렇지 않다면, 상상할 수 있는 엄청난 화학물질이나 다른 어떤 수단을 사용한다고 해도 그 개체수를 조절하기 힘들 것이다. 문제는 우리가 천적 역할을 하는 동물을 모두 죽인 후에야 비로고 그 동물이 맡고 있던 조정 기능을 깨닫는다는 사실이다. (책 384쪽)"
지금 곤충들을 죽이면 백련산의 다양한 생물들이 살아갈 수 없고, 결국엔 사람들의 피해로 이어질 것이란 지킴이들의 응답에 동네 주민은 고개를 끄덕이며 산을 내려갔다. 앞으로도 생태지킴이들의 활동으로 벌레를 바라보는 시선이 조금씩 바뀌어 나가길 기대한다.
동서울시민의힘 아차산 끈끈이롤트랩 반대 서명에 함께해 주세요.
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