이 대통령 "주권국가로서 당당한 자세로 진정한 우정 쌓는 외교 주력"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 "중동전쟁이 촉발한 지정학적 리스크 확대로 세계 경제와 안보의 구조적인 재편이 진행되고 있다"면서 국익 중심 실용외교 기조를 강조했다. 특히 "주권 국가로서 당당한 자세로 우방들과 진정한 우정을 쌓는 외교에 주력하겠다"고도 밝혔다.도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 군함 파견 요청 등에 대한 한국 등 동맹국의 대응에 공개적 실망을 표하는 상황, 미국 정부와 공화당이 쿠팡 정보 유출 사태 관련 당국의 조치 및 수사에 대해 선을 넘은 점, 최근 정동영 통일부 장관의 이른바 '구성 핵시설 발언'을 이유로 대북정보 공유 제한 문제가 불거진 것 등을 감안할 때 나름 의미를 부여할 만한 대목이다.이 대통령은 28일 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 구체적으로 "이러한 변화의 물결 속에서 안정적 성장동력을 확보하려면 특정 지역에 대한 지나친 의존도를 낮추고 우리의 선택지를 꾸준히 늘려가는 전략적이고 유연한 국익 실용외교가 절실하다"고 했다.이어 "그런 측면에서 이번 인도·베트남 방문을 통해 이들 국가와 다방면에 걸친 협력관계를 공고화한 것은 장기적인 국익 측면에서 매우 바람직한 성과로 평가된다"며 "앞으로도 전략적인 국익 외교라는 관점에서 글로벌 사우스와의 외교 지평을 넓혀 가야 되겠다"고 말했다.이 대통령은 또한 "전통적 우방과의 협력 또한 당연히 발전시켜야 한다"면서도 "특히 상호존중을 바탕으로 상식과 원칙에 따라 당면한 현안을 풀면서 건강하고 미래 지향적인 관계를 구축하는 지혜가 필요하다"고 강조했다.이 대통령은 안규백 국방장관에게 "왜 자꾸 외국군대가 없으면 자체방위가 어려울 것 같다는 불안감을 갖나"라고 반문하기도 했다.제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 지난 21일(현지시간) 미 상원 군사위원회에서 한국군 전시작전통제권 전환과 관련 "정치적 편의주의가 조건을 앞질러서는 안 된다"고 언급한 것을 두고, 국민의힘에서 이재명 정부의 '임기 내 전작권 전환' 목표를 "안보자해행위"라고 비판하는 것을 염두에 둔 지적으로 보인다.이 대통령은 "최근 이런저런 이유로 군사안보분야에 대한 불안감을 가진 분들이 좀 있는 것 같은데 분명한 것은 우리 대한민국이 전세계에서, 주한미군 빼고 자체 군사력 수준이 세계 5위 아니냐"며 이를 지적했다."일부 세력들이 그렇게 선동하고 부추기는 경향이 있지만 대부분의 국민들은 그렇게 인식하지 않고 있다"는 안 장관의 답변에는 "이런 객관적인 상황들을 좀 국민들한테 많이 알려주시라"고 당부했다.그러면서 "국가란 국가를 스스로 지켜야지 왜 (외국에) 의존을 하나"라며 "당연히, 그리고 충분히 할 수 있지 않나. 우리가 한때 어려울 때가 있었지만 국민들의 뛰어난 노력과 역량으로 지금은 아니지 않나"라고 강조했다.또한 "우리 스스로 방어하고 작전하고 전략 작전 계획서 짜고 할 준비를 충분히 해놔야 될 것"이라며 "전술 전략도 그렇고 충분히 스스로 할 수 있게 다 준비를 해야 한다"고 주문했다.안 장관은 이에 "그런 차원에서 전작권 회수도 앞당길 수 있는 여러 가지 유무형의 정신적 자산 또는 전략 체계도 다 갖추고 있다고 말씀드린다"고 답했다.한편 이 대통령은 이 자리에서 "중동전쟁이 두 달째 이어지면서 여전히 대외 불확실성이 크고 고유가에 따른 충격이 실물경제로 이어질 조짐도 보인다"라며 '더욱 정교한 정책 대응'도 주문했다.지난 27일 지급이 시작된 고유가 피해 지원금과 관련해선 "지난해 민생회복 소비쿠폰의 지급으로 경제회복의 불씨가 살아났던 것처럼 이번에도 유사한 파급효과가 예상된다"면서 "정부는 온라인 접근이 어려운 국민이 불편을 겪지 않도록 신청 과정에서 세밀하게 살펴주시고 여타의 추가경정예산도 최대한 신속하게 집행해 주시기 바란다"고 당부했다.아울러 "화물차 노동자와 농민 같은 고유가 충격이 큰 국민 계층에 대한 지원에 혹시라도 제도적 사각지대가 없는지 잘 살펴야 되겠다"라며 "인공지능 대전환과 재생원료 중심의 순환경제 실현 등 우리 경제의 구조 혁신 또한 속도를 내주시도록 부탁드린다"고 덧붙였다.