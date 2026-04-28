개원 22년 화순전남대병원 '환자중심 미래의료 비전' 제시

큰사진보기 ▲화순전남대병원 개원 22주년 기념식. ⓒ 화순전남대병원 관련사진보기

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개원 22주년을 맞은 화순전남대학교병원이 환자 중심 미래 의료 비전을 제시했다.28일 화순전남대병원에 따르면 지난 23일 병원 내 미래의료혁신센터 미래홀에서 '다시, 피어나다'를 슬로건으로 개원 22주년 기념식이 열렸다.이근배 전남대학교 총장, 정신 전남대학교병원장, 이호범 화순군부군수, 유관기관장, 임직원, 교직원이 참석해 병원이 걸어온 22년의 성과를 공유하고 다시 도약하겠다는 의지를 다졌다.'다시, 피어나다' 슬로건에는 환자 중심·치유·생명 존중이라는 본질적 가치로 돌아가 새로운 미래를 열겠다는 의미를 담았다.이완식 병원장은 기념사를 통해 "22년간 생명을 지켜온 시간은 또 다른 시작"이라며 "초심으로 돌아가 환자 중심의 가치를 실현하고, 진료 정상화와 의료 질 향상에 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.이어 "다빈치 로봇수술과 방사선 치료 장비 등 첨단 인프라를 기반으로 고난도 암 치료 역량을 강화하고, 디지털 항암센터와 양성자 치료센터 구축을 통해 미래 의료를 선도하겠다"고 강조했다.기념식에서는 병원 발전에 이바지한 우수부서와 직원에 대한 포상도 함께 진행됐다. 우수부서에는 소화기센터, 중앙지원팀, 영양팀, 홍보팀이 선정됐다.우수직원으로는 간호부 김유정 수간호사, 방사선종양학과 임득춘, 내과 정유창, 전남대병원 총무과 윤홍석이 수상의 영예를 안았다. 외부 관계기관으로는 광주보훈병원이 감사패를 받았다.