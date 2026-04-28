상병수당만으로는 부족하다, 화성시 유급병가가 답이다

4월 28일 세계산재사망노동자의 날을 맞아 화성노동안전네트워크(화노넷)에서 지역현안을 중심으로 기획 연재 기고를 합니다.

AD

큰사진보기 ▲김정수 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

[화노넷 기고]

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다. 글쓴이는 화성노동안전네트워크 대표, (사)공감직업환경의학센터 이사장 입니다.