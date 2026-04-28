김성운 셰프의 태안 농수산물 풀코스, 원예치유박람회 리셉션 빛내

큰사진보기 ▲태안 출신 김성운 스타 세프가 태안의 맛을 선보이기 위해 리셉션 참석자들을 위한 태안농산물을 주재료로 풀코스 요리를 준비하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성운 셰프가 환영 리셥센에서 주요 참석자들에게 태안의 맛을 설명하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성운 세프가 태안산농수산물로 환영 리셥센 참석자을 위한 풀코스 요리를 준비하고 있다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

'2026 태안국제원예치유박람회' 환영 리셉션이 지난 25일 충남 태안군 안면읍 아일랜드 리솜 그랜드홀에서 열린 가운데, 태안 출신 스타 셰프 김성운씨가 선사한 태안의 맛이 큰 주목을 받았다.이날 리셉션은 박람회 개막을 기념해 국내·외 주요 인사 200여 명이 참석한 가운데 진행됐으며, 특히 지역 농수산물을 활용한 메뉴 구성과 '태안의 맛'을 세계에 알리는 상징적 자리로 평가됐다.행사의 주인공은 단연 김성운 세프다. 넷플릭스 프로그램 '흑백요리사2' 출연으로 이름을 알린 그는 현재 태안에서 '포포농장'을 운영하며 직접 재배한 식재료와 태안산 농수산물을 활용한 요리를 서울 한남동 '테이블포포'에서 선보이고 있다.이번 리셉션에서도 김 셰프는 태안산 농산물과 해산물을 중심으로 한 코스 요리를 직접 기획·조리하며, 태안지역 식재료의 가능성을 한층 끌어올렸다.대표 메뉴로는 태안 토마토를 활용한 콘소메 소스와 대하 샐러드, 포포농장 채소를 활용한 샐러드, 꽃게·전복·오징어를 채운 크레페와 비스큐 차우더 등이 제공됐다. 모든 요리는 태안에서 생산된 신선한 재료를 기반으로 구성돼 참석자들의 호평을 받았다.김성운 세프는 "제가 자란 태안에서 열리는 국제 박람회에서 직접 요리를 선보일 수 있어 큰 영광"이라며 "그동안 수입에 의존하던 화이트 아스파라거스를 안면도에서 재배해 사용할 수 있게 됐고, 태안의 깨끗한 바다에서 나는 해산물도 자신 있게 선보일 수 있었다"고 말했다.그는 이어 "태안의 농수산물이 세계적인 경쟁력을 갖고 있다는 것을 음식으로 보여주고 싶었다"고 강조했다.이날 행사에서는 김선규 2026태안국제원예치유박람회 공동조직위원장이 "꽃 한 송이가 사람을 치유하듯, 이번 박람회가 태안과 충남, 나아가 국가 발전의 동력이 되기를 바란다"며 '국태민안'을 건배사로 제안해 분위기를 이끌었다.이날 환영 리셉션에는 김태흠 충남도지사와 가세로 태안군수, 김소희 국회의원, 홍성현 충남도의회 의장, 전재옥 태안군의회 의장, 임영석 국립수목원장, 팀 브리어클리프 AIPH 국제원예생산자협회 사무총장과 임육택·안홍균 AIPH 한국공동대표 등국제 원예 관계자들도 참석해 박람회 개막을 축하했다.또한 특히 페터르 반 데르 플리트 주한네덜란드 대사, 팡 쿤 주한중국부대사, 하 반 뚜언 베트남 후에시 부인민위원장, 장구이팡 중국 쓰촨대학 금강학원 이사장, 나카노 야스히사 일본 나라현 식농부 부장, 스춘쥔 중국 양저우시 정부 판공실 부주임 등이 해외 인사들도 대거 참석해 태안국제원예치유박람회에 대한 국제적 관심을 보여줬다.이번 환영 리셉션은 단순한 개막 행사에 그치지 않고, 태안의 농수산물과 문화, 그리고 사람을 중심으로 한 '지역의 힘'을 세계에 알리는 계기가 됐다는 평가다. 특히 김성운 세프의 참여는 지역 인재와 산업이 결합된 성공 사례로 주목받고 있다.한편 '2026 태안국제원예치유박람회'는 꽃지해안공원 일원에서 오는 5월 24일까지 한 달간 개최되며, 원예와 치유를 결합한 세계 최초의 박람회로 관람객들에게 새로운 경험을 제공하고 있다.